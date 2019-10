Điều ít biết về đôi "mắt thần" tăng sức mạnh cho pháo binh Việt Nam

Ngoài các mẫu pháo có uy lực cao, độ chính xác tốt, một trong những thiết bị quan trọng bậc nhất với lực lượng pháo binh chính là hệ thống ống nhòm. Nguồn ảnh: QPVN. Đây là thiết bị vô cùng quan trọng, không thể thiếu, giúp lực lượng pháo binh xác định được mục tiêu, từ đó đưa ra các tham số chính xác cho từng phát bắn. Ngoài ra, thiết bị này cũng giúp người lính quan sát tốt trận địa, tránh việc xác định nhầm toạ độ dẫn đến thảm hoạ bắn nhầm vào đơn vị bạn. Nguồn ảnh: TTXVN. Bắt đầu từ năm 2017, trong biên chế của Việt Nam đã xuất hiện loại ống nhòm JIM LR do Pháp sản xuất. Đây được xem là một trong những loại ống nhòm hiện đại nhất Việt Nam đang sử dụng ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: QPVN. Loại ống nhòm này có trọng lượng khá nhẹ chỉ khoảng 2,8 kg bao gồm cả pin kèm theo đó là rất nhiều tính năng rất quan trọng, đặc biệt là với lực lượng pháo binh. Nguồn ảnh: QPVN. Một trong những tính năng quan trọng nhất là khả năng đo xa bằng laser được trang bị cùng với hệ thống ốm nhòm. Khả năng đo xa của JIM LR nằm trong khoảng từ 10 mét tới 10 km - nghĩa là tương thích với tầm bắn của nhiều loại pháo đang được chúng ta sử dụng trong biên chế. Nguồn ảnh: QPVN. Hệ thống đo xa bằng laser này còn được nhà sản xuất khẳng định là an toàn với mắt người sử dụng và cả người bị laser chiếu thẳng. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài khả năng đo xa, JIM LR còn xác định được cả góc phương vị và góc tà do được tích hợp sẵn la bàn điện tử. Thậm chí chiếc ống nhòm này còn có sẵn định vị toàn cầu GPS với độ lệch tối đa chỉ 3 mét. Nguồn ảnh: Safran. Nếu độ lệch 3 mét chưa đủ để "thoả mãn" người sử dụng, JIM LR còn cho phép kết nối với các hệ thống định vị toàn cầu GPS khác ở bên ngoài giúp cung cấp toạ độ chính xác cao hơn nữa. Nguồn ảnh: Safran. Hệ thống ống nhòm này cũng có khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, ngưỡng hoạt động tốt của JIM LR nằm trong khoảng từ âm độ cho tới tối đa 55 độ C - nghĩa là hoạt động tốt trong môi trường của Việt Nam. Nguồn ảnh: Safran. Điểm yếu duy nhất của hệ thống này có lẽ là ở thời lượng pin. Tối đa JUM LR chỉ hoạt động được 5 tiếng và trong trường hợp hành quân dài ngày xuyên rừng, việc... sạc pin cho JIM LR rõ ràng là cả một vấn đề. Nguồn ảnh: Safran. Theo công bố của nhà sản xuất tới từ Pháp, tổng cộng đã có 9000 ống nhòm JIM LR đã được bán ra trên khắp thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Safran. Mời độc giả xem video: Pháo binh Việt Nam làm chủ khí tài hiện đại.

