Dàn áo giáp chống đạn bất chấp "nặng, nóng" của bộ binh Việt Nam

Ngay từ đầu những năm 2000, quân đội ta đã vô cùng chú trọng vào việc đầu tư hiện đại hóa trang bị và vũ khí cho các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ như Đặc công, Hải quân đánh bộ, Trinh sát đặc nhiệm, Biên phòng,… với các loại khí tài như áo giáp mang tấm cứng, mũ chống đạn, súng trường kiểu mới,… Ảnh: Đặc nhiệm Biên phòng trong cuộc diễn tập năm 2016. Tuy vậy, lực lượng bộ binh Việt Nam với quân số quá lớn vẫn chưa thể được trang bị các loại quân tư trang hiện đại này trên quy mô rộng khắp trong thời gian ngắn. Ngoài ra, lực lượng bộ binh khi chiến đấu phần lớn vẫn là tự hành quân đi bộ đến chiến trường. Mỗi người lính trong quá trình hành quân mang theo một balo có trọng lượng đến 25kg, cùng với nhiều tư trang khác nên có trọng lượng rất lớn. Do đó, khó có thể mang vác theo áo giáp hay mũ chống đạn có tổng trọng lượng từ 6 đến 8kg nữa. Với việc quân đội ta đang ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, cùng với đó là mục tiêu quân đội tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2030. Việt Nam đang nhanh chóng đẩy mạnh quá trình cơ giới hóa lực lượng bộ binh, giúp cho các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai và rút ngắn rất nhiều thời gian hành quân. Việc được cơ giới hóa mạnh mẽ giúp cho người lính không còn phải mang vác cồng kềnh khi hành quân bộ, do đó mở ra cơ hội có thể trang bị thêm các loại hình trang bị cá nhân mà trước nay chưa có. Tiêu biểu như áo giáp chống đạn và mũ chống đạn. Áo giáp chống đạn được các đơn vị bộ binh cơ giới sử dụng phổ biến hiện nay là loại áo giáp trơn có 2 túi lớn mang được tấm cứng chống đạn AK ở khoảng cách gần có thể đặt ở trước và sau áo. Khi không trang bị tấm cứng thì với 2 tấm giáp mềm sẵn có của áo cũng vẫn có thể chống lại đạn súng ngắn ở khoảng cách gần. Áo có thiết kế hiện đại, dễ dàng sử dụng và độ thoáng mát cao, trọng lượng khá nhẹ. Khi mang đầy đủ áo giáp với 2 tấm giáp mềm và 2 tấm giáp cứng thì trọng lượng tổng thể chỉ là gần 5kg. Việc quân đội ngày càng mở rộng trang bị áo giáp cho nhiều đơn vị bộ binh giúp cho khả năng sống sót của người lính trên chiến trường tăng cao hơn rất nhiều. Bên cạnh việc chống sát thương bởi đạn súng bộ binh, áo giáp cũng có thể chống đạn súng máy hạng nhẹ và đạn súng bắn tỉa ở khoảng cách xa. Quan trọng nhất là khả năng chống mảnh văng của bom, đạn pháo hay cối trên chiến trường. Nhiều thống đã chỉ ra, thương vong chủ yếu của người lính trên chiến trường đều tới từ mảnh văng, chỉ có một tỷ lệ nhỏ tới từ đạn bắn thẳng của súng bộ binh. Càng nhiều các đơn vị bộ binh được trang bị áo giáp và mũ chống đạn cũng đồng nghĩa với việc khả năng cơ giới hóa lực lượng bộ binh của ta càng cao. Khi việc cơ giới hóa đạt đến mức độ cao, ta có thể dễ dàng cho người lính những loại trang bị cá nhân tốt nhất mà không bị ảnh hưởng bởi khí hậu hay thể trạng của người lính. Áo giáp chống đạn là một loại trang bị đã rất phổ biến với nhiều quân đội hàng đầu trên thế giới bởi khả năng nâng cao sức sống sót của người lính trong chiến đấu thực tế lên rất nhiều. Do đó, việc đầu tư hiện đại hóa trang bị cá nhân cho người chiến sĩ trong thời đại mới chính là một hướng đi rất đúng đắn của quân đội ta. Hiện tại, nhiều loại áo giáp cùng với mũ chống đạn đã được Việt Nam tự sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của các lực lượng chuyên biệt. Nguồn ảnh: QPVN.

