Điểm mặt dàn vũ khí Quân đội Hoàng gia Thái Lan mang ra mừng ngày thành lập

Cuộc duyệt binh vừa được Quân đội Hoàng gia Thái Lan tổ chức hôm 18/1 vừa rồi nhân ngày kỷ niệm 145 năm thành lập. Nguồn ảnh: Defense. Với tuổi đời 145 năm, quân đội Hoàng gia Thái Lan có tuổi đời gần như cao hơn mọi quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á - vốn mới chỉ lập quốc từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai trở lại dây. Nguồn ảnh: Defense. Mở màn cho cuộc trình diễn là những máy bay cánh bằng sử dụng động cơ cánh quạt vẽ màu quốc kỳ Thái Lan trên không. Nguồn ảnh: Defense. Tiếp theo đó là các phản lực Gripen của Không quân Hoàng gia Thái Lan xuất hiện. Nguồn ảnh: Defense. Ở dưới mặt đất, binh lính của Lục quân Hoàng gia Thái Lan duyệt binh với súng không có hộp tiếp đạn. Nguồn ảnh: Defense. Các loại xe tăng VT-4 do Trung Quốc sản xuất và Oplot do Ukraine sản xuất cũng được Thái Lan mang ra trình diễn. Nguồn ảnh: Defense. Xe chiến đấu bộ binh Stryker được Mỹ viện trợ cho Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Nguồn ảnh: Defense. Sân khẩu chính nơi diễn ra cuộc duyệt binh của Quân đội Hoàng gia Thái Lan được xây dựng khá hoành tráng với hình tượng của tượng binh và kỵ binh trong quá khứ. Nguồn ảnh: Defense. Các chiến đấu cơ phản lực F-16 của Không quân Hoàng gia Thái Lan. Nguồn ảnh: Defense. Pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất hiện đang phục vụ trong quân đội Thái Lan với số lượng 6 khẩu thì có tới 4 khẩu xuất hiện trong cuộc duyệt binh này. Nguồn ảnh: Defense. Pháo kéo dã chiến GHN-45 do Áo sản xuất hiện trong biên chế Thái Lan với số lượng khoảng hơn 200 khẩu. Nguồn ảnh: Defense. Pháo phản lực phóng loạt SR-4 do Trung Quốc sản xuất phục vụ trong biên chế của Quân đội Thái Lan. Nguồn ảnh: Defense. Xe thiết giáp chở quân lưỡng cư AAV-7 của Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Thái Lan. Nguồn ảnh: Defense. Mời độc giả xem Video: Hải quân Hoàng gia Thái Lan - lực lượng duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay.

