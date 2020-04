Đáp trả Mỹ, Nga tự tin khẳng định sức mạnh của Su-57 ăn đứt F-22, F-35

Theo đó, truyền thông Nga khẳng định rằng chiến đấu cơ Su-57 của nước này vượt trội hoàn toàn so với F-22 và F-35 của Mỹ ở khả năng thực hiện, tương thích và đáp ứng được nhiều loại nhiệm vụ. Nguồn ảnh: BMDP. Cụ thể, với chiến đấu cơ F-22 của Mỹ, các chuyên gia cho rằng nó chỉ được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không - nghĩa được tối ưu hoá khả năng mang theo tên lửa không đối không. Nguồn ảnh: BMDP. Theo chuyên gia Nga, các loại vũ khí đối đất như bom hay tên lửa JDAM sẽ không thương tích với khoang vũ khí của F-22 Raptor do nó quá nặng, quá cồng kềnh, điều này khiến F-22 Raptor thiếu đi khả năng đối đất khi cần. Nguồn ảnh: BMDP. Với F-35, chuyên gia Nga chỉ trích thậm tệ loại chiến đấu cơ này do nó không có khả năng cơ động cao do chỉ mang theo một động cơ và có thiết kế khí động học quá kém. Nguồn ảnh: BMDP. Sức mạnh của động cơ F-35 của Mỹ còn không có sức mạnh cần thiết để nó có thể tăng tốc hoặc đạt được khả năng cơ động vòng tránh. Bằng chứng là tiêm kích F-35 của Mỹ từng thua F-16 trong không chiến giả định. Nguồn ảnh: BMDP. Nói cách khác, các chuyên gia Nga khẳng định F-35 chỉ là tiêm kích thế hệ thứ tư "hạng bét" (thua cả F-16) với lớp áo tàng hình đắt tiền và khả năng mang vũ khí bình thường. Nguồn ảnh: BMDP. Với Su-57, người Nga cung cấp cho chiến đấu cơ thế hệ năm này hai động cơ cực kỳ mạnh mẽ, kèm theo đó là công nghệ vector 3D (thực tế chỉ có thể được coi là 2,5D). Nguồn ảnh: BMDP. Tuy nhiên kể cả khi động cơ của Su-57 là động cơ 2,5D, nó vẫn vượt trội hơn hẳn so với động cơ 2D trên F-22 Mỹ hay động một động cơ phản lực "hụt hơi" trên F-35. Nguồn ảnh: BMDP. Thậm chí, chuyên gia Nga còn khẳng định Su-57 của nước này vượt trội hoàn toàn các loại tiêm kích thế hệ năm trên thế giới hiện nay, bao gồm cả tiêm kích J-20 của Trung Quốc và cho rằng "không có loại tương đồng trong số tất cả máy bay thế hệ thứ năm trên thế giới". Nguồn ảnh: BMDP. Tính tới thời điểm hiện tại, Không quân Vũ trụ Nga vẫn chưa trang bị Su-57 với số lượng lớn vào biên chế trực chiến do loại tiêm kích này có giá thành quá đắt đỏ. Nguồn ảnh: BMDP. Video Su-57 của Nga có phải đối thủ đáng gờm của F-22 Mỹ? Nguồn: QPVN.

