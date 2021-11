Dân quân ly khai đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Novaya Maryevka

Sau khi chiếm được làng Staromaryevka, Quân đội Ukraine đã cố gắng chiếm khu định cư Novaya Maryevka, nằm cách đó chỉ vài km và vẫn thuộc phần lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng; nhưng cuộc tấn công của phía Ukraine đã bị lực lượng dân quân DPR đẩy lui. Trước đó lãnh thổ của khu định cư Novaya Maryevka đã bị quân Ukraine pháo kích liên tục bằng súng cối 82 mm và 120 mm; ngoài ra UAV trinh sát của Ukraine liên tục bay trên khu vực này. Ngoài cuộc tấn công vào làng Novaya Maryevka, còn ghi nhận các cuộc tấn công của phía Ukraine theo một số hướng khác. Văn phòng đại diện của DPR nằm ở làng Novaya Maryevka gần đường giới tuyến, nửa đêm ngày 7/11 đã bị pháo kích từ các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine, bằng 6 quả đạn cối 120 và 82 mm. Làng Novaya Maryevka cũng bị lực lượng vũ trang Ukraine nã pháo vào các ngày 26/10 và 1/11. Và đến ngày 31/10, làng Novaya Maryevka đã bị mất điện hoàn toàn, do trạm biến áp bị hư hỏng do pháo kích. Thường từ lúc 3 giờ đến 7 giờ sáng, súng máy của quân đội Ukraine bắn vào Zaitsevo ở ngoại ô Gorlovka. Được biết, các đợt chống trả quyết liệt của dân quân DPR (chủ yếu bằng hỏa lực pháo binh), đã ngăn chặn các đợt tiến công của phía Quân đội Ukraine nhằm chiếm Novaya Maryevka. Theo phân tích của giới quân sự, có thể hướng Novaya Maryevka sẽ là hướng tiến công chủ yếu và được coi là nguy hiểm nhất cho cuộc đột phá của quân Ukraine. Đồng thời, khi giành được quyền kiểm soát Novaya Maryevka, Quân đội Ukraine có thể tạo bàn đạp, để mở cuộc tấn công lớn vào Telmanovo. Còn trên hướng của nước cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, cũng bắt đầu hứng chịu các đợt tấn công quy mô lớn của Quân đội Ukraine vào rạng sáng ngày 8/11. Theo quan sát, Quân đội Ukraine tổ chức tiến công theo một hướng chính diện tương đối rộng; người dân địa phương được khuyến cáo phải hết sức cẩn thận. Điều này cho thấy một thực tế, là tình hình trong khu vực đang diễn biến rất nghiêm trọng. Trong khi đó, có nhiều rối loạn thông tin về số lượng UAV TB2 của Quân đội Ukraine. Thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ chuyển 18 máy bay không người lái Bayraktar TB2 cho Ukraine, để tham chiến ở Donbass đã được xác nhận. Mặc dù thực tế chỉ có 06 chiếc (có thông tin là 12) UAV TB2 được biên chế trong Quân đội Ukraine; nhưng trước đó đã có thông tin rằng, Ankara có thể chuyển giao thêm 18 chiếc UAV TB2 cho Quân đội Ukraine, để “tạm thời” sử dụng tấn công Donbass. Thông tin được xác nhận một ngày trước đó, khi một UAV tấn công TB2, do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được nhìn thấy ở khu vực Mariupol, hướng từ phía nam của DPR; vài ngày trước, loại UAV này đã được nhìn thấy trên phần lãnh thổ của Ukraine. Giới quan sát đã thu hút sự chú ý của chiếc UAV mang số hiệu TCB-804, xuất phát từ phần phía nam của khu vực Donbass; chiếc UAV này đã được phát hiện trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ một ngày trước đó. Điều này cho thấy chiếc UAV này thuộc về quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, các chuyên gia bày tỏ ý kiến rằng, ngoài việc cung cấp UAV TB2 cho Ukraine, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ của DPR và LPR; vì những lời kêu gọi như vậy đã xuất hiện ở Ankara trước đó. Trước đó, một nhà quan sát quân sự Nga cho biết, ít nhất đã có 30 máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 đang được biên chế cho Quân đội Ukraine. Những chiếc UAV TB2 vũ trang, sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và rất hiệu quả. Ở cả chiến trường Libya, Syria và đặc biệt là chiến trường Nagorno-Karabakh, các hệ thống phòng không của Nga không dễ dàng đối phó với với loại UAV này và phải chịu nhiều thiệt hại. Hiện nay lực lượng phòng không của dân quân ly khai không có loại vũ khí nào có thể chống lại những chiếc UAV này; theo nguồn tin, nếu Quân đội Ukraine có 30 chiếc UAV TB2, thì đây là mối đe dọa nghiêm trọng với quân ly khai Miền Đông Ukraine. Nguồn ảnh: Pinterest.

