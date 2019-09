Đồng Rúp mất giá tạo ra "cú lừa" về chi tiêu quốc phòng của Nga

Theo như những thống kê mới nhất vừa được công bố, Ngân sách quốc phòng của Nga năm 2019 này đã giảm so với năm 2018 vừa rồi, xuống chỉ còn 61 tỷ USD. Nguồn ảnh: Pinterest. Điều này đồng nghĩa với việc Nga không còn nằm trong top 5 quốc gia chi tiêu quốc phòng nhiều nhất thế giới mà bị tụt xuống vị trí thứ 6. Nguồn ảnh: Flickr. So với năm 2018, chi tiêu quân sự của Nga đã giảm xuống tới 7,7% trong khi chi tiêu quân sự tổng thể của toàn thế giới đã tăng lên 1820 tỷ USD - cao hơn 24% so với năm 2008 và đạt quy mô kỷ lục. Nguồn ảnh: Flickr. Một trong những nguyên do khiến chi tiêu quốc phòng của Nga ngày càng giảm dù căng thẳng về mặt quân sự trên thế giới ngày càng tăng đó là do các đợt khủng hoảng kinh tế gần đây và đặc biệt là sự sụt giá của đồng Rúp. Nguồn ảnh: Flickr. Về cơ bản, xét về mặt sản phẩm hàng hoá là các thiết bị quân sự được trang bị hoặc đầu tư mới, quân đội Nga có thể không giảm về mặt quy mô nhưng do đồng Rúp sụp giá, việc quy chi tiêu ngân sách quốc phòng của quốc gia này ra USD có thể khiến cho nhiều người nhầm tưởng rằng chi tiêu quân sự của Nga đang ngày càng giảm. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra, quân đội Nga trong giai đoạn những năm gần đây ngân sách quốc phòng của Nga cũng được đầu tư rất nhiều cho việc mua mới các loại vũ khí thế hệ mới hoặc các loại chiến đấu cơ hiện đại cho quân đội Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc đầu tư vào các loại vũ khí mới dù tốn kém hơn nhiều so với việc tái trang bị các loại vũ khí cũ nhưng bù lại, chất lượng chiến đấu và khả năng tác chiến của quân đội Nga trong bối cảnh hiện đại sẽ được tăng cao hơn - nói cách khác, thay vì phát triển số lượng, quân đội Nga giờ đang đầu tư vào phát triển chất lượng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, một lượng không nhỏ trong chi tiêu ngân sách quốc phòng của Nga cũng được để dành cho việc nghiên cứu và phát triển vũ khí mới cho tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc đầu tư cho tương lai này sẽ giúp Nga không bị động khi phải đối phó với các mối nguy bất ngờ từ nước ngoài cũng như giúp Nga lấy lại vị thế là một trong những cường quốc có nền khoa học quân sự đứng đầu thế giới như trong quá khứ. Nguồn ảnh: Pinterest. Như vậy, có thể khẳng định một điều đó là dù quân đội Nga giảm số tiền chi tiêu ngân sách quốc phòng trên danh nghĩa (theo tỷ giá USD) nhưng trên thực tế, sức mạnh của quân đội Nga là không hề giảm đi, thậm chí còn trở nên đáng gờm hơn ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Quân đội Nga tập trận với vũ khí siêu khủng.

