Ghé thăm hai “lò luyện sĩ quan” khủng nhất nước Mỹ

Trường Học viện Hải quân Mỹ nằm tại Annapolis, Maryland. Đây là trường đào tạo Hải quân lâu đời bậc nhất châu Mỹ, ra đời từ thế kỷ 19. Nguồn ảnh: BI. Trong khi đó trường West Point lại nằm ở bờ Tây sông Hudson. Đây là điểm cực Tây của con sông này nên ngôi trường này được đặt tên là West Point - nghĩa là Cực Tây. Nguồn ảnh: BI. Trường Học viện Hải quân Mỹ đứng vị trí thứ hai trong danh sách những trường công nổi tiếng nhất ở quốc gia này. Nguồn ảnh: BI. Tất nhiên vị trí đầu tiên thuộc về trường West Point. Mỗi năm có khoảng hơn 900 học viên tốt nghiệp trường West Point - trở thành các sĩ quan mang hàm cấp Uý, phục vụ cho quân đội Mỹ khắp thế giới. Nguồn ảnh: BI. Trước khi gia nhập Học viện Hải quân, các học viên sẽ phải trải qua 7 tuần huấn luyện tân binh. Nguồn ảnh: BI. Cả hai trường đào tạo này đều có quân hàm riêng cho sĩ quan học viên. Theo đó, học viên học năm thứ nhất sẽ phải chào theo nghi lễ mọi học viên lớn hơn mình trong trường. Nguồn ảnh: BI. Sau khoá đào tạo tân binh, các học viên của trường West Point sẽ phải hoàn thành đường chạy dài 19 km để chính thức trở được công nhận làm học viên của trường sĩ quan này. Nguồn ảnh: BI. Thậm chí ở trường West Point còn có nghi lễ... đánh nhau bằng gối để ăn mừng tốt nghiệp khoá huấn luyện tân binh. Năm 2015, tờ New York Times thậm chí còn đưa tin có 24 sĩ quan học viên bị chấn thương do cách ăn mừng này. Nguồn ảnh: BI. Sau năm học đầu tiên, các học viên của trường học viện Hải quân sẽ phải trải qua 14 giờ thử thách cực kỳ kinh hoàng với các chướng ngại vật do đàn anh khoá trên đặt ra. Nguồn ảnh: BI. Trong số đó có cả thử thách... leo cột mỡ cực kỳ hài hước nhưng cũng không kém phần thử thách. Nguồn ảnh: BI. Các học viên năm nhất trong Học viện Hải quân Mỹ vật lộn với chiếc cột đá bôi mỡ. Nguồn ảnh: BI. Sau khi tốt nghiệp, học viên của Học viên Hải quân sẽ được gia nhập Hải quân Mỹ và Thuỷ quân Lục chiến. Nguồn ảnh: BI. Trong khi đó, các học viên tốt nghiệp trường West Point sẽ được gia nhập một trong 17 nhánh của Lục quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của Không quân Mỹ.

