Đòn hiểm khi Mỹ đưa F-35 tại Nhật, áp sát nách Nga

Vào tháng 7/2024, Lầu Năm Góc công bố kế hoạch rút 36 máy bay chiến đấu F-16 khỏi Căn cứ Không quân Misawa và thay thế bằng 48 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A. Trước khi nhận máy bay mới, căn cứ quân sự này sẽ được cải tạo để phù hợp với máy bay mới, đặc biệt tập trung vào việc tái thiết các nhà chứa máy bay. Căn cứ không quân Misawa, nằm ở cực bắc của Nhật Bản, là cơ sở quân sự xa nhất về phía bắc của Mỹ. Nằm ở tỉnh Aomori trên đảo Honshu, căn cứ này trước đây từng là trung tâm cho các chuyến bay trinh sát vào lãnh thổ Liên Xô và Trung Quốc trong những năm của thập niên 1950. Trong số tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (trừ Alaska), thì căn cứ Misawa là nơi gần Nga nhất. Khoảng cách giữa Misawa và Vladivostok, nơi có căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, chỉ là 819 km. "Việc triển khai F-35 đến Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng tăng liên quan đến Trung Quốc, Triều Tiên và Nga", Lầu Năm Góc cho biết trước đó. Về mặt lịch sử, Misawa đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là căn cứ quan trọng cho các nhiệm vụ trinh sát, chiếm ưu thế trên không và thu thập thông tin tình báo của Mỹ và Nhật Bản ở khu vực Đông - Bắc Á. Căn cứ Misawa được thành lập vào năm 1956, trong thời Chiến tranh Lạnh, và nhanh chóng trở thành một trung tâm thiết yếu cho các hoạt động của Mỹ trong khu vực. Vào những năm 1950 và 1960, Misawa đã tổ chức các chuyến bay trinh sát trên Liên Xô và Trung Quốc, thu thập thông tin tình báo trong thời kỳ căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Liên Xô. Những nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng trong việc theo dõi các hoạt động quân sự của Liên Xô, nhằm đánh giá khả năng của máy bay và hệ thống tên lửa của Liên Xô. Vị trí gần Liên Xô của căn cứ Misawa giúp nó trở thành địa điểm lý tưởng cho các hoạt động như vậy và đóng vai trò then chốt trong chiến lược thời kỳ Chiến tranh Lạnh của Mỹ. Qua nhiều năm, Misawa tiếp tục phát triển cùng với những yêu cầu thay đổi của an ninh toàn cầu. Vào những năm 1980, căn cứ này là nơi đồn trú của các máy bay chiến đấu F-4 Phantom II của Không quân Mỹ, được bố trí tại đây, như một phần của chiến lược phòng thủ Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Những máy bay F-4 Phantom II đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế trên không của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh và tham gia vào nhiều cuộc tập trận và răn đe. Vào những năm 1990, căn cứ này đã thay thế số F-4 Phantom II bằng F-16 Fighting Falcon, củng cố thêm vai trò của nó như một yếu tố chủ chốt trong các hoạt động của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Ngày nay, Misawa vẫn là một phần quan trọng trong sự hiện diện của Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương. Nơi đây hiện đang là nơi đóng quân của một phi đội F-16 Fighting Falcons, tiếp tục thực hiện nhiều vai trò khác nhau, bao gồm chiến đấu không đối không, tấn công chính xác và trinh sát. Căn cứ Misawa cũng đóng vai trò là trụ sở của Phi đoàn tiêm kích số 35, một thành phần chủ chốt của lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) của Không quân Mỹ. Phi đoàn này cung cấp lực lượng sẵn sàng chiến đấu để hỗ trợ các lợi ích của Mỹ và đồng minh trên khắp Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Ngoài chiến đấu cơ F-16, căn cứ Misawa còn hỗ trợ nhiều loại máy bay khác, bao gồm máy bay cảnh báo và kiểm soát trên không E-3 Sentry AWACS, cung cấp khả năng giám sát và chỉ huy quan trọng cho các hoạt động không quân trong khu vực. Trong những năm gần đây, tầm quan trọng chiến lược của căn cứ Misawa ngày càng tăng, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Căn cứ này là trung tâm cho các hoạt động nhằm chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Vào tháng 7/2023, Lầu Năm góc tuyên bố sẽ thay thế 36 máy bay F-16 tại căn cứ Misawa bằng 48 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A vào năm 2026. Hành động này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Misawa, như một căn cứ triển khai tiền phương của Không quân Mỹ, có khả năng tiến hành các hoạt động tàng hình tiên tiến và chống lại các mối đe dọa đang phát triển trong khu vực. Việc đưa máy bay F-35 vào sử dụng, sẽ tăng cường hơn nữa năng lực của căn cứ này trong việc thực hiện cả nhiệm vụ giành quyền kiểm soát trên không và tấn công chính xác, cũng như nâng cao khả năng hợp tác với các đồng minh trong khu vực theo cách mạnh mẽ và năng động hơn. Với vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng tiên tiến và gần với Viễn Đông của Nga, khiến nơi này trở thành một căn cứ quân sự quan trọng trong bất kỳ kịch bản xung đột nào trong tương lai. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, Trung Quốc hoặc Triều Tiên, Misawa sẽ đóng vai trò là căn cứ quan trọng cho các hoạt động của Không quân Mỹ, đặc biệt là với việc triển khai máy bay F-35A. Vị trí địa lý của căn cứ này, chỉ cách Viễn Đông của Nga 819 km và gần các khu vực phòng không quan trọng của Trung Quốc, sẽ biến nơi này thành chốt chặn trong bất kỳ chiến lược nào của Mỹ, nhằm khẳng định sự thống trị trên không và duy trì sự ổn định trong khu vực, trước các cuộc xung đột. Các máy bay chiến đấu F-35 xuất phát từ căn cứ Misawa sẽ được sử dụng trong nhiều hoạt động khác nhau, từ chiếm ưu thế trên không chiến thuật đến tấn công chính xác và nhiệm vụ trinh sát tiên tiến. Thậm chí xâm nhập không phận đang có tranh chấp, nơi các hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương có thể gây ra những mối đe dọa. Với vị trí chiến lược này, các máy bay F-35 được triển khai tại Misawa sẽ tận dụng khả năng tàng hình, kết hợp với các cảm biến tiên tiến và hệ thống tác chiến điện tử (EW), sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tiếp cận các khu vực có nguy cơ cao. Tiết diện phản xạ radar thấp của F-35A giúp nó tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng hạn như khu vực Viễn Đông của Nga hoặc các vùng ven biển của Trung Quốc, mà không dễ bị radar của đối phương phát hiện hoặc chặn lại. Tóm lại, F-35 được triển khai tại căn cứ Misawa sẽ đóng vai trò như lời nhắc nhở mạnh mẽ cho cả Nga và Trung Quốc, rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ phải đối mặt với lực lượng áp đảo, vượt trội về mặt công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên Nga và Trung Quốc cũng không phải là đối thủ yếu và mọi hành động triển khai chiến đấu cơ F-35 của Mỹ tại căn cứ Misawa, sẽ được Nga và Trung Quốc theo sát và có kế hoạch đối phó. (Nguồn ảnh: Bulgarian Military, CNN, Kyodo, Wikipedia, Alamy).

