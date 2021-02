Dàn vũ khí trên tàu chiến Mỹ sắp bàn giao cho Việt Nam

Tàu tuần duyên USCGC John Midgett (WHEC-726), thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ. Thủy thủ đoàn gồm 24 sĩ quan và 160 thuyền viên; căn cứ đóng quân của Midgett tại Seattle, Washington và nằm dưới quyền quản lý của Tư lệnh Khu vực Thái Bình Dương. Chiếc Midgett được đặt đóng vào ngày 5/4/1971 tại Nhà máy Đóng tàu Avondale ở New Orleans, bang Louisiana, và được hạ thủy vào ngày 4/9/1971; đưa vào hoạt động ngày 17/3/1972. Tàu tuần duyên Midgett là một con tàu đa năng, được thiết kế để đáp ứng các nhiệm vụ đa dạng và phong phú của lực lượng cảnh sát biển Mỹ, như đảm bảo an ninh nội địa, tìm kiếm và cứu nạn, thực thi Luật Hàng hải, ngăn chặn người di cư và sẵn sàng phối hợp với lực lượng hải quân đồng minh NATO và Hải quân Mỹ. Giống với các tàu tuần tra lớp Hamilton khác, tàu John Midgett có chiều dài 115 m, chiều rộng 13 mét; mớn nước 5,5 mét; tốc độ tối đa 29 hải lý (54 km/h); tốc độ chay tiết kiệm nhiên liệu 12 hải lý/h (22 km/h); tầm hoạt động tối đa 11.000 hải lý (20.000 km); lượng giãn nước toàn tải 3.050 tấn. Để đảm bảo cho những chuyến hải trình dài ngày tren biển, tàu có thể mang tối đa 810.000 lít nhiên liệu; 64.000 lít nước ngọt, 19.000 lít dầu nhờn. Một ngày trung bình thủy thủ đoàn dùng hết 38.000 lít nước ngọt. Về hệ thống động lực, tàu dùng động cơ diesel kết hợp động cơ động cơ tua-bin khí; 2 động cơ diesel của tàu là loại Fairbanks Morse 12 xi-lanh kết hợp với 2 tua-bin khí Pratt-Whitney, cung cấp động lực cho 2 chân vịt. Là tàu trang bị cho lực lượng cảnh sát biển của Mỹ, nên vũ khí trang bị trên tàu Midgett đều là vũ khí hạng nhẹ gồm pháo hạm Oto Breda cỡ 76,2 mm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần 20 mm Phalanx CIWS. Bên cạnh đó trên tàu còn có pháo tự động M242 Bushmaster cỡ 25 mm, súng máy hạng nặng M2 Browning cỡ 12,7 mm và súng máy hạng nhẹ M240 cỡ nòng 7,62 mm. Tàu Midgett trang bị radar trinh sát đường không 2 tham số (2D) AN/SPS-40. Tại thời điểm đầu tháng 2/2020, thì tàu tuần tra USCGC John Midgett đã được đưa đến Indian Island để tiến hành tháo dỡ toàn bộ vũ khí và đạn dược, đây là thủ tục bắt buộc trước khi tiến hành loại biên và tiến hành sửa chữa. Trên tài khoản Facebook của các cựu thủy thủ tàu John Midgett, vừa đăng tải clip tàu John Midgett, được sơn lại với màu trắng và lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay trên tháp tín hiệu của tàu. Vào hôm 21/1, các sĩ quan lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đến Seattle, Mỹ, để bắt đầu tìm hiểu và thực hiện các bước chuẩn bị giao nhận tàu USCGC John Midgett (hiện đã được xóa tên), do Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ bàn giao. Theo kế hoạch dự kiến, sau khi nhận bàn giao, các thủy thủ Việt Nam sẽ điều khiển con tàu về Dải đất hình chữ S. Đây sẽ là tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton thứ hai của Cảnh sát biển Việt Nam, sau khi chúng ta nhận chiếc đầu tiên là USCGC Morgenthau (WHEC 722) vào năm 2017, con tàu hiện mang số hiệu CSB 8020. Đáng lẽ tàu Midgett được bàn giao cho phía Việt Nam vào cuối tháng 5/2020, nhưng do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ, nên thời gian bàn giao bị lùi lại. Việc tiếp nhận tàu Midgett, giúp lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có thêm một con tàu tuần tra cỡ lớn, để góp phần bảo vệ vùng thềm lục địa rộng lớn của Việt Nam. Nguồn ảnh: TH.

