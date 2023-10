Tên lửa HIMARS không cứu được Avdeevka khỏi hỏa lực Nga

Cho đến nay, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt, Kiev bám vào nguyên tắc “giữ lãnh thổ, mất người”. Cuộc chiến tại Mariupul năm ngoái cũng trải qua 60 ngày chiến đấu ác liệt và Bakhmut cũng vậy, thời gian sống sót trung bình của các tân binh trên chiến trường chỉ là 4 giờ. Quân đội Ukraine quyết đấu với quân đội Nga để giành những vị trí, bất chấp cái giá phải trả. Điều quan trọng là quân đội Ukraine lần nào cũng bị thương vong và tổn thất lớn, sau khi tiêu tốn một lượng lớn vũ khí do NATO viện trợ. Điều khó hiểu hơn nữa là hiện nay tình trạng này có thể lại xảy ra lần thứ ba, đó là thành phố Avdeevka; nơi chứng kiến giao tranh ác liệt nhất trên chiến trường Ukraine thời gian gần đây. Chỉ hai ngày sau khi cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel bùng nổ, làm chuyển hướng sự chú ý của NATO, thì Nga bắt đầu chiến dịch tấn công Avdeevka. Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô cấp quân đoàn vào Nhà máy luyện cốc Avdeevka nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố Avdeevka và ngọn núi xỉ thải ở phía đông bắc của Nhà máy luyện cốc. Quân Ukraine ban đầu có thể mất cảnh giác, nhưng họ không ngờ quân Nga lại tổ chức tấn công mạnh như vậy. Trước đó quân Nga từng kiểm soát hai bên phía đông và phía bắc của núi xỉ thải. Theo tờ Defence-ua, Quân đội Ukraine phản ứng ngay lập tức, cử lực lượng dự bị chặn đứng quân Nga ở hai ngôi làng nhỏ này, đẩy lùi cuộc phản công của quân Nga và giao tranh ác liệt với quân Nga quanh núi xỉ thải. Từ ngày 12 đến ngày 15/10, quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công quân Nga tấn công vào núi xỉ thải. Tuy nhiên do hỏa lực vượt trội của quân Nga, sự chống cự của quân đội Ukraine trên bề mặt núi xỉ thải gần như bị dập tắt. Trên thực tế, trên núi xỉ thải thực chất là vùng đất không có người ở, UAV và trạm quan sát của hai bên luôn theo dõi chuyển động trên bãi thải này và tấn công bằng pháo binh, UAV tự sát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên quân đội Nga không bỏ cuộc. Ngoài việc tiếp tục tấn công quân Ukraine gần núi xỉ thải, quân Nga còn tiếp tục tấn công vào phía tây mặt trận Avdeevka, tuy tốc độ rất chậm nhưng vẫn dựa vào lợi thế về hỏa lực để tiến lên. Đồng thời, quân đội Nga tiếp tục nỗ lực xiết chặt vòng vây ở hai sườn phía bắc và phía nam. Quân Nga đột phá Krasnohorivka ở cánh phía bắc và Sjeverne ở cánh phía nam. Khoảng thời gian này kéo dài từ ngày 16 đến ngày 20/10. Trong 4 ngày giao tranh này, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định, quân Nga không nóng lòng bao vây, mà có ý định “đánh chắc, tiến chắc”. Đối phó với chiến thuật này của Nga, quân Ukraine chỉ có hai lựa chọn; một là rút ngay toàn bộ lực lượng trước khi vòng vây bị đóng lại; đồng thời điều quân tinh nhuệ chiến đấu ở cả hai bên vòng vây. Tuy nhiên phương án này là không thể đối với chính phủ Ukraine, vì vi phạm nguyên tắc “mất lãnh thổ”. Vì vậy, quân đội Ukraine đã chọn một cách khác là tăng quân để phòng thủ, nhằm cầm chân quân Nga. Tờ Sina của Trung Quốc cho rằng, quân đội Ukraine đã rất nỗ lực thuyết phục Tổng thống Zelensky đồng ý dừng các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, bao gồm cả Bakhmut và Zaporizhia, để tăng viện đến Avdeevka. Đánh giá từ việc quân Ukraine từ nhiều nơi khác nhau tiếp viện cho Avadivka trong vài ngày qua, tính xác thực của tin tức này là rất cao. Điều này cho thấy, quân đội Ukraine cũng đồng tình với quan điểm của chính phủ, không để mất Avdeevka. Bắt đầu từ ngày 23/10, quân đội Nga đã tiến hành bắn phá ác liệt vào các vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine ở núi xỉ thải (được quân đội Ukraine gọi là điểm cao 260) cả ngày lẫn đêm. Để ngăn chặn lực lượng mặt đất của Nga tấn công, Ukraine đã sử dụng bệ phóng tên lửa HIMARS của Mỹ viện trợ, để bắn đạn chùm. Tên lửa HIMARS bắn đạn chùm có thể gây thiệt hại trên diện rộng cho binh đoàn thiết giáp Nga, nhưng lần này kế hoạch phản công của quân Ukraine hoàn toàn thất bại. Lực lượng thiết giáp Nga không tấn công theo đội hình dày đặc, còn đạn chùm HIMARS của quân đội Ukraine không phát huy được tác dụng. Ngày 26/10, sau 4 ngày 4 đêm bắn phá chuẩn bị, quân Nga cuối cùng đã chiếm được hoàn toàn núi xỉ thải. Độ cao núi xỉ thải hơn 200 mét này, không chỉ có nghĩa là Nhà máy luyện cốc sẽ sớm rơi vào tay quân đội Nga, mà toàn bộ thành phố Avadivka còn được quân Nga quan sát thấy rõ ràng. Quân đội Ukraine sau đó phát động phản công nhằm chiếm lại núi xỉ thải nhưng không thành công. Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 114 của Nga, đơn vị chịu trách nhiệm tấn công chính, đã cắm cờ Nga và cờ Lữ đoàn trên ngọn núi xỉ thải, để chứng tỏ quân Nga đã tràn ngập điểm cao chiến thuật này. Nhưng việc quân Nga cắm cờ tại núi xỉ cũng không nguy hại bằng các hoạt động liên tục của quân Nga ở cánh bắc và nam, đã “nén” chiều rộng của khoảng trống của vòng vây xuống còn khoảng 7 km; gần như là khoảng cách có thể khóa vây, bằng hỏa khí đi cùng. Tờ Sina của Trung Quốc cho rằng, hiện quân đội Ukraine vẫn “trụ vững” ở làng Semenivka và những ngôi làng nhỏ khác xung quanh. Tuy nhiên lực lượng đặc nhiệm của Nga và lính đánh thuê Wagner đã xuất phát từ núi xỉ thải, vượt qua tuyến đường sắt và tiến vào khu vực Nhà máy luyện cốc. Do cấu trúc bên trong của Nhà máy ban luyện cốc rất phức tạp; nhưng sau đợt bắn phá kinh hoàng của pháo binh và đặc biệt là Không quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển, thì khu vực phòng thủ tại Nhà máy than cốc đã sụp đổ. Quân Ukraine hiện đã gài một số lượng lớn mìn và chất nổ tự chế tại đây. Hiện chưa rõ quân Ukraine tại Nhà máy luyện cốc có đông hay không? Tuy nhiên việc quân Nga chiếm được Nhà máy luyện cốc không phải là nhiệm vụ dễ dàng; khả năng cao sẽ gặp thương vong rất lớn. Hiện tại Avdeevka vốn đã khó phòng thủ, nhưng có tin quân đội Ukraine có kế hoạch tăng quân thêm hơn 20.000 quân; như vậy số lượng quân Ukraine phòng thủ tại Avdeevka sẽ lên tới hơn 30.000 quân, tương đương 3 sư đoàn đủ quân. Tuy nhiên tính xác thực của tin tức này là nghi vấn, bởi vì theo logic chiến tranh thông thường, 30.000 quân Ukraine ở Avdeevka cũng sẽ không chịu được đòn tấn công khủng khiếp của hỏa lực pháo binh và không quân Nga, khi khu vực này đều là địa hình bằng phẳng. Để đảm bảo an ninh cho các tuyến tiếp tế và tránh bị bao vây, quân đội Ukraine cần triển khai ít nhất 100.000 quân quanh vành đai Avdeevka, nhưng Quân đội Ukraine hiện chưa có khả năng này. Ngoài ra, việc tiếp tục đưa hàng chục nghìn quân tới một khu vực khó phòng thủ, khiến Quân đội Ukraine càng bị tiêu hao quân số hạn chế của họ.

