Trận chiến Mariupol sắp kết thúc, lính Ukraine đồng loạt ra hàng

Mới đây, Lữ đoàn thủy quân lục chiến thuộc Tập đoàn quân 36 của Quân đội Ukraine, đóng tại Mariupol đã viết trên trang Tweet rằng, họ đã “trụ được” hơn một tháng, trước sự tấn công mãnh liệt của quân Nga. Tuy nhiên, đã hơn một tháng họ không nhận được đầy đủ lương thực và đạn dược, nay họ đã hết đạn dược và lương thực, một nửa số binh lính chiến đấu của Lữ đoàn đã bị thương, số còn lại phần lớn đã mất sức chiến đấu. Trong nỗi tuyệt vọng, binh lính Ukraine nói, ngày hôm nay có thể là cuộc chiến cuối cùng của họ. Không khó để nhận thấy từ dòng tweet này, binh lính của Lữ đoàn đang than trách rằng, lãnh đạo Ukraine không những không tiếp viện, mà còn chọn cách từ bỏ họ. Nhưng đối với dòng Tweet này, Phó thị trưởng thành phố Mariupol và lãnh đạo Quân đội Ukraine đã phủ nhận điều đó; họ cho rằng, chính các đặc vụ quân sự Nga đã hack tài khoản chính thức của binh lính Lữ đoàn, để làm dao động tư tưởng của binh lính Ukraine. Thời gian gần đây, Quân đội Ukraine liên tục điều trực thăng và tàu đột nhập vào Mariupol để thực hiện nhiệm vụ sơ tán. Có thông tin cho rằng, mục tiêu di tản thực sự của quân đội Ukraine, là các thủ lĩnh của Tiểu đoàn Azov và các cố vấn quân sự của NATO, chứ không phải là binh lính Quân đội Ukraine. Ngay từ cách đây vài ngày, Quân đội Nga khẳng định đã kiểm soát hơn 90% diện tích Mariupol. Hiện tại, Quân đội Ukraine không thể cung cấp đủ tiếp tế cho binh lính tiền tuyến và họ thực sự không còn lực lượng để giải vây cho thành phố Mariupol. Lợi thế của Quân đội Ukraine là tác chiến trong thành phố hoặc những công sự kiên cố; nếu họ rời khỏi những khu vực này, họ sẽ ngay lập tức bị quân Nga phát hiện và tiêu diệt, khi Không quân Nga đã làm chủ bầu trời. Các nhà phân tích cũng cho rằng, ngoài việc không còn lực lượng để ứng cứu, nhưng trên thực tế, Quân đội Ukraine cũng không dám rời khỏi các căn cứ kiên cố, hoặc khu vực có dân thường che chắn. Việc quân Nga rút khỏi miền bắc Ukraine là ví dụ, quân Ukraine không hề dám tổ chức truy kích. Bên cạnh đó, Quân đội Ukraine cũng thường sử dụng tin tức giả về sự hy sinh của binh sĩ, để kích động dư luận, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước những khó khăn thực sự, mà quân tiền tuyến phải đối mặt. Như vừa qua, Ukraine đưa tin, những người lính Ukraine đóng trên đảo Rắn đã bị giết, nhưng thực tế họ chỉ bị bắt. Gần đây nhất vào ngày 4/4, hơn 260 binh sĩ của Tiểu đoàn 503 thuộc Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng. Ngày 12/4, hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đã xếp hàng đầu hàng. Trong bối cảnh không có tiếp viện, trong khi đó, dự trữ chiến đấu như vũ khí, đạn dược hay lương thực thực phẩm vơi dần, nên nhiều binh sĩ Ukraine ở Mariupol sẽ lựa chọn phương án đầu hàng tự nguyện trong tương lai. Những binh lính của Quân đội Ukraine có thể đầu hàng, nhưng những chiến binh dân quân của Tiểu đoàn Azov, hiện đang cố thủ trong Nhà máy thép Azovstal thì không may mắn như vậy; cho đến nay, không có tin tức nào về việc binh lính của Tiểu đoàn Azov đầu hàng ở Mariupol. Nhà lãnh đạo Chechnya, Trung tướng Kadyrov trước đó đã tuyên bố công khai rằng, ông sẽ không chấp nhận sự đầu hàng của binh lính Tiểu đoàn Azov, rằng họ sẽ không được hưởng sự đối xử của các tù nhân chiến tranh, và cuối cùng sẽ chỉ bị tiêu diệt. Vì vậy, quân của Tiểu đoàn Azov vẫn cố thủ trong Nhà máy thép Azovstal và có thông tin cho rằng, vẫn còn khoảng 1.500 quân đang rút lui tới Nhà máy thép Azovstal, đây sẽ là một khúc “xương cứng” đối với quân Nga. Với tư tưởng cực hữu và biết rằng tương lai khó được đối xử tốt, do vậy lực lượng còn lại của Tiểu đoàn Azov biết rằng, họ chỉ có một con đường cố gắng chống cự; điều này sẽ càng kích thích ý chí chiến đấu của họ. Nhà máy thép Azovstal xây dựng tương đối kiên cố, lại có công sự ngầm, hạn chế khả năng của pháo binh thông thường, nên việc giành thắng lợi hoàn toàn tại Nhà máy thép Azovstal sẽ là một trận chiến cam go. Đánh giá về tiến độ hiện tại, Quân đội Nga có thể kiểm soát hoàn toàn Mariupol trong những ngày tới và đây sẽ là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng nhất của Quân đội Nga, kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt này. Kiểm soát thành công thành phố Mariupol, tương đương với việc mở ra nối hành lang ven biển Azov từ Donetsk, Mariupol và Crimea, sau đó kiểm soát Biển Azov. Đồng thời, cũng có thể khẳng định rằng quân đội Nga đã hoàn thành mục tiêu chiến lược “phi phát xít hóa”. Tuy nhiên, chiến thắng Mariupol chỉ là một trong những mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Quân đội Nga; có khả năng tiếp theo, lực lượng chủ yếu của Quân đội Nga sẽ được dồn vào trận chiến quyết định tại Donbass. Nhưng làm thế nào để có thể tiêu diệt gần 100.000 quân tinh nhuệ của Quân đội Ukraine tại khu vực Donbass mới là ưu tiên hàng đầu của Quân đội Nga. Chỉ có thắng trận này, thì Nga mới đạt được những thỏa hiệp trong đàm phán về vấn đề trung lập và lãnh thổ của Ukraine.

