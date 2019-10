Phân biệt hai xe tăng huyền thoại T-54 và T-55 trong biên chế Việt Nam

Xe tăng T-55 và T-54 thường được goi chung là T-54/55 nhưng thực tế đây là hai phiên bản khác nhau với nhiều đặc điểm cải tiến khá sâu mà chỉ T-55 mới có trong khi T-54 còn thiếu sót. Nguồn ảnh: TL. Mặc dù nhìn lướt qua, T-54 và T-55 giống y hệt nhau nhưng thực tế, chỉ cần để ý đôi chút cũng có thể phân biệt được các loại xe tăng này một cách dễ dàng qua vẻ bề ngoài của chúng. Nguồn ảnh: TL. Đầu tiên là phân biệt ở hệ thống bánh xe chịu lực. Trong khi xe tăng T-54 sử dụng bánh xe chịu lực kiểu mạng nhện với 12 cánh thì T-55 lại sử dụng bánh xe kiểu năm cánh sao. Nguồn ảnh: TL. Thiết kế kiểu 5 cánh sao này giúp T-55 dễ... rửa xe hơn T-54 khi mà bùn đất ở bánh chịu lực của T-54 có thể chui và bám đặc vào các cánh mạng nhện của nó. Nguồn ảnh: TL. Tuy nhiên, các bánh chịu lực của T-54 hoàn toàn có thể... đổi qua đổi lại với xe tăng T-55. Khi này, cách phân biệt trên sẽ hoàn toàn vô tác dụng vì thậm chí một xe tăng T-54/55 hoàn toàn có thể mang nhiều loại bánh khác nhau. Nguồn ảnh: TL. Khi này, cần nhiều điểm khác biệt khác dù nhỏ nhưng sẽ là những điểm khác biệt cố định, không thể "bê" từ chiếc T-54 sang chiếc T-55 được. Nguồn ảnh: TL. Một trong những điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên hai loại xe tăng gần như sinh đôi này đó chính là trên nóc tháp pháo. Trên nóc tháp pháo của T-54 sẽ có một nắp thông gió giúp kíp chiến đấu ở bên trong thoải mái hơn và đỡ bí bách. Nguồn ảnh: TL. Trong khi đó, do T-55 được thiết kế để sẵn sàng đối phó với chiến tranh hạt nhân nên nó được bọc kín hoàn toàn, lỗ thông gió không còn. Nguồn ảnh: TL. Ngoài ra, trên T-54 còn có lỗ bắn súng máy ở vị trí trước mũi xe - giống với kiểu thiết kế của những xe tăng cổ điển trong Chiến tranh Thế giới hai. Trên T-55, lỗ này cũng đã được loại bỏ để chiếc xe tăng có thể kín mít hoàn toàn, hoạt động được trong môi trường có bụi phóng xạ. Nguồn ảnh: TL. Mặc dù có hỏa lực tương đương nhau với khẩu pháo chính cỡ nòng 100mm, tuy nhiên bên trong của T-54 lại rất khác với T-55. Cụ thể, T-54 có thể mang theo 34 viên đạn pháo nhưng với T-55, số đạn pháo dự trữ tối đa lên tới 43 viên do khung gầm của xe đã được thiết kế lại. Nguồn ảnh: QPVN. Tuy nhiên, T-55 lại thiếu đi khẩu đại liên 12,7mm ở trên nóc tháp pháo do loại xe tăng này được thiết kế để phục vụ cho một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi mà môi trường bị nhiễm xạ nặng và binh lính phải ngồi yên trong xe thay vì thò ra ngoài dùng súng máy trên nóc xe. Nguồn ảnh: TL. Mặc dù vậy, do chủ yếu môi trường tác chiến của T-55 sau này đều là trong những cuộc xung đột phi hạt nhân và do loại xe tăng này quá dễ "độ, chế" nên hầu như mọi chiếc T-55 sau này đều đã được gắn thêm súng máy 12,7mm trên nóc một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: TL. Mời đôc giả xem Video: Bên trong xe tăng T-54/55.

