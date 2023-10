Mùa đông đến, chiến thuật của tướng Surovikin phát huy tác dụng

Trước khi bắt đầu sương giá mùa thu ở Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Nga đã lặp lại “ chiến thuật Surovikin” vào năm ngoái. Bắt đầu từ ngày 20/10, hạ tầng quân sự ở các thành phố lớn của Ukraine đã bị phá hủy bằng các cuộc tấn công của tên lửa Iskander-M, Kh-59 và S-300 cũng như UAV tự sát Geran-2. Vào ngày 20/10, các trung tâm đường sắt Konstantinovka và Kupyansk-Uzlova ở vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát đã trở thành mục tiêu chính. Các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Dnepropetrovsk, Kryvyi Rih, Nikolaev và Zaporozhye cũng bị phá hủy. Theo hãng tin Mỹ CNN cho biết, quân đội Nga đã sử dụng 8 tên lửa và 9 máy bay không người lái tự sát tổ chức cuộc tấn công; còn lực lượng phòng không Ukraine chỉ có thể bắn hạ 1 tên lửa và 3 máy bay không người lái. Vào ngày 21/10, một tên lửa đạn đạo đã tấn công Kharkov và các khu vực xung quanh. Tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300, đã phá hủy một căn cứ hậu cần lớn ở làng Korotich gần Kharkov. Theo Ukraine, đây là một kho bưu chính bình thường, còn tình báo quân sự Nga cho rằng, nhà kho được sử dụng để chứa vũ khí. Cũng vào ngày 21/10, cơ sở công nghiệp sửa chữa và bảo dưỡng xe bọc thép mà khối NATO viện trợ ở Krivrog, cũng bị phá hủy do các đòn tấn công của tên lửa đạn đạo Iskander và UAV tự sát Geran-2. Tên lửa Nga cũng đã phá hủy nặng nề sân bay quân sự Voznesensk ở vùng Nikolaev. Điều quan trọng là sân bay này làm nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động đổ bộ của Quân đội Ukraine qua sông Dnieper; từ đây UAV và máy bay chiến đấu của Ukraine cất cánh từ sân bay này, tấn công vào các khu vực hậu phương gần tiền tuyến của Nga. Vào ngày 23/10, tên lửa của Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Dnipropetrovsk. UAV tự sát Geran-2 cũng tấn công khu vực Odessa, phá hủy các nhà kho tại cảng dùng để chứa vật tư quân sự. Ngay cả Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng phải thừa nhận, hệ thống phòng không chỉ bắn hạ được 13 UAV và 2 tên lửa của Nga. Vào ngày 24/10, tên lửa của Nga lại nhắm vào quận Sinernikovsky, phá hủy cơ sở hạ tầng ở đó. Khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Quân đội Ukraine; chính từ khu vực này, nguồn cung hậu cần được cấp cho ba nhóm tấn công Ukraine ở khu vực miền Nam Ukraine. Ngoài ra, UAV tự sát Geran-2 của Nga cũng đang hoạt động ở khu vực Vinnitsa và Khmelnytsky. Một trong những mục tiêu là sân bay quân sự Starokonstantinov. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Nga, khi máy bay Su-24M mang tên lửa hành trình Storm Shadow cất cánh từ sân bay này, tấn công bán đảo Crimea. Vào đêm khuya ngày 17/9, lực lượng tình báo Nga phát hiện một con tàu chở một lượng lớn vũ khí đang hướng tới cảng Odessa của Ukraine. Con tàu đã gây sự cảnh giác cao độ ở Nga, khiến họ phải tiến hành một chiến dịch quân sự bí mật và căng thẳng. Tình báo Nga không hành động ngay lập tức, mà thay vào đó chọn cách quan sát trong im lặng, bằng cách điều một máy bay không người lái, như một người quan sát thầm lặng, để theo dõi con tàu nguy hiểm tiềm tàng. Trong bóng tối, UAV trinh sát của Nga giống như một con đại bàng vô hình, quan sát “nhất cử, nhất động” mục tiêu, thu thập thông tin tình báo và chuyền về sở chỉ huy của Hạm đội Biển Đen theo thời gian thực và kế hoạch tập kích cũng ngay lập tức được hoàn thành. Chiếc tàu cuối cùng đã đến cảng Odessa, nhưng việc neo đậu của nó gây ra nhiều vấn đề hơn, khi con tàu ở lại chưa đầy hai mươi phút. Có mục đích gì cho thời gian lưu trú ngắn hạn này không? Câu hỏi này thật đáng lo ngại, như thể màn đêm Biển Đen đã rơi vào sự im lặng chờ đợi. Cuộc tấn công của Nga cuối cùng đã nổ ra, một tàu tên lửa nhỏ của Hạm đội Biển Đen của Nga bí mật xuất hiện gần cảng Odessa. Bốn tên lửa dẫn đường được phóng liên tiếp và nhanh chóng khóa mục tiêu. Tên lửa xuyên qua bầu trời đêm và hướng thẳng về phía tàu hàng bí mật của Ukraine đang neo đậu. Một tiếng nổ lớn vang lên, bốn tên lửa bắn trúng chính xác, con tàu lạ lập tức phát nổ, gây ra hàng loạt phản ứng dây chuyền. Theo tờ Sina, dưới đòn tấn công của tên lửa, kho vũ khí lớn chứa trên tàu chiến nổ tung như pháo hoa. Vụ nổ mạnh đến mức hơn 500 tấn đạn và hơn 15 thuyền không người lái trên tàu bị tan thành từng mảnh. Sự yên tĩnh của Biển Đen ngay lập tức bị phá vỡ, ngọn lửa dữ dội và sóng xung kích lan ra mọi hướng, gây ra sự phá hủy khủng khiếp. Ngoài ra, cuộc tập kích tên lửa bất ngờ này còn gây thương vong rất lớn, khiến hơn 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như thể tấm màn đen đột nhiên bị xé toạc, tiết lộ sự thật kinh hoàng. Không chỉ vậy, cơ sở vật chất của cảng Odessa còn chịu thiệt hại nặng nề. Vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng bến cảng và khu vực bến tàu cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Là một trung tâm kinh tế quan trọng của Ukraine, cảng Odessa sẽ phải đối mặt với việc sửa chữa và tái thiết lâu dài. Hạm đội Biển Đen của Nga đã chứng tỏ khả năng tấn công tầm xa, với tên lửa dẫn đường chính xác, có khả năng tiêu diệt mục tiêu và có thể phóng từ khoảng cách xa, giúp quân đội Nga duy trì khoảng cách an toàn nhất định trên chiến trường. Việc sử dụng những loại vũ khí như vậy sẽ đặt ra thách thức lớn cho quân đội Ukraine. Để trả đũa, Ukraine cũng tìm cách mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Nỗ lực thất bại gần đây nhất là vào ngày 18/10, khi 12 UAV tấn công tự sát bị bắn hạ trên vùng Kursk, 6 chiếc trên vùng Belgorod và 10 chiếc trên Biển Đen. Mục tiêu của cuộc tấn công là một doanh trại quân sự ở vùng Kursk. Do số lượng tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ viện trợ có hạn, chỉ có khoảng 20 tên lửa mang đầu đạn chùm M74, phù hợp để tấn công các xe bọc thép hạng nặng, sân bay và Quân đội Ukraine đã sử dụng ATACMS hai lần. Lần đầu là vào ngày 17/10, Ukraine sử dụng ATACMS tấn công các sân bay ở Beryansk và Luhansk; trong đó Beryansk là sân bay quan trọng nhất, bảo đảm chi viện không quân trên hướng Zaporozhye. Nhưng lần thứ hai ATACMS đã bị phòng không Nga bắn hạ.

