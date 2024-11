NHM phấn khích khi “huyền thoại bóng chuyền” Ngọc Hoa trở lại

Một tin không thể vui hơn dành cho người hâm mộ VTV Bình Điền Long An nói riêng và bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung khi phụ công huyền thoại Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính thức tái xuất, tranh tài ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024 khởi tranh. Đây là lần tái xuất thứ 2 của Ngọc Hoa với bóng chuyền chuyên nghiệp trên tư cách của một vận động viên. Trước đó năm 2019, Ngọc Hoa đã gác lại sự nghiệp để sinh con, tập trung vào gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2022, do VTV Bình Điền Long An thiếu hụt lực lượng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã tái xuất lần 1 ở Cúp Hoa Lư - Bình Điền. Hình ảnh 2 huyền thoại bóng chuyền Việt Nam và Kim Huệ được đăng tải gần đây. Có thể thấy ngoại hình của cả 2 đã mặn mà hơn theo thời gian, tuy nhiên những gì mà họ cống hiến cho nền thể thao nước nhà nói chung và bóng chuyền nói riêng vẫn khiến người hâm mộ vô cùng khâm phục. Ngọc Hoa là một trong những VĐV bóng chuyền Việt Nam thành công nhất, là tượng đài của CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Ngoài các chức VĐQG, Cúp Hoa Lư, Cúp Hùng Vương... phụ công sinh năm 1987 là VĐV bóng chuyền duy nhất 15 năm liên tục khoác áo ĐTQG, dự 8 kì SEA Games liên tiếp, cùng thế hệ đàn chị Kim Huệ giành HCB vào các năm 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 và 1 HCĐ năm 2017. Sau 2 năm, Ngọc Hoa có thêm một lần nữa cùng những người đàn em chinh chiến ở giải VĐQG với niềm đam mê, khát khao cống hiến cháy bỏng trong huyết quản. Ở độ tuổi 37, khó có thể đòi hỏi Ngọc Hoa nhanh nhẹn, mạnh mẽ như thời đỉnh cao, song kinh nghiệm thi đấu dày dặn của phụ công huyền thoại là điều mà đội hình trẻ trung của Long An đang rất cần ở thời điểm này. Chơi ở vị trí phụ công, Ngọc Hoa có khả năng phán đoán, bắt bài tấn công của đối thủ rất nhanh nhạy cùng khả năng ghi điểm cực kì ấn tượng. Không chỉ có tên tuổi trong nước mà năng lực của Ngọc Hoa đã vượt ra ngoài quốc gia, được cả giới chuyên môn tầm châu lục đánh giá cao. (Ảnh: Facebook)

Một tin không thể vui hơn dành cho người hâm mộ VTV Bình Điền Long An nói riêng và bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung khi phụ công huyền thoại Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính thức tái xuất, tranh tài ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024 khởi tranh. Đây là lần tái xuất thứ 2 của Ngọc Hoa với bóng chuyền chuyên nghiệp trên tư cách của một vận động viên. Trước đó năm 2019, Ngọc Hoa đã gác lại sự nghiệp để sinh con, tập trung vào gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2022, do VTV Bình Điền Long An thiếu hụt lực lượng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã tái xuất lần 1 ở Cúp Hoa Lư - Bình Điền. Hình ảnh 2 huyền thoại bóng chuyền Việt Nam và Kim Huệ được đăng tải gần đây. Có thể thấy ngoại hình của cả 2 đã mặn mà hơn theo thời gian, tuy nhiên những gì mà họ cống hiến cho nền thể thao nước nhà nói chung và bóng chuyền nói riêng vẫn khiến người hâm mộ vô cùng khâm phục. Ngọc Hoa là một trong những VĐV bóng chuyền Việt Nam thành công nhất, là tượng đài của CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Ngoài các chức VĐQG, Cúp Hoa Lư, Cúp Hùng Vương... phụ công sinh năm 1987 là VĐV bóng chuyền duy nhất 15 năm liên tục khoác áo ĐTQG, dự 8 kì SEA Games liên tiếp, cùng thế hệ đàn chị Kim Huệ giành HCB vào các năm 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 và 1 HCĐ năm 2017. Sau 2 năm, Ngọc Hoa có thêm một lần nữa cùng những người đàn em chinh chiến ở giải VĐQG với niềm đam mê, khát khao cống hiến cháy bỏng trong huyết quản. Ở độ tuổi 37, khó có thể đòi hỏi Ngọc Hoa nhanh nhẹn, mạnh mẽ như thời đỉnh cao, song kinh nghiệm thi đấu dày dặn của phụ công huyền thoại là điều mà đội hình trẻ trung của Long An đang rất cần ở thời điểm này. Chơi ở vị trí phụ công, Ngọc Hoa có khả năng phán đoán, bắt bài tấn công của đối thủ rất nhanh nhạy cùng khả năng ghi điểm cực kì ấn tượng. Không chỉ có tên tuổi trong nước mà năng lực của Ngọc Hoa đã vượt ra ngoài quốc gia, được cả giới chuyên môn tầm châu lục đánh giá cao. (Ảnh: Facebook)