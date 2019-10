Đi tìm khẩu súng lạ trong lễ duyệt binh đầu tiên của QĐND Việt Nam

Ngày 1/1/1955, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lần đầu tiên có cuộc duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, đánh dấu sự kiện lớn đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: VTV. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn Hội nghị cùng ký Hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược (1945-1954) ở Đông Dương, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Nguồn ảnh: QPVN Và trong không khí cuộc duyệt binh lịch sử chắc ít ai để ý đến những khẩu súng trường Đức xuất hiện trong các đội tiêu binh cũng như các khối cán bộ chiến sĩ tiến qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình. Hình ảnh một đội tiêu binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lễ duyệt binh đầu tiên. Nguồn ảnh: VTV. Cùng với những thước phim màu quý giá ghi lại lễ duyệt binh năm đó, có thể dễ dàng nhận ra khẩu súng trường được trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam khi đó chính là Gewehr 98 một mẫu súng trường do Đức chế tạo. Điều này một phần nào đó được chứng minh thông qua mẫu lưỡi lê đặc trưng dành cho Gewehr 98 là Seitengewehr 98/05 (trong vòng tròn đỏ). Nguồn ảnh: VTV. Bên cạnh Seitengewehr 98/05, những thiết kế đặc trưng của Gewehr 98 cũng được thể hiện rõ qua những thước phim về lễ duyệt binh như thiết kế thân súng, đầu ngắm cơ khí. Dù các dòng súng trường cùng thời đều có thiết kế gần như tương tự nhưng Gewehr 98 lại có những nét riêng rất khác Về lai lịch của mẫu súng trường này ở Việt Nam thì nhiều khả năng nó là một trong nhiều vũ khí do các nước XHCN viện trợ cho ta trong Kháng chiến chống Pháp. Ngoài ra, súng trường Gewehr 98 cũng khá phổ biến ở châu Á khi đây là vũ khí chính của quân đội Tưởng Giới Thạch trong giai đoạn đầu Chiến tranh Thế giới thứ 2. Tính tới thời điểm xuất hiện ở Việt Nam, Gewehr 98 đã có tuổi thọ ngấp nghé gần 60 tuổi, tuy nhiên nó vẫn được quân và dân ta sử dụng khá tốt trong suốt cuộc Kháng chiến chống Pháp và sau đó là Kháng chiến chống My, điều này ít nhiều chứng minh được sức mạnh và độ tin cậy của Gewehr 98 trên chiến trường. Về thiết kế, súng trường Gewehr 98 (hay thường được gọi tắt là G98, Gew 98 hoặc M98) là một mẫu súng trường theo cơ chế không tự động, lên đạn từng viên, được thiết kế bởi nhà chế tạo Peter Paul von Mauser và được Đức sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là khẩu súng trường tiêu chuẩn được sử dụng và cấp phát cho Quân đội Đức từ năm 1898 tới năm 1935, sau đó khẩu súng này được thay thế bởi khẩu Karabiner 98kurz (K98). Nguồn ảnh: Pinterest. Gewehr 98 sử dụng loại đạn 7.92x57mm Mauser tiêu chuẩn được nạp đầy đủ 5 viên vào 1 kẹp đạn - thiết bị đơn giản được sử dụng để lưu trữ nhiều viên đạn lại với nhau nhằm tăng tốc độ nạp đạn của người lính so với việc nạp đạn từng viên một. Nguồn ảnh: Pinterest. Trọng lượng của khẩu súng trường này vào khoảng 4,09 kg khi không có đạn, chiều dài của súng lên tới 1250mm trong khi đó chiều dài nòng súng là 740mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng này không có khả năng lắp kính ngắm dù tầm bắn của nó có thể lên tới tối đa 1500 mét và tầm bắn hiệu quả lên tới 1000 mét. Súng có tốc độ bắn 15 viên mỗi phút tính cả thời gian nạp đạn của xạ thủ. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là khẩu súng được kết hợp thành công bởi nhiều khái niệm kỹ thuật trong cơ chế nạp đạn từng viên, chính vì điều này các quốc gia như Anh, Nhật và cả Mỹ cũng đã nghiên cứu về Gewehr 98 để cải thiện các dòng súng trường của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Ký ức về những kỳ Diễu binh trong lịch sử. nguồn: VTV.

