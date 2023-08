Forbes: Đơn vị mạnh nhất của Ukraine đã có mặt tại “cửa tử” Rabotino

Tờ Forbes của Mỹ ngày 16/8 có bai viết ca ngợi sức mạnh của Lữ đoàn tấn công đường không 82 của Quân đội Ukraine và cho rằng, Lữ đoàn 82 hiện là “nắm đấm thép” của Quân đội Ukraine hiện nay, do có khả năng chiến đấu tốt nhất. Tờ Fosbes cho rằng, Quân đội Ukraine cuối cùng đã tung đơn vị mạnh nhất của họ, được trang bị xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, Stryker của Mỹ và xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, vào chiến đấu trên hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch phản công mùa hè. Lữ đoàn tấn công đường không 82 và Lữ đoàn 46 “chị em” của nó, là những lực lượng dự bị cuối cùng được quân đội Ukraine tung vào chiến đấu. Đây vừa là tin tốt vừa là tin xấu cho Ukraine. Tin tốt là Quân đội Ukraine trên hướng Orekhiv sẽ được tăng cường lực lượng tấn công, có thể “dứt điểm nhanh cửa tử Rabotino”. Nếu chọc thủng được phòng tuyến quân Nga tại Rabotino, Lữ đoàn 82 sẽ phát huy được sức cơ động và hỏa lực của mình để phát triển mũi tiến công sâu hơn tuyến phòng tuyến phía sau Nga, từ đó thọc sâu xuống vùng duyên hải đông nam và cắt đứt hành lang trên bộ nối vùng Donbass với bán đảo Crimea. Tin xấu là nếu Lữ đoàn tấn công đường không 82 không thể đột phá thành công, thì Quân đội Ukraine sẽ không còn lực lượng mạnh như vậy để lấp chỗ trống và cuộc phản công có thể bị mất đà. Lữ đoàn tấn công đường không 82 có quân số khoảng 2.000 người, được trang bị những vũ khí hiện đại nhất hiện nay của Quân đội Ukraine, gồm 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 do Anh cung cấp, 90 xe thiết giáp Stryker của Mỹ và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder được Đức viện trợ. Lữ đoàn 82 dường như cũng chưa đột phá vào tới phòng tuyến chính của Nga tại Rabotino, gồm hệ thống bãi mìn và hào chống tăng nhiều lớp, được yểm trợ bởi không quân, pháo binh và các đơn vị bộ binh thiện chiến; trong đó có Trung đoàn bộ binh cơ giới 291 của Quân đội Nga. Việc Lữ đoàn tấn công đường không 82 được tung vào hướng tấn công được coi là quan trọng nhất của Quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công mùa hè, theo Forbes, đó sẽ là “niềm hy vọng cuối cùng” của Quân đội Ukraine. Trước đó trên hướng Zaporizhia và nam Donetsk, 9 lữ đoàn theo “chuẩn NATO” (đơn vị của Ukraine, do cố vấn NATO huấn luyện và trang bị vũ khí hạng nặng), có kết quả chiến đấu “không đồng đều”. Trong đó kết quả chiến đấu của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32 được đánh giá là tốt nhất. Đặc biệt là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 118, sau một thời gian dài chờ đợi mới xuất hiện, vừa vào chiến trường đã bị đánh thiệt hại nặng. Còn có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 116, lực lượng chiến đấu chủ yếu ở hướng Orekhiv hơn hai tháng qua, kết quả là ngay khi chiến dịch mở màn thì những bức ảnh về tù nhân của Lữ đoàn 116 đã tràn ngập trên các bản tin. Chỉ có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32 là tương đối thành công trong việc đột phá vào Mỏm đá Vremievsky ở Nam Donetsk; đặc biệt là trong trận tiến công vào làng Staromayorskoye và sau đó lữ đoàn đã chuyển sang phòng ngự, ngăn chặn thành công quân Nga phản công, tạo thế để Quân đội Ukraine biến Staromayorskoye thành đầu cầu, trong việc tiếp tục tấn công vào làng Urozhaynoye ở bên cạnh. Trong khu vực ở Mỏm đá Vremievsky, Quân đội Ukraine đã phải triển khai toàn bộ 4 lữ đoàn chủ lực trên chiến tuyến chỉ rộng 15 km. Với lực lượng tương đương cấp sư đoàn, đã giúp Quân đội Ukraine áp đảo quân Nga và giành lại 2 làng có vị trí chiến lược, trên đường tiến tới thành phố cảng Mariupol. Chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine diễn ra không như kỳ vọng, dù đã tung ra nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây suốt hơn hai tháng qua. Tổn thất lớn buộc Kiev từ bỏ chiến thuật "đột kích" bằng thiết giáp kiểu NATO và chuyển về cách đánh truyền thống, chủ yếu sử dụng bộ binh nhằm hạn chế thiệt hại. Điều lo lắng với chỉ huy Quân đội Ukraine là họ đã tung những lực lượng dự bị tinh nhuệ cuối cùng vào chiến dịch. Tờ Forbes nhận định, “Không đơn vị nào có thể chiến đấu liên tục; khi Lữ đoàn 82 và 46 lui quân về tuyến sau để nghỉ ngơi và củng cố lực lượng, Quân đội Ukraine sẽ không còn lữ đoàn nào đủ mạnh để lấp chỗ trống của họ. Cuộc phản công có thể nhanh chóng đánh mất đà tiến". Sau thời gian dài giao tranh, các đơn vị chiến đấu của Ukraine cũng cần lui về củng cố lực lượng, bổ sung quân số, vũ khí, trang bị. Nhưng chưa rõ lực lượng nào có thể thay thế họ. Hiện Ukraine vẫn còn một số lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và vệ binh quốc gia chưa triển khai, nhưng họ không được huấn luyện đầy đủ và trang bị hỏa lực mạnh như các lữ đoàn “chuẩn NATO”. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 15/8 nhận định "nguồn lực quân sự của Ukraine gần như cạn kiệt", bất chấp nước này được tiếp viện nhiều vũ khí của phương Tây. UAV Lancet của Nga tiêu diệt xe tăng của Ukraine ở hướng Zaporizhia. Nguồn Topwar

Tờ Forbes của Mỹ ngày 16/8 có bai viết ca ngợi sức mạnh của Lữ đoàn tấn công đường không 82 của Quân đội Ukraine và cho rằng, Lữ đoàn 82 hiện là “nắm đấm thép” của Quân đội Ukraine hiện nay, do có khả năng chiến đấu tốt nhất. Tờ Fosbes cho rằng, Quân đội Ukraine cuối cùng đã tung đơn vị mạnh nhất của họ, được trang bị xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, Stryker của Mỹ và xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, vào chiến đấu trên hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch phản công mùa hè. Lữ đoàn tấn công đường không 82 và Lữ đoàn 46 “chị em” của nó, là những lực lượng dự bị cuối cùng được quân đội Ukraine tung vào chiến đấu. Đây vừa là tin tốt vừa là tin xấu cho Ukraine. Tin tốt là Quân đội Ukraine trên hướng Orekhiv sẽ được tăng cường lực lượng tấn công, có thể “dứt điểm nhanh cửa tử Rabotino”. Nếu chọc thủng được phòng tuyến quân Nga tại Rabotino, Lữ đoàn 82 sẽ phát huy được sức cơ động và hỏa lực của mình để phát triển mũi tiến công sâu hơn tuyến phòng tuyến phía sau Nga, từ đó thọc sâu xuống vùng duyên hải đông nam và cắt đứt hành lang trên bộ nối vùng Donbass với bán đảo Crimea. Tin xấu là nếu Lữ đoàn tấn công đường không 82 không thể đột phá thành công, thì Quân đội Ukraine sẽ không còn lực lượng mạnh như vậy để lấp chỗ trống và cuộc phản công có thể bị mất đà. Lữ đoàn tấn công đường không 82 có quân số khoảng 2.000 người, được trang bị những vũ khí hiện đại nhất hiện nay của Quân đội Ukraine, gồm 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 do Anh cung cấp, 90 xe thiết giáp Stryker của Mỹ và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder được Đức viện trợ. Lữ đoàn 82 dường như cũng chưa đột phá vào tới phòng tuyến chính của Nga tại Rabotino, gồm hệ thống bãi mìn và hào chống tăng nhiều lớp, được yểm trợ bởi không quân, pháo binh và các đơn vị bộ binh thiện chiến; trong đó có Trung đoàn bộ binh cơ giới 291 của Quân đội Nga. Việc Lữ đoàn tấn công đường không 82 được tung vào hướng tấn công được coi là quan trọng nhất của Quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công mùa hè, theo Forbes, đó sẽ là “niềm hy vọng cuối cùng” của Quân đội Ukraine. Trước đó trên hướng Zaporizhia và nam Donetsk, 9 lữ đoàn theo “chuẩn NATO” (đơn vị của Ukraine, do cố vấn NATO huấn luyện và trang bị vũ khí hạng nặng), có kết quả chiến đấu “không đồng đều”. Trong đó kết quả chiến đấu của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32 được đánh giá là tốt nhất. Đặc biệt là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 118, sau một thời gian dài chờ đợi mới xuất hiện, vừa vào chiến trường đã bị đánh thiệt hại nặng. Còn có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 116, lực lượng chiến đấu chủ yếu ở hướng Orekhiv hơn hai tháng qua, kết quả là ngay khi chiến dịch mở màn thì những bức ảnh về tù nhân của Lữ đoàn 116 đã tràn ngập trên các bản tin. Chỉ có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32 là tương đối thành công trong việc đột phá vào Mỏm đá Vremievsky ở Nam Donetsk; đặc biệt là trong trận tiến công vào làng Staromayorskoye và sau đó lữ đoàn đã chuyển sang phòng ngự, ngăn chặn thành công quân Nga phản công, tạo thế để Quân đội Ukraine biến Staromayorskoye thành đầu cầu, trong việc tiếp tục tấn công vào làng Urozhaynoye ở bên cạnh. Trong khu vực ở Mỏm đá Vremievsky, Quân đội Ukraine đã phải triển khai toàn bộ 4 lữ đoàn chủ lực trên chiến tuyến chỉ rộng 15 km. Với lực lượng tương đương cấp sư đoàn, đã giúp Quân đội Ukraine áp đảo quân Nga và giành lại 2 làng có vị trí chiến lược, trên đường tiến tới thành phố cảng Mariupol. Chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine diễn ra không như kỳ vọng, dù đã tung ra nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây suốt hơn hai tháng qua. Tổn thất lớn buộc Kiev từ bỏ chiến thuật "đột kích" bằng thiết giáp kiểu NATO và chuyển về cách đánh truyền thống, chủ yếu sử dụng bộ binh nhằm hạn chế thiệt hại. Điều lo lắng với chỉ huy Quân đội Ukraine là họ đã tung những lực lượng dự bị tinh nhuệ cuối cùng vào chiến dịch. Tờ Forbes nhận định, “Không đơn vị nào có thể chiến đấu liên tục; khi Lữ đoàn 82 và 46 lui quân về tuyến sau để nghỉ ngơi và củng cố lực lượng, Quân đội Ukraine sẽ không còn lữ đoàn nào đủ mạnh để lấp chỗ trống của họ. Cuộc phản công có thể nhanh chóng đánh mất đà tiến". Sau thời gian dài giao tranh, các đơn vị chiến đấu của Ukraine cũng cần lui về củng cố lực lượng, bổ sung quân số, vũ khí, trang bị. Nhưng chưa rõ lực lượng nào có thể thay thế họ. Hiện Ukraine vẫn còn một số lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và vệ binh quốc gia chưa triển khai, nhưng họ không được huấn luyện đầy đủ và trang bị hỏa lực mạnh như các lữ đoàn “chuẩn NATO”. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 15/8 nhận định "nguồn lực quân sự của Ukraine gần như cạn kiệt", bất chấp nước này được tiếp viện nhiều vũ khí của phương Tây. UAV Lancet của Nga tiêu diệt xe tăng của Ukraine ở hướng Zaporizhia. Nguồn Topwar