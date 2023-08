Ukraine tung lực lượng dự bị cuối cùng vào “lò vôi” Rabotino

Theo tờ Forbes của Mỹ, Quân đội Ukraine đã phải tung lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng của họ đến khu vực làng Rabotino, trên hướng Orekhiv, vùng Zaporozhye. Quyết định này có thể làm tăng đáng kể sức mạnh tấn công của Quân đội Ukraine trong khu vực; mặt khác nó cũng đặt Ukraine vào một vị trí dễ bị tổn thương. Các binh sĩ được triển khai bao gồm Lữ đoàn tấn công đường không 82, rút từ lực lượng dự bị chiến lược của Quân đội Ukraine. Lữ đoàn được phương Tây huấn luyện và trang bị xe bọc thép Marder của Đức và Stryker của Mỹ, cũng như xe tăng Challenger 2 của Anh. Tờ Forbes nhấn mạnh rằng, Lữ đoàn tấn công đường không 82 và 46 là lực lượng dự bị cuối cùng, được Bộ Tổng tham mưu của Quân đội Ukraine coi là lực lượng dự bị chiến lược; chỉ dùng trong trường hợp khó khăn nhất. Mặc dù hành động như vậy, có thể giúp Quân đội Ukraine tăng cường khả năng tấn công ở khu vực Rabotino trong thời gian ngắn. Tuy nhiên với lực lượng lớn như vậy, Quân đội Ukraine không có khả năng duy trì các hoạt động chiến đấu kéo dài. Nhất là công tác bảo đảm hậu cần và hỏa lực pháo binh. Cần nhấn mạnh rằng, sau một thời gian chiến đấu, khi các lữ đoàn này cần nghỉ ngơi, củng cố lực lượng và phục hồi, thì họ sẽ không được thay thế bằng các đơn vị đã được huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu có trình độ tương đương. Mặc dù là lực lượng dự bị chiến lược, nhưng Lữ đoàn 82 đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trang bị nghiêm trọng. Thậm chí chỉ huy Lữ đoàn 82 đã công khai kêu gọi thông qua các mạng xã hội, với hy vọng quyên góp tiền, để họ tự mua những chiếc xe bán tải, rất cần thiết cho các chiến dịch cơ động. Do không có xe tăng và xe bọc thép của NATO, xe bán tải dân sự đã trở thành phương tiện cơ động tốc độ cao chiến trường dễ dàng nhất cho quân đội Ukraine; đặc biệt với Lữ đoàn tấn công đường không 82, thực chất chỉ là đơn vị bộ binh cơ giới. Điều khó khăn nữa cho Lữ đoàn 82, là số xe tăng Challenger 2 của lữ đoàn được Anh viện trợ, đã được yêu cầu không dùng vào các hoạt động tấn công trong giai đoạn này. Lý do chính quyền Anh lo sợ, những chiếc Challenger 2 của họ bị phá hủy như Leopard 2; thậm chí bị quân Nga thu giữ. Sự xuất hiện trên chiến trường của Lữ đoàn tấn công đường không 82 đã được các binh sĩ Nga từ mặt trận gần Rabotino thông báo một ngày trước đó. Vừa đến chiến trường, lính của Lữ đoàn 82 ngay lập tức đột kích vào các vị trí của quân Nga, nhưng bị đánh bật ra và phải chịu tổn thất nặng cả về quân số và xe bọc thép. Quân đội Nga ở Rabotino cũng xác nhận sự xuất hiện trên chiến trường của xe bọc thép bánh hơi Stryker của Mỹ và xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức. Theo các chuyên gia, trong trường hợp Lữ đoàn 82 tấn công thất bại, Quân đội Ukraine không còn lực lượng dự bị chiến lược và lúc này, quân đội Nga có thể sẽ phản công. Còn trên hướng Nam Donetsk, sau nhiều lần tiến công không ngừng nghỉ, Quân đội Ukraine được cho là cuối cùng đã chiếm được mỏm đá Vremievsky ở hướng Nam-Donetsk. Điều này đã được công bố bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar. Tuy nhiên các nguồn tin của Nga vẫn chưa xác nhận thông tin này của phía Ukraine. Nhưng một số kênh Telegram đưa tin, Quân đội Nga trước đó đã rút lui khỏi làng Urozhaynoye, nơi hai bên đã giao tranh từ cuối tháng 7, sau khi các đơn vị Ukraine chiếm được làng Staromayorskoye bên cạnh. Cuộc phản công của Ukraine tại đây đã diễn ra được hơn hai tháng. Trong thời gian này, quân đội Ukraine đã đạt được rất ít thành công; nhưng đã phải chịu những tổn thất to lớn về quân số và vũ khí trang bị. Bao gồm cả những vũ khí do các nước phương Tây chuyển giao. Trước đó, Quân đội Nga đã xây dựng được một tuyến phòng thủ kiên cố trên hướng Zaporozhye. Qua hơn hai tháng phản công, các đơn vị của Ukraine chưa thể tiếp cận tuyến phòng ngự chính, chứ chưa nói vượt qua nó. Trong các cuộc tấn công đột phá của Quân đội Ukraine, họ đã thiệt hại một số lượng lớn quân số và vũ khí trang bị. Mặc dù khu vực mỏm đá Vremievsky (cụ thể là hai làng Staromayorskoye và Urozhaynoye) vẫn nằm trong khu vực “vùng xám”, và các mũi đột kích của Quân đội Ukraine chưa thể tiếp cận tuyến phòng ngự chính của quân Nga; nhưng Quân đội Ukraine đã sử dụng hết lực lượng dự bị. Nếu cuộc phản công không kết quả, Kiev có thể sẽ hoãn lại đến xuân hè năm 2024. Xe thiết giáp Stryker của Lữ đoàn tấn công đường không 82 Quân đội Ukraine cơ động vào khu vực Rabotino. Nguồn CNN

