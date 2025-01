Mẫu ôtô điện nào tốt nhất thế giới trong năm 2024?

Được biết, bảng xếp hạng ôtô điện tốt nhất thế giới năm 2024 này được tạp chí Autocar đánh giá dựa trên một số tiêu chí quan trọng với người dùng như: thiết kế, nội thất, hiệu suất vận hành, cảm giác lái và chi phí mua xe. Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen ID. Buzz sở hữu thiết kế cổ điển, lấy cảm hứng từ chiếc Microbus mang tính biểu tượng của hãng xe Đức. Xe có kích thước chiều dài 4.712 mm, rộng 1.985 mm, cao 1.927 mm và có chiều dài cơ sở 2.989 mm. Với kích thước này, ID. Buzz sẽ cạnh tranh với Toyota Innova Cross (4.755 x 1.850 x 1.790 mm). Cung cấp sức mạnh cho Volkswagen ID. Buzz là một mô tơ điện đặt sau cho công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 406 Nm. Theo nhà sản xuất, ID. Buzz có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây và tốc độ tối đa chỉ đạt 160 km/h. Xe được trang bị công nghệ sạc nhanh, giúp tăng dung lượng từ 5-80% trong khoảng 26 phút. Trong khi đó, nếu sử dụng ổ sạc thông thường, xe sẽ đầy pin sau khoảng 7,5h. Xe có giá khởi điểm khá cao, ở mức từ 59.995 USD (khoảng 1,53 tỷ đồng). Volkswagen ID. Buzz được Autocar chấm 4/5 điểm. MG4 EV

MG4 EV cũng được Autocar đánh giá là một trong những mẫu ôtô điện tốt nhất năm 2024 với số điểm đạt 4/5. MG4 EV sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại. Xe còn được cung cấp nhiều tùy chọn pin 51 kWh, 64 kWh và 7 7kWh để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu. Mẫu xe điện này có phạm vi hoạt động dao động từ 350 - 520 km tùy cấu hình. MG4 EV chính thức ra nhập thị trường Việt từ tháng 6/2024 với 2 phiên bản DEL và LUX đi cùng mức giá lần lượt 828 triệu đồng và 948 triệu đồng. Mercedes-Benz EQS SUV

Là dòng xe điện hạng sang, sở hữu nhiều trang bị tiện ích đẳng cấp nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Mercedes-Benz EQS SUV trở thành một trong những mẫu xe điện tốt nhất năm 2024. Xe được Autocar chấm 4/5 điểm. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz EQS SUV có giá bán từ 4,999 tỷ đồng. Dacia Spring

Dacia là thương hiệu con của Renault và Dacia Spring là một trong những chiếc ôtô điện rẻ nhất tại châu Âu. Xe được bán ra với giá dưới 15.000 Bảng (khoảng 480 triệu đồng). Xe được trang bị gói pin 26,8 kWh cho phạm vi hoạt động 220 km. Xe cũng được hỗ trợ bộ sạc theo xe AC 11 kW và sạc DC 30 kW. Dacia Spring được Autocar chấm điểm 4/5. Tesla Model 3

Tại Anh, Tesla Model 3 có giá khởi điểm khoảng 40.000 Bảng (khoảng 1,28 tỷ đồng). Xe được đánh giá cao về cảm giác lái và phạm vi hoạt động tương đối xa lên đến 553 - 630 km (tùy phiên bản). Dù vậy, xe vẫn chỉ được chấm 4/5 điểm do các trang bị an toàn hoạt động không ổn định. Rolls-Royce Spectre

Spectre là mẫu ôtô điện đầu tiên trong lịch sử 120 năm của thương hiệu xe siêu sang tới từ nước Anh. Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Spectre là mô-tơ điện có công suất tối đa 430 kW (khoảng 576 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,5 giây. Theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc, xe có khả năng chạy được 585 km sau khi sạc đầy. Spectre có phạm vi hoạt động là 515 km. Ngoài ra, Rolls-Royce Spectre còn được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh hồi pin từ 10-80% trong 34 phút khi sử dụng bộ sạc DC 195 kW. Nếu thời gian gấp gáp, người dùng có thể bỏ chỉ 9 phút để hồi đủ năng lượng cho xe vận hành quãng đường 100 km. Mẫu xe này được Autocar đánh giá 4,5/5 điểm. Tại Việt Nam, Rolls-Royce Spectre có giá khởi điểm từ 17,99 tỷ đồng. Porsche Taycan

Porsche Taycan được Autocar đánh giá đạt 4,5/5 điểm. Porsche Taycan thế hệ mới sở hữu thiết kế sắc nét, thể thao mang đậm dấu ấn của hãng xe Đức. Không chỉ thế, xe còn có khối động cơ mạnh mẽ, hiệu suất vượt trội, giúp rút ngắn thời gian tăng tốc và thời gian sạc. Với cấu hình pin lớn, Taycan có phạm vi hoạt động lên đến 680 km theo chuẩn WLT. Volkswagen ID. 7

ID. 7 là mẫu sedan điện đầu tiên của Volkswagen. Xe mang dáng vẻ hiện đại, thời thượng với những đường nét thiết kế tối giản. Ở mỗi phiên bản, xe sẽ được trang bị bộ pin với dung lượng khác nhau cho phạm vi hoạt động lên đến hơn 640 km mỗi lần sạc. Volkswagen ID. 7 được đánh giá 4,5/5 điểm. Hyundai Ioniq 5 N

So với bản thường, Ioniq 5 N có sức mạnh vượt trội hơn hẳn với 2 mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau cho tổng công suất 601 mã lực và có thể tăng lên 641 mã lực ở chế độ Boost. Đi kèm với khối động cơ trên là cụm pin lithium-ion 84 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển đạt 435 km theo chu trình thử nghiệm WLTP. Autocar đánh giá Hyundai Ioniq 5 N với điểm số 4,5/5. Cupra Born

Cupra Born sở hữu khung gầm MEB dùng chung với Volkswagen ID. 3. Xe được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa kích thước, tính thực dụng và hiệu suất. Ở phiên bản cao cấp Born VZ, xe có công suất 317 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm. Sức mạnh này giúp xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây và có phạm vi di chuyển thực tế khoảng 354 km mỗi lần sạc. Xe được Autocar đánh giá 4,5/5 điểm. Video: Autocar công bố top 10 mẫu ôtô điện tốt nhất năm 2024

