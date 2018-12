Đáng gờm súng ngắn đặc nhiệm của đặc công VN

Súng ngắn Jericho 941 hay còn được Đặc công Việt Nam chú thích là “súng ngắn đặc nhiệm” được giới thiệu trong đợt Diễn tập thử nghiệm một số loại vũ khí, trang bị và chống bạo loạn năm 2018 mới đây, do Binh chủng Đặc công tổ chức tại Lữ đoàn Đặc công bộ 113. Nguồn ảnh: TTXVN. Tại đây Binh chủng Đặc công đã lần đầu tiên giới thiệu các mẫu khí tài trang bị nhập khẩu hiện đại của mình, trong đó đáng chú ý các dòng súng bộ binh đang được binh chủng sử dụng đều có nguồn gốc từ Israel từ súng tiểu liên Mirco UZI, súng tiểu liên Tavor CTAR21, súng trường bắn tỉa Galil và mới đây là súng ngắn Jericho 941. Nguồn ảnh: QĐND. Mẫu súng ngắn đặc nhiệm này xuất hiện trong trang bị của Đặc công Việt Nam như một phần của thiết bị bắn khép góc CornerShot cũng do Israel phát triển, đây là thứ vũ khí có thể giúp xạ thủ bắn chính xác qua chỗ ngoặt của góc tường nếu quay ngang thân. Nguồn ảnh: QĐND.Súng ngắn Jericho 941 và CornerShot được xem là bộ đôi vũ khí đặc biệt của Đặc công Việt Nam trong nhiệm vụ chống khủng bố, hoặc các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt, đòi hỏi chiến đấu viên phải bí mật áp sát và tiêu diệt mục tiêu từ cự ly gần. Nguồn ảnh: QĐND. Về Jericho 941, đây là mẫu súng ngắn bán tự động được Tập đoàn chế tạo vũ khí IWI của Israel chế tạo vào những năm 1990 dựa trên sự kết hợp bộ đôi súng ngắn Tanfoglio của Italia và CZ-75 nổi tiếng của Tiệp Khắc. Nguồn ảnh: gundigest.com. Jericho 941 có trọng lượng rỗng chỉ 1.092g, chiều dài 210 mm với nòng dài 115 mm, sử dụng cơ chế bắn bán tự động với hộp tiếp đạn 15 viên, tầm bắn hiệu quả trong khoảng 50 m. So với mẫu súng ngắn tiêu chuẩn K54 của Việt Nam hiện tại, Jericho 941 có hộp tiếp đạn lớn hơn dù sử dụng đạn tiêu chuẩn 9x19mm Parabellum. Nguồn ảnh: gundigest.com. Bản thân Jericho 941 cũng được IWI phát triển thành 10 biến thể khác nhau trong đó biến thể đang được Việt Nam sử dụng là Jericho 941 PSL sử dụng khung polymer giúp súng có trọng lượng nhẹ hơn thay vì làm hoàn toàn bằng kim loại. Nguồn ảnh: gundigest.com. Ở biến thể Jericho 941 PSL súng có trọng lượng rỗng chỉ 720g và hơn 1.000g với hộp tiếp đạn 10-15 viên, chiều dài súng vào khoảng 192mm và chiều dài nòng chỉ 96mm. Mẫu súng ngắn này sử dụng cơ chế lên đạn bằng độ giật, khóa nòng lùi và bắn từng viên. Nguồn ảnh: gundigest.com. Theo đánh giá của nhiều xạ thủ, Jericho 941 PSL là mẫu súng ngắn thân thiện với người dùng, dễ sử dụng và bền bỉ, tuy nhiên nó vẫn có những nhược điểm nhất định nhất là phần khung thân polymer tổng hợp. Quá trình bảo dưỡng hay sửa chữa Jericho 941 PSL cũng không quá phực tạp và có thể thực hiện được ngay trên chiến trường với phụ tùng đi kèm. Nguồn ảnh: gundigest.com. Giống như nhiều mẫu súng hiện đại khác Jericho 941 PSL cũng được thiết kế để có thể tích hợp thêm nhiều phụ kiện đi kèm như ống giảm thanh, đèn pin, chỉ thị mục tiêu laser và cả kính ngắm. Nguồn ảnh: gundigest.com. Với trọng lượng nhẹ cùng cơ số đạn mang theo lớn, Jericho 941 PSL khá thích hợp cho các hoạt động cùng với thiết bị bắn khép góc CornerShot, phục vụ trong các đơn vị tác chiến đặc biệt không chỉ của Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới. Nguồn ảnh: gundigest.com. Nhìn chung thì Jericho 941 là một mẫu súng ngắn hiện đại, tin cậy, có độ chính xác cao và thiết kế đẹp mắt, nó được sử dụng rộng rãi tại Israel trong lực lượng an ninh tư nhân và cảnh sát. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ đã nhập khẩu súng ngắn Jericho 941 với số lượng rất lớn. Nguồn ảnh: Báo Bình Dương. Diễn tập thử nghiệm một số loại vũ khí, trang bị và chống bạo loạn năm 2018. (nguồn Quân đội Nhân dân)

