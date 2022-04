Bất chấp những tuyên bố dũng cảm của Kiev và cuộc kháng chiến vẫn tiếp diễn; trên thực tế, tình hình của các Quân đội Ukraine tại Donbass đang gặp nhiều khó khăn. Trước hết là do họ không có lực lượng dự trữ, do vậy buộc chỉ huy Ukraine phải đưa vào chiến trường với tất cả những ai có trong tay. Tại khu vực Marinka, được Quân đội Ukraine biến thành một khu vực phòng thủ kiên cố, đã xảy ra cuộc đụng độ giữa đơn vị đặc nhiệm K2 của Quân đội Ukraine với binh sĩ dân quân thuộc Lữ đoàn 100 và Tiểu đoàn dân quân 383 của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR). Kết quả của cuộc chiến đấu đã làm 50% quân số của đơn vị đặc nhiệm K2 bị tiêu diệt. Được biết, đơn vị đặc nhiệm K2, được huấn luyện bởi các cố vấn quân sự nước ngoài, được trang bị đầy đủ các trang bị và vũ khí của phương Tây. Ngược lại với các chiến binh đặc nhiệm của Quân đội Ukraine, lực lượng dân quân DPR phần lớn là những người thợ mỏ bình thường, được huy động trong suốt thời gian của chiến dịch quân sự đặc biệt. Những người lính đặc nhiệm của đơn vị K2 khi rút lui, còn không kịp mang xác những người đồng đội đã hy sinh của họ. Vì vậy, xác của lính đặc nhiệm Ukraine đã được lực lượng dân quân thu thập. Phóng viên chiến trường Alexander Sladkov của tờ “Bình luận quân sự nước Nga”, đã có nhiều bài viết về chủ đề này. Trong một bài báo của mình từ Mariupol, ông nói rằng sau năm 2014, Quân đội Ukraine đã được tái vũ trang mạnh và huấn luyện bởi hơn 20 quốc gia phương Tây. Trong khi đó, các lực lượng dân quân tại Donetsk là những thợ mỏ, tài xế taxi, giáo viên, v.v. Một số người trong số họ từng phục vụ ở trong quân đội và đã trở thành những người huấn luyện; trong khi những người khác đã trở lại cuộc sống thường dân và cầm vũ khí một lần nữa. Khi nội chiến Ukraine bùng nổ năm 2014, Tiểu đoàn Somalia của dân quân được thành lập, trang bị tiểu liên AK-47, mặc áo phông, quần đùi và đi dép tông. Và sự xuất hiện của lực lượng này, được truyền thông phương Tây gọi là “cướp biển”. Bây giờ Tiểu đoàn Somalia là một tiểu đoàn dân quân, có khả năng chiến đấu tốt; nhưng mọi chi phí đều do họ tự quyên góp, Sladkov viết. Những cựu công nhân Donbass chăm chỉ, đã trở thành chiến binh, cùng với lực lượng dân quân chính quy, đã tiêu diệt các đơn vị được ca tụng của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Mariupol. Và trong chiến dịch quân sự đặc biệt, những dân quân tiếp tục chiến đấu với Lực lượng vũ trang Ukraine, dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Donbass. Tất nhiên, với sự giúp đỡ của quân Nga; Sladkov kết luận bài viết của mình. Còn trên mặt trận tại Nhà máy thép Azovstal, các chiến binh Tiểu đoàn Azov đang cố thủ tại Nhà máy này, một lần nữa công bố lời kêu gọi của họ đối với cái gọi là "cộng đồng thế giới". Bản thân họ muốn nhận được "hành lang xanh", mà không đề cập đến bất kỳ thường dân nào. Tuyên bố trên được đưa ra bởi Sergei Volyn, một chỉ huy của Lữ đoàn 36 của Quân đội Ukraine (hầu hết quân số Lữ đoàn này đã đầu hàng hơn một tuần trước), anh ta kêu gọi các "nhà lãnh đạo thế giới", bảo đảm an toàn cho anh ta và các chiến binh khác ra khỏi nhà máy thép Azovstal. Thậm chí Volyn chuyển sang dùng tiếng Nga, nói rằng anh ấy đang yêu cầu "giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp chính trị”; “Chúng tôi sẽ không có thời gian để chờ đợi một giải pháp quân sự cho tình hình, do tình hình rất nguy cấp”. Đáng chú ý là cách đây vài ngày, chính Thiếu tá Volyn đã thông báo “hoạt động thành công của Lữ đoàn 36, khi phối hợp chiến đấu với lực lượng của Tiểu đoàn Azov” tại Nhà máy thép Azovstal, chống lại dân quân DPR. Trong khi đó, các hoạt động truy quét của quân Nga tại Nhà máy thép Azovstal vẫn tiếp tục. Các hỏa điểm của đối phương bị tiêu diệt với việc sử dụng pháo bắn thẳng và không quân; Quân đội Nga cũng hạn chế đưa lực lượng bộ binh vào khu vực Nhà máy. Lực lương dân quân Donetsk sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol, tiến về chiến trường Donbass.

