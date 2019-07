Đánh chặn tiêm kích Israel, S-200 Syria "lạc đường" rơi xuống đảo Síp?

Vụ nổ xảy ra tại khu phố của thành phố Tashkent (còn gọi là Vouno), cách Nicosia khoảng 20km về phía đông bắc. Tiếng nổ vang trời có thể nghe thấy được từ cách xa hàng dặm xung quanh, vụ nổ gây ra hỏa hoạn lớn tại khu vực này, may mắn không có thương vong nào xảy ra.

Cảnh quay từ hiện trường cho thấy một ngọn lửa dữ dội và nhiều mảnh vụn vương vãi khắp khu vực. Chính quyền địa phương ngay lập tức bắt đầu điều tra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ nổ tại Síp. Ảnh: Twitter

Một số chuyên gia quân sự nhận định đó là vụ nổ do tên lửa S-200 do Nga sản xuất gây ra, bời vìcó tầm bắn 400 km và phát nổ trên không nếu không trúng mục tiêu, khá nhiều điểm tương đồng so với hiện trường vụ nổ. Hiện phía Nga và Syria chưa có bình luận gì về vụ việc này.