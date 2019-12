Nga mang Su-57 ra trình diễn "Voi Đi Bộ" sau nhiều năm đợi chờ mòn mỏi

So với những màn trình diễn Voi Đi Bộ hoành tráng với nhiều chục hay đến hàng trăm máy bay của Không quân Mỹ, màn trình diễn Voi Đi Bộ của Không quân Nga với những chiếc tiêm kích Su-57 thế hệ năm lại "giản dị" hơn nhiều. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng chỉ có vỏn vẹn bốn chiếc chiến đấu cơ Su-57 "lặc lè" di chuyển ra đường băng để chuẩn bị cất cánh. Theo sau những chiếc Su-57 này là hai chiến đấu cơ có vẻ như là Su-34. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí, Nga còn phải huy động chiếc Su-57 số thân 053 với màu sơn khác hoàn toàn so với những chiếc còn lại vào màn trình diễn này để cho "đẹp đội hình". Nguồn ảnh: Sina. Ngay sau màn đi bộ "tiếp sức" trên đường băng, các chiến đấu cơ Su-57 của Nga được cất cánh và trình diễn bay theo đội hình. Có thể dễ dàng nhận ra màu sơn khác biệt của chiếc Su-57 số thân 053 trong đội hình bay. Nguồn ảnh: Sina. Su-57 là chiến đấu cơ một chỗ ngồi, hai động cơ, tàng hình, thế hệ năm của Không quân Nga. Đây cũng là loại chiến đấu cơ thế hệ năm đầu tiên của lực lượng này trong lịch sử. Nguồn ảnh: Sina. Toàn bộ chương trình nghiên cứu Su-57 có giá vào khoảng 13 tỷ USD, tuy nhiên tới nay, nhiều nguồn tin cho biết Nga mới chỉ có đúng 10 chiếc tiêm kích loại này. Nguồn ảnh: Sina. Chuyến bay đầu tiên của Su-57 đã được thực hiện vào năm 2010 - nghĩa là cách đây gần 10 năm. Tuy nhiên tới nay, Su-57 lại liên tục lỗi hẹn khi chưa thể hoàn thiện được thiết kế động cơ cảu mình. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống động cơ "lộ thiên" của Su-57 cũng được coi là điểm yếu lớn nhất của chiếc máy bay tàng hình này khi mà phần động cơ hoàn toàn không được bao gọc trong lớp vỏ tàng hình của máy bay. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về việc Nga sẽ thay đổi thiết kế động cơ của chiếc chiến đấu cơ này trong tương lai hay không. Nếu tiếp tục sử dụng động cơ lộ thiên như hiện tại, chắc chắn năng lực tàng hình của Su-57 sẽ là kém so với các loại tiêm kích thế hệ năm khác trên thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Su-57 của Nga liệu có xứng đáng là đối thủ của F-22 Raptor Mỹ? Nguồn: QPVN.

