Dàn "taxi chiến trường" của Việt Nam đông đảo, mạnh mẽ đến đâu?

Đầu tiên phải nhắc tới dàn thiết giáp chở quân M113 hiện đang phục vụ trong biên chế của Quân đội Việt Nam. Đây đều là những thiết giáp được ta tịch thu làm chiến lợi phẩm từ chiến tranh chống Mỹ. Nguồn ảnh: TL. Hiện tại ước tính đang có khoảng 200 chiếc thiết giáp M113 đang phục vụ trong quân đội ta. Không ít trong số đó được ta cải biên thành phương tiện chiến đấu hiện đại, đa năng. Nguồn ảnh: Danviet. Tiếp theo phải nhắc tới dàn xe thiết giáp chở quân Type 63 hay xe tăng hạng nhẹ Type 63 hiện đang phục vụ trong quân đội ta. Nguồn ảnh: QPVN. Ước tính ta đang có khoảng 80 chiếc Type 63 trong biên chế, trong đó bao gồm cả loại thiết giáp chở quân lẫn phiên bản xe tăng hạng nhẹ. Nguồn ảnh: TL. Một loại xe thiết giáp chở quân có số lượng khá lớn trong biên chế Quân đội Việt Nam nhưng ít ai biết tới đó là BTR-50PK. Nguồn ảnh: TL. Đây là loại xe thiết giáp chở quân lội nước do Liên Xô chế tạo dựa trên khung gầm của xe tăng hạng nhẹ PT-76. Hiện ước tính phía Việt Nam đang sở hữu khoảng 400 chiếc loại này nhưng chưa rõ tình trạng hoạt động ra sao. Nguồn ảnh: TL. Hiện đại bậc nhất trong Quân đội Việt Nam là các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2. Đây đều là loại xe chiến đấu bộ binh có khả năng chở quân do Liên Xô chế tạo trong quá khứ. Nguồn ảnh: WeaponsBlog. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 có trọng lượng 13,2 tấn, kíp lái 3 người và có khả năng mang theo 8 lính với đầy đủ trang thiết bị. Trong khi đó BMP-2 có trọng lượng 14,3 tấn, kíp lái 3 người nhưng chỉ mang theo được tối đa 7 lính. Nguồn ảnh: WeaponsBlog. Hiện tại trong biên chế của ta đang có khoảng 150 chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và 150 chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Nguồn ảnh: WeaponsBlog. Xe thiết giáp chở quân có số lượng nhiều nhất trong biên chế quân đội Việt Nam là loại BTR-60. Đây là loại xe thiết giáp chở quân bánh lốp, được Liên Xô cho ra đời từ năm 1955. Nguồn ảnh: WeaponsBlog. Loại thiết giáp này hiện đang phục vụ trong biên chế của Quân đội Việt Nam với số lượng khoảng 500 chiếc. Một vài trong số đó hiện đang ở trong tình trạng hoàn hảo, còn rất mới. Nguồn ảnh: WeaponsBlog. Có số lượng nhiều không kém là các xe thiết giáp bánh lốp BTR-152. Đây cũng là loại thiết giáp do Liên Xô chế tạo, hiện phục vụ trong biên chế của ta với số lượng 400 chiếc. Nguồn ảnh: WeaponsBlog. Đặc biệt, một xe thiết giáp BTR-152 đã được ta cải biên thành xe cứu thương và được đưa tới nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình cùng với lực lượng Mũ Nồi Xanh của Việt Nam tại đây. Nguồn ảnh: QPVN. Không thể không nhắc tới là xe thiết giáp nhẹ RAM-2000. Đây là loại xe bọc thép hiếm hoi có xuất xứ từ Israel hiện đang được sử dụng chủ yếu bởi Công an Việt Nam. Nguồn ảnh: WeaponsBlog. Loại xe bọc thép này thường xuất hiện trong những dịp quan trọng ngay trên đường phố Thủ đô do nó có trọng lượng nhẹ, thiết kế nhỏ gọn như xe hơi thông thường. Nguồn ảnh: WeaponsBlog. Mời độc giả xem Video: Xe thiết giáp chở quân M113 được Việt Nam trang bị súng máy 12,7mm cực khủng.

