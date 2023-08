Xe tăng nào có thể thay Leopard-2 đảo ngược tình thế ở Ukraine?

Theo trang “Bình luận quân sự” của Nga, Quân đội Nga đã phá hủy hàng trăm xe bọc thép trong quá trình đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Quân đội Ukraine trên hướng Zaporozhye. Trong đó xe tăng Leopard 2, vũ khí mà Kiev đặt nhiều hy vọng, cũng không là ngoại lệ. Quân đội Nga chôn mìn còn dày đặc hơn “trồng tỏi tây”, mật độ vài quả mìn trên một trăm mét vuông. Mặc dù xe tăng Leopard 2 được nhà sản xuất quảng cáo là “rất hiện đại”, nhất là hệ thống điều khiển hỏa lực; nhưng lại không có cách nào để đối phó với mìn. Chỉ cần xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Ukraine bị mắc kẹt bởi bãi mìn Nga không thể cơ động, thì hỏa lực tầm xa của Quân đội Nga như pháo binh, tên lửa chống tăng cùng UAV tự sát Lancet ầm ầm lao tới. Quân đội Ukraine đã thiệt hại 16 chiếc Leopard 2 và 40 chiếc M2 Bradley. Giới quan sát kỳ vọng sẽ có một màn “đấu tăng” ngoạn mục giữa xe tăng Leopard 2 của Ukraine và những chiếc T-72 và T-90M của Nga; với hy vọng, một chiếc Leopard 2 sẽ đấu “sòng phẳng” với ba chiếc T-72. Nhưng chưa “nhìn thấy mặt” T-72, thì những chiếc Leopard đã bị hạ hàng loạt, bởi hỏa lực của quân Nga. Quân đội Ukraine đang phải chiến đấu với một cường quốc quân sự với hệ thống công nghiệp quốc phòng hoàn chỉnh và khả năng tấn công đầy đủ trên không, biển và đất liền. Xung đột hiện đại là một cuộc đối đầu có hệ thống và những chiếc xe tăng Leopard 2 cũng chỉ là “cánh én nhỏ” mà thôi. Trước đó Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào đêm ngày 8/6, Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công trên hướng Orekhiv thuộc tỉnh Zaporozhye. Sau khi pháo binh thực hành bắn phá chuẩn bị, Quân đội Ukraine đã sử dụng một số lượng xe tăng, xe bọc thép khoảng 40 chiếc làm mũi đột kích; trong đó có những chiếc Leopard 2 của Đức cũng tham gia. Các lực lượng thiết giáp của Ukraine tham gia cuộc tấn công, đã sử dụng đèn hồng ngoại và đèn khuếch đại ánh sáng mờ, để di chuyển trong đêm mà không phải bật đèn pha, nhằm tạo yếu tố bất ngờ và hy vọng chúng có thể nhanh chóng phát huy hỏa lực đột kích, sau khi vượt qua được các bãi mìn. Tuy nhiên các lực lượng trinh sát mặt đất, trên không của quân Nga đã phát hiện ra mũi đột kích của Ukraine từ xa; giúp trực thăng vũ trang Ka-52 có thể tiếp cận mục tiêu là đoàn xe thiết giáp của quân Ukraine kịp thời. Trước đó, để đảm bảo an toàn cho lực lượng thiết giáp, công binh Quân đội Ukraine đã sử dụng xe quét mìn UR-77 Zmey Gorynych, sau đó các phương tiện công binh tiếp tục rà phá, đảm bảo mở lối đi an toàn cho xe tăng và bộ binh. Nhưng nhờ phát hiện sớm, khi những phương tiện bọc thép Ukraine còn đang “loay hoay” trong các bãi mìn , thì đã bị hàng loạt tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM), pháo binh và trực thăng vũ trang của quân Nga trút hỏa lực. Khi trời sáng, có đến 20 xe tăng của quân Ukraine tham gia cuộc đột kích bị phá hủy vẫn còn trên chiến trường trong khu vực giao tranh, trong đó có 4 chiếc Leopard 2. Sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về chiến quả của Quân đội Nga đêm 8/6 trên hướng Zaporozhye, báo chí phương Tây đã thay đổi giọng điệu của các tiêu đề một cách đáng kể. Tờ Bild của Đức đã đưa tin “một cách đáng buồn” về những chiếc “siêu tăng” đầu tiên của Đức đã bị phá hủy trên chiến trường Ukraine. Mặc dù chỉ một ngày trước đó, tờ báo này còn “tự tin” về việc, “Ukraine đang tiến công quân Nga bằng xe tăng Leopard 2”. Sau đó Quân đội Ukraine đã phải tạm dừng, không sử dụng xe tăng làm vũ khí đột kích. Nhưng cho đến nay, qua hơn hai tháng tiến hành phản công, Quân đội Ukraine đã mất hơn 16 chiếc Leopard 2 và không một chiếc xe tăng Đức nào kịp khai hỏa một viên đạn vào quân Nga. Tất cả chúng đều bị phá hủy trong quá trình cơ động tiếp cận mục tiêu. Câu hỏi đặt ra là xe tăng Leopard được Ukraine và phương Tây hết sức kỳ vọng là một trong những vũ khí “thay đổi cuộc chơi”, vậy loại xe tăng nào sẽ thay thế “gánh trách nhiệm” là vũ khí đột kích trên chiến trường. Ứng viên Challenger 2 của Anh có số lượng không nhiều (14 chiếc); tuy nhiên Anh đã bày tỏ “quan ngại” về việc sử dụng xe tăng Challenger do London cung cấp trong giai đoạn đầu phản công của Quân đội Ukraine. Quyết định này được đưa ra sau khi một số xe tăng Leopard do Đức sản xuất rơi vào tay quân đội Nga. Tình báo Anh, sau khi phân tích những tổn thất và chiến thuật sử dụng vũ khí ở mặt trận Ukraine, đã đưa ra kết luận rằng, việc sử dụng xe tăng Challenger có thể là "không hợp lý" và tiềm ẩn nguy hiểm trong các hoạt động tác chiến chống lại quân đội Nga, đặc biệt là khi tấn công các vị trí kiên cố ở miền Nam. Việc cung cấp xe tăng Challenger cho Ukraine là một phần trong viện trợ quân sự của Anh cho Kiev. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại trên chiến trường và những rủi ro liên quan đến việc mất các thiết bị quân sự hiện đại và đắt tiền, chính phủ Anh đã quyết định “tạm thời hạn chế” Ukraine, sử dụng những chiếc Challenger 2 trong các hoạt động chiến đấu phản công. Trước đó Mỹ đã cam kết viện trợ một tiểu đoàn xe tăng M1 Abrams cho Ukraine (31 chiếc). Vào ngày 15/5, Lầu Năm Góc cho biết, 31 chiếc M1 Abrams của nước này đã đến Đức để phục vụ chương trình huấn luyện cho lực lượng Ukraine. Hãng tin CNN dẫn lời thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết, sau khi các binh sĩ Ukraine hoàn thành khóa đào tạo sử dụng xe tăng M1 Abrams, dự kiến chúng sẽ có mặt ở Ukraine vào mùa thu. “Chúng tôi đang làm đồng thời cả hai việc, nên chúng tôi có thể chuyển xe tăng cho Ukraine trước cuối năm nay”, ông Ryder nói. Khoảnh khắc xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine bị Nga bắn cháy. Nguồn Vietnam+

