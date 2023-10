Đặc nhiệm Nga sử dụng chiến thuật bẫy tại mặt trận Donetsk

Theo hãng tin Nga Sputnik ngày 28/10 đưa tin, một chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Nga có mật danh "Chaly" cho biết, gần khu vực Kreseyevka trên mặt trận Bakhmut ở Donetsk, lực lượng đặc nhiệm "Siberia" thuộc cụm quân "Miền Nam" của Nga, đã sử dụng chiến thuật "bẫy" để tiêu diệt quân Ukraine phản công. Theo “Chaly”, chiến thuật này rất hiệu quả khi chống lại bộ binh Ukraine ở vùng Kreseyevka. Để ngăn chặn quân Ukraine tiếp cận, khi phát hiện một tốp lính Ukraine, đầu tiên họ sử dụng hỏa lực súng cối cỡ nòng 82 mm, để xua quân Ukraine vào chiến hào, hầm hoặc những công sự có sẵn ẩn nấp. “Chaly” giải thích rằng, thông thường đường hành quân của quân Ukraine là có thể đoán trước được và quân Ukraine không có lựa chọn nào để trốn thoát, nên họ đã biết một số địa điểm mà quân Ukraine buộc phải vào ẩn nấp. Khi quân Ukraine vào vị trí ẩn nấp để tránh hỏa lực súng cối 82mm, thì quân Nga đã bố trí sẵn đạn cối 120mm nhằm vào các vị trí chiến hào này từ trước, giống như một cái "bẫy" giăng sẵn. Khi bộ binh Ukraine xuống hào, ngay lập tức hỏa lực hạng nặng được bắn ra. “Chaly” cho biết, với hỏa lực cỡ nòng 120mm bắn ồ ạt xuống các đường hào và công sự, các binh sĩ Ukraine khó có thể tìm được đường rút. "Chúng tôi đã nắm rõ cách họ triển khai đội hình chiến đấu và sẵn sàng phần tử bắn vào các khu vực đó"; Chaly giải thích. Theo Sputnik, trong 24 giờ qua, quân Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của biệt kích Ukraine trên hướng Donetsk, quân Ukraine chịu tổn thất nặng với tổng cộng 295 lính bị loại khỏi vòng chiến đấu và 11 vũ khí hạng nặng bị phá hủy. Thành công của các chiến thuật này một lần nữa chứng tỏ sức mạnh và khả năng tác chiến của quân đội Nga trên chiến trường. Dù đối phó với bộ binh hay lính bắn tỉa, lực lượng đặc nhiệm Nga đều áp dụng các chiến thuật hiệu quả và giành được những chiến thắng quan trọng. Trong khi đó, thông tin báo chí đưa tin ở Grozny, thủ phủ của nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga, hơn 170 binh sĩ lực lượng lính đánh thuê Wagner đã gia nhập lực lượng đặc biệt Akhmat của Lực lượng Vệ binh Chechnya; và sau này sẽ có thêm nhiều binh sĩ Wagner tham gia. Ông Alaudinov, Phó Tư lệnh Tập đoàn quân số 2 của Quân đội Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya, đã đích thân gặp gỡ hơn 170 cựu thành viên Wagner này. "Lực lượng đặc biệt" mới được bổ sung này, đều đã trải qua chiến đấu ở chiến trường Ukraine và có một chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, mật danh là "Presser" (Пресс). Truyền thông Nga tiết lộ, Akhmat thực chất là một đơn vị rất đa dạng, thành viên của nó không chỉ gồm các thành viên thuộc nhiều dân tộc khác nhau ở Nga, mà còn bao gồm cả những người có quốc tịch không phải Nga; trong đó có cả lính đặc nhiệm Afghanistan do Mỹ đào tạo. Còn theo thông tin từ trang “Gray Zone”, một kênh truyền thông Nga có liên hệ với Wagner, gần đây cho biết lực lượng đánh thuê này đã trở lại chiến đấu ở chiến trường Ukraine, dưới sự chỉ huy của Vệ binh Quốc gia Nga. "Nhóm Wagner đã quay trở lại khu vực chiến sự ở Ukraine", Gray Zone thông báo. "Việc huy động lính đánh thuê Wagner từ lực lượng dự bị và việc tuyển dụng thêm chiến binh sẽ sớm bắt đầu", nguồn tin cho biết thêm. Một nguồn tin am hiểu vấn đề của quân đội Nga cho biết, lực lượng Wagner đang chiến đấu cùng các đơn vị chính quy Nga ở khu vực quanh thành phố Avdiivka. Đây là điểm nóng giao tranh lớn nhất ở chiến trường Ukraine, trong thời điểm hiện tại. Từ ngày 10/10, Quân đội Nga đã tập trung hàng chục ngàn quân, tiến công thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk và đã đạt được một số kết quả. "Hiện tại, lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu ở khu vực thành phố Avdiivka và đã đạt được thành công", nguồn tin của quân đội Nga cho biết thêm. Tuy nhiên một chỉ huy Wagner bày tỏ sự thận trọng khi nói rằng, "tình hình ở chiến trường Donetsk là tương đối khả quan, nhưng tình hình giao tranh vẫn phức tạp; mặt trận Avdeevka rất giống tại Bakhmut trước đây”. Còn Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Bộ Quốc phòng Mỹ (ISW), hôm 28/10 cho biết, tiểu đoàn Arbat thuộc quân đội Nga, có thành phần hầu hết gồm các chiến binh đánh thuê Wagner. Các chiến binh này đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và đang chiến đấu ở mặt trận Avdiivka. Hiện chưa rõ lực lượng Wagner ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và trở lại chiến đấu dưới sự chỉ huy của Vệ binh Quốc gia Nga, có phải là hai lực lượng riêng biệt hay không. Vệ binh Quốc gia không nằm trong cơ cấu của quân đội Nga và lực lượng này trực tiếp thuộc quyền chỉ huy của Tổng thống Nga Putin. Các nhà quan sát có liên hệ với quân đội Ukraine cũng xác nhận thông tin lực lượng Wagner tái xuất ở tiền tuyến gần Avdiivka. Hiện chưa rõ vai trò của các chiến binh Wagner trong cuộc tiến công thành phố Avdiivka. Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 tháng, kể từ cuộc nổi loạn do cố thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin phát động vào tháng 6/2023; lực lượng đánh thuê Wagner trở lại chiến đấu với quy mô lớn ở chiến trường Ukraine cùng với quân đội chính quy Nga. Đầu năm nay, lực lượng Wagner dưới sự chỉ huy của cố thủ lĩnh Prigozhin, đã giúp quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Ông Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao Wagner thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Nga vào ngày 23/8/2023.

