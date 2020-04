F-35 Mỹ tự do bay vào Syria không cần báo trước, Nga có bị khiêu khích?

Israel và Nga đã đạt được thỏa thuận về các hoạt động quân sự tại Syria từ rất sớm. Trước khi tiến hành các cuộc không kích, Không quân Israel sẽ thông báo cho phía Nga các thông tin liên quan, để nhân viên Nga trong khu vực bị không kích, có thể được sơ tán trước; đảm bảo an toàn của nhân viên Nga. Phía Nga đã chuyển thông tin này cho các đồng minh của mình, đó là lý do tại sao các máy bay chiến đấu của Israel có thể thường xuyên tiêu diệt các lực lượng vũ trang Iran ở Syria, nhưng ít khi xảy ra những vụ không kích làm chết thường dân Syria. Trong những năm vừa qua, với sự giúp đỡ của Nga, mạng lưới phòng không Syria đã được củng cố lại; tuy nhiên máy bay chiến đấu của Israel như F-15I và F-16I, nhờ được sự hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của các phương tiện tác chiến điện tử tại Cao nguyên Golan, Biển Địa Trung Hải và Lebanon, vẫn tiến hành xâm nhập thành công vào không phận Syria. Không quân Israel thường sử dụng các mục tiêu giả là các UAV giá rẻ, lợi dụng các dãy núi cao tại Lebanon, bay thấp và phóng các mục tiêu mồi bẫy, làm các hệ thống phòng không của Syria quá tải; sau đó mới phóng tên lửa để tiêu diệt mục tiêu thực sự. Do đó, chỉ với máy bay chiến đấu F-15I và F-16I đã đủ đối phó với hầu hết các căn cứ của Iran trên lãnh thổ Syria. Với những căn cứ quân sự của Iran trên lãnh thổ Syria, nhưng ở cách xa biên giới Israel, như căn cứ gần thành phố biên giới Abu Kamal, giáp Iraq, Không quân Israel đã điều các máy bay chiến đấu tàng hình F-35I để tấn công các mục tiêu này. Mặc dù các lực lượng phòng không Syria đã nhận được thông báo trước, nhưng đến khi bom từ máy bay của Israel ném xuống phát nổ, các hệ thống phòng không của Syria lúc này mới bắn bừa lên trong bầu trời đêm; phía Israel chưa bao giờ công nhận bất kỳ tổn thất nào, với máy bay F-35I của họ. Không giống như Israel, máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ vào Syria và không có nghĩa vụ phải thông báo cho Nga. Máy bay của Không quân Mỹ hoạt động trên không phận Syria chủ yếu tấn công các lực lượng vũ trang cực đoan ở Syria, hoặc bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Quân đội chính phủ Syria và đồng minh. Truyền thông Nga đưa tin, vào ngày 10/4, các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, sau khi ném bom lực lượng vũ trang IS, đã bay vào khu vực hỏa lực phòng không S-300 và S-400 của quân đội Nga tại Syria và có thể tiến hành các hoạt động trinh sát. Truyền thông Nga không tiết lộ thông tin khác, chẳng hạn như các hệ thống radar của Nga tại đây có phát hiện ra những chiếc F-35 của Mỹ không? radar điều khiển hỏa lực của các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 có khóa được mục tiêu F-35? và nếu khóa được, thì khóa trong khoảng cách bao nhiêu km? Theo truyền thông Nga, Không quân Mỹ có thể ra vào tự do gần các căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Syria mà không cần thông báo; tuy nhiên phía Nga cũng “khuyên” Mỹ nên học Israel, cần thông báo trước cho phía Nga, để tránh có những vụ va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Theo thông báo của Nga, các hệ thống phòng không S-300 và S-400 nâng cấp, hoàn toàn có khả năng phát hiện và tiêu diệt các máy bay chiến đấu tàng hình như F-35. Gần đây nhất là ngày 3/4, một phi đội F-35A của Na Uy khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Bắc Cực, đã bị radar hỏa lực của hệ thống S-300PS khóa chặt, tuy nhiên hệ thống S-300PS đã không khai hỏa. Nhưng trên thực tế, hiện nay chưa có bằng chứng xác thực, hoặc tình huống xung đột thực tế, để chứng tỏ S-300 và S-400 của Nga được triển khai tại Syria, có thể phát hiện và tiêu diệt máy bay chiến đấu F-35, mà tất cả mới chỉ là các “tuyên bố” mà thôi. Không quân Mỹ cũng liên tục nghiên cứu cách sử dụng F-35 để chống lại các hệ thống phòng không tầm xa như S-300 và S-400, bao gồm cả cuộc đối đầu mô phỏng với hệ thống phòng không S-300 do các đồng minh sở hữu, nhưng rất ít thông tin bí mật này bị lộ ra ngoài. Trong cuộc tập trận quân sự Blue Flag 2019 giữa Mỹ và các đồng minh, tổ chức tại miền nam Israel vào tháng 11/2019, một tổ hợp tên lửa Patriot được Israel chỉnh sửa để mô phỏng hệ thống phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất, nhằm mục đích để đối phó hiệu quả với mối đe dọa từ tên lửa phòng không S-400 trong tương lai. Mỹ tin rằng, F-35 của họ hoàn toàn có thể tiêu diệt được các hệ thống phòng không của Nga mà không bị thiệt hại, tuy nhiên việc Nga khẳng định các hệ thống phòng không S-300/400 của họ thừa sức bắn hạ F-35; có thể trong một tình huống xung đột phòng không giữa hai bên, chưa biết F-35 hay S-300 sẽ giành phần thắng; nhưng chắc chắn gây ra những hậu quả khó lường cho cả hai bên. Video F-35 Mỹ đã qua mặt S-300 Nga như thế nào? - Nguồn: Phương Đông TV

