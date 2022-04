3.000 quân Ukraine đầu hàng quân Nga, sân sau Ukraine bốc cháy

Trong thời gian gần đây, cuộc chiến Nga-Ukraine đã có bước ngoặt lớn, có lợi cho Quân đội Nga. Sau những trận chiến gian khổ, Quân đội Nga đã chiếm được phần lớn thành phố Mariupol, và trên thực tế, họ đã giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược này. Còn phía Ukraine đang rơi vào thế khó khăn; đầu tiên lực lượng dân quân Donetsk thân Nga tuyên bố, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, hơn 3.000 quân Ukraine, đã ra đầu hàng Quân đội Nga. Trong số quân Ukraine đầu hàng, có hơn 1.000 sĩ quan và binh sĩ của Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine, cũng như hàng trăm sĩ quan và binh sĩ của một đơn vị tên lửa của Quân đội Ukraine. Việc quân nhân Ukraine ra hàng hàng loạt, đã phản ánh một bộ phân tinh thần của Quân đội Ukraine rất thấp; có thông tin cho rằng, có nhiều binh lính Ukraine không được huấn luyện, nhưng vẫn phải trực tiếp tham gia chiến đấu. Sau nhiều đợt huy động thời chiến, Quân đội Ukraine đã tổng động viên được hơn 200.000 quân nhập ngũ và hàng trăm nghìn dân quân tham gia chiến đấu.. Việc huy động ồ ạt lực lượng dự bị, để chiến đấu chống lại đội quân nhà nghề của Nga, rõ ràng là không thể tránh được thất bại; do lực lượng dân quân do Quân đội Ukraine huấn luyện, về cơ bản không có trình độ kỹ, chiến thuật, nên dễ bị các binh đoàn cơ giới của Nga, đánh bại trên chiến trường. Bộ đội chính quy Ukraine và Tiểu đoàn Azov với hiệu quả chiến đấu nhất định, quả thực đã gây tổn thất không nhỏ cho Quân đội Nga. Nhưng trước hỏa lực mãnh liệt của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine đã phải rút vào thế phòng ngự bị động và hiện tại, bị thiệt hại nặng. Mặc dù Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề, nhưng giới lãnh đạo Kiev vẫn tin rằng, Ukraine có thể giành chiến thắng. Nhưng thực tế chiến trường, đã giáng một đòn mạnh vào lãnh đạo nước này. Dân quân Donetsk thông báo rằng, hơn 3.000 quân Ukraine đã giao nộp vũ khí cho Quân đội Nga. Phần lớn tinh thần binh lính của Quân đội Ukraine cực kỳ thấp, ngoại trừ Tiểu đoàn Azov và một số ít quân chính quy. Việc hơn 3.000 quân Ukraine hạ vũ khí đầu hàng, là một biểu hiện cụ thể của việc họ không muốn chiến đấu. Thứ hai, sân sau của Ukraine bốc cháy; phía Nga cho rằng, dân cư Kherson có thể sẽ tham gia cùng phía Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 9/5. Tỉnh Zaporozhye của Ukraine, cũng tuyên bố muốn gia nhập Donetsk, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Thứ ba, đã xảy ra xung đột trong nội bộ Tiểu đoàn Azov, và một số sĩ quan và binh sĩ của Tiểu đoàn Azov, bày tỏ mong muốn đầu hàng các sĩ quan và binh sĩ Chechnya đang làm nhiệm vụ truy quét tại Nhà máy thép Azovstal. Tiểu đoàn Azov là lực lượng kiên quyết nhất chống lại Quân đội Nga, và họ đã luôn thề sống chết không đầu hàng. Nhưng với việc hoàn thành cuộc bao vây Mariupol và Quân đội Nga đã chiếm phần lớn Mariupol; đã khiến tinh thần binh lính Tiểu đoàn Azov bị lung lay. Theo thông tin do quân Chechnya tiết lộ, thì khi quân đặc nhiệm Chechnya đánh vào địa phận của Nhà máy thép Azovstal, phát hiện binh lính của Tiểu đoàn Azov tiết lộ, họ muốn đầu hàng. Tuy nhiên, họ cũng lo sợ sẽ bị kết tội phản quốc nếu ra hàng quân Nga. Qua thông tin như vậy, có thể thấy tình hình của Tiểu đoàn Azov hiện rất bi đát, còn ít đạn dược, mỗi ngày chỉ ăn một bữa; họ thực sự không còn muốn chiến đấu. Một số sĩ quan và binh lính của Tiểu đoàn Azov, đã chủ động nói với quân Chechnya rằng, họ muốn đầu hàng; điều này cho thấy tình hình bên trong Tiểu đoàn Azov đang rất tồi tệ và tinh thần xuống dốc vô cùng. Vậy sự đầu hàng của binh lính Tiểu đoàn Azov có ý nghĩa gì? Đây là lực lượng kiên quyết nhất chống lại Quân đội Nga. Nhưng đơn vị này đã đầu hàng Quân đội Nga, đồng nghĩa với việc tinh thần xuống thấp của Quân đội Ukraine. Thứ tư, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Anh, Pháp và Đức trong NATO giúp đỡ, để "cứu mạng sống của người Ukraine"; đáp lại Pháp không có ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Macron đang tham gia bầu tổng thống vòng hai của nước này, và ông hứa tập trung phát triển kinh tế thay vì tham gia vào các sự kiện quốc tế. Một ứng cử viên khác của Pháp là bà Marine Le Pen, ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp với Nga, và sẽ không giúp ích gì cho Ukraine. Tuy nhiên, trước sức ép của dư luận, nhà chức trách Đức sẽ không hỗ trợ Ukraine trong thời điểm hiện tại. Mỹ chỉ cung cấp một số vũ khí hạng nhẹ cho Ukraine, còn như xe tăng M1A2 và máy bay chiến đấu F-35, Mỹ sẽ không cung cấp cho Ukraine.

Trong thời gian gần đây, cuộc chiến Nga-Ukraine đã có bước ngoặt lớn, có lợi cho Quân đội Nga. Sau những trận chiến gian khổ, Quân đội Nga đã chiếm được phần lớn thành phố Mariupol, và trên thực tế, họ đã giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược này. Còn phía Ukraine đang rơi vào thế khó khăn; đầu tiên lực lượng dân quân Donetsk thân Nga tuyên bố, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, hơn 3.000 quân Ukraine, đã ra đầu hàng Quân đội Nga. Trong số quân Ukraine đầu hàng, có hơn 1.000 sĩ quan và binh sĩ của Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine , cũng như hàng trăm sĩ quan và binh sĩ của một đơn vị tên lửa của Quân đội Ukraine. Việc quân nhân Ukraine ra hàng hàng loạt, đã phản ánh một bộ phân tinh thần của Quân đội Ukraine rất thấp; có thông tin cho rằng, có nhiều binh lính Ukraine không được huấn luyện, nhưng vẫn phải trực tiếp tham gia chiến đấu. Sau nhiều đợt huy động thời chiến, Quân đội Ukraine đã tổng động viên được hơn 200.000 quân nhập ngũ và hàng trăm nghìn dân quân tham gia chiến đấu.. Việc huy động ồ ạt lực lượng dự bị, để chiến đấu chống lại đội quân nhà nghề của Nga, rõ ràng là không thể tránh được thất bại; do lực lượng dân quân do Quân đội Ukraine huấn luyện, về cơ bản không có trình độ kỹ, chiến thuật, nên dễ bị các binh đoàn cơ giới của Nga, đánh bại trên chiến trường. Bộ đội chính quy Ukraine và Tiểu đoàn Azov với hiệu quả chiến đấu nhất định, quả thực đã gây tổn thất không nhỏ cho Quân đội Nga. Nhưng trước hỏa lực mãnh liệt của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine đã phải rút vào thế phòng ngự bị động và hiện tại, bị thiệt hại nặng. Mặc dù Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề, nhưng giới lãnh đạo Kiev vẫn tin rằng, Ukraine có thể giành chiến thắng. Nhưng thực tế chiến trường, đã giáng một đòn mạnh vào lãnh đạo nước này. Dân quân Donetsk thông báo rằng, hơn 3.000 quân Ukraine đã giao nộp vũ khí cho Quân đội Nga. Phần lớn tinh thần binh lính của Quân đội Ukraine cực kỳ thấp, ngoại trừ Tiểu đoàn Azov và một số ít quân chính quy. Việc hơn 3.000 quân Ukraine hạ vũ khí đầu hàng, là một biểu hiện cụ thể của việc họ không muốn chiến đấu. Thứ hai, sân sau của Ukraine bốc cháy; phía Nga cho rằng, dân cư Kherson có thể sẽ tham gia cùng phía Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 9/5. Tỉnh Zaporozhye của Ukraine, cũng tuyên bố muốn gia nhập Donetsk, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Thứ ba, đã xảy ra xung đột trong nội bộ Tiểu đoàn Azov, và một số sĩ quan và binh sĩ của Tiểu đoàn Azov, bày tỏ mong muốn đầu hàng các sĩ quan và binh sĩ Chechnya đang làm nhiệm vụ truy quét tại Nhà máy thép Azovstal. Tiểu đoàn Azov là lực lượng kiên quyết nhất chống lại Quân đội Nga, và họ đã luôn thề sống chết không đầu hàng. Nhưng với việc hoàn thành cuộc bao vây Mariupol và Quân đội Nga đã chiếm phần lớn Mariupol; đã khiến tinh thần binh lính Tiểu đoàn Azov bị lung lay. Theo thông tin do quân Chechnya tiết lộ, thì khi quân đặc nhiệm Chechnya đánh vào địa phận của Nhà máy thép Azovstal, phát hiện binh lính của Tiểu đoàn Azov tiết lộ, họ muốn đầu hàng. Tuy nhiên, họ cũng lo sợ sẽ bị kết tội phản quốc nếu ra hàng quân Nga. Qua thông tin như vậy, có thể thấy tình hình của Tiểu đoàn Azov hiện rất bi đát, còn ít đạn dược, mỗi ngày chỉ ăn một bữa; họ thực sự không còn muốn chiến đấu. Một số sĩ quan và binh lính của Tiểu đoàn Azov, đã chủ động nói với quân Chechnya rằng, họ muốn đầu hàng; điều này cho thấy tình hình bên trong Tiểu đoàn Azov đang rất tồi tệ và tinh thần xuống dốc vô cùng. Vậy sự đầu hàng của binh lính Tiểu đoàn Azov có ý nghĩa gì? Đây là lực lượng kiên quyết nhất chống lại Quân đội Nga. Nhưng đơn vị này đã đầu hàng Quân đội Nga, đồng nghĩa với việc tinh thần xuống thấp của Quân đội Ukraine. Thứ tư, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Anh, Pháp và Đức trong NATO giúp đỡ, để "cứu mạng sống của người Ukraine"; đáp lại Pháp không có ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Macron đang tham gia bầu tổng thống vòng hai của nước này, và ông hứa tập trung phát triển kinh tế thay vì tham gia vào các sự kiện quốc tế. Một ứng cử viên khác của Pháp là bà Marine Le Pen, ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp với Nga, và sẽ không giúp ích gì cho Ukraine. Tuy nhiên, trước sức ép của dư luận, nhà chức trách Đức sẽ không hỗ trợ Ukraine trong thời điểm hiện tại. Mỹ chỉ cung cấp một số vũ khí hạng nhẹ cho Ukraine, còn như xe tăng M1A2 và máy bay chiến đấu F-35, Mỹ sẽ không cung cấp cho Ukraine.