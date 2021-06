Cường kích Su-25SM3 Nga dùng cồn thay xăng, "ăn tạp" đáng ngạc nhiên!

Tờ Sputnik của Nga dẫn lời Trung tá Sergei Atroshenko - chỉ huy Trung đoàn Hàng không Nga đã khẳng định, máy bay cường kích Su-25SM3 của nước này, có thể bay bằng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, không nhất thiết phải là xăng máy bay như thông thường. Cụ thể, trong chương trình phát sóng trên kênh Zvezda hôm Chủ nhật vừa rồi, Ông Sergei Atroshenko đã khẳng định cường kích cơ Su-24SM3 là loại máy bay "dễ nuôi vì ăn tạp". Thiết kế động cơ đặc biệt của cường kích Su-25SM3, cho phép nó sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau. Điều này sẽ giúp giảm tải cho lực lượng hậu cần, nhất là trong những tình huống khẩn cấp. Thậm chí Trung tá Sergei Atroshenko còn khẳng định, Su-25SM3 Supergrach có khả năng bay được bằng cả nhiên liệu diesel, hoặc chất có cồn. Đây có thể coi là điểm độc nhất vô nhị của loại máy bay cường kích này. Thậm chí có thể khẳng định, trên thế giới hiện nay không có loại chiến đấu cơ phản lực nào khác, có khả năng hoạt động bằng dầu diesel. Truyền thông phương Tây thậm chí còn hài hước cho rằng, Su-25SM3 có khả năng bay bằng chất có cồn - nhiều khả năng có thể vận hành được ngay cả khi được sử dụng... rượu mạnh thay cho cồn công nghiệp thông thường. Với ưu điểm địa hình rộng lớn của nước Nga, và khả năng "ăn tạp" cực kỳ độc đáo của Su-25SM3, loại cường kích này có thể hoạt động được ở gần như mọi nơi trên khắp lãnh thổ Nga, không có đòi hỏi quá quan trọng về mặt hậu cần. Cường kích cơ Su-25SM3 là phiên bản hiện đại nhất của dòng cường kích cơ Su-25 do Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Ở phiên bản mới này, Nga đã trang bị một loạt các tính năng thời thượng cho chiếc cường kích cơ. Ví dụ như, máy bay được trang bị các phương tiện liên lạc an toàn, kết cấu máy bay được tăng cường khả năng bảo vệ phi công, hệ thống liên lạc đồng bộ hóa, màn hình hiển thị lớn và sắc nét thay cho đồng hồ cơ khí,... Những thay đổi có giá trị của máy bay cường kích Su-25SM3, đến từ quá trình thực chiến của loại máy bay này tại Syria. Những kinh nghiệm thực chiến cực kỳ quý báu của phi công Nga, đã giúp các kỹ sư hàng không nước này cải thiện được nhiều yếu điểm của Su-25 trước đây. Ra đời từ thập niên 80 của thế kỷ trước, Su-25 là loại máy bay tấn công bọc thép cận âm cực mạnh, được thiết kế để yểm trợ bộ binh mặt đất, hoặc độc lập tác chiến đối đất. Loại cường kích này được thiết kế để hoạt động độc lập bất kể ngày đêm, vận hành tốt trong mọi điều kiện thời tiết và có thể mang theo tới 32 loại vũ khí khác nhau. Su-25 đặc biệt phù hợp với những chiến trường như Syria - khi mà quân đội Nga gần như làm chủ bầu trời, có thể tự do oanh kích đối phương thoải mái từ trên không. Trong suốt thời gian tham chiến ở chiến trường Syria, chỉ duy nhất một chiếc cường kích Su-25 của Nga từng bị bắn hạ vào năm 2018. Phi công Anh hùng Roman Filipov đã nhảy dù, sau đó chiến đấu tới cùng với khủng bố IS, quyết không để bị bắt làm tù binh. Nguồn ảnh: Dambl. Cận cảnh cường kích Su-25 dội bom nặng nửa tấn, tiêu diệt chính xác mục tiêu. Nguồn: Sputnik.

Tờ Sputnik của Nga dẫn lời Trung tá Sergei Atroshenko - chỉ huy Trung đoàn Hàng không Nga đã khẳng định, máy bay cường kích Su-25SM3 của nước này, có thể bay bằng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, không nhất thiết phải là xăng máy bay như thông thường. Cụ thể, trong chương trình phát sóng trên kênh Zvezda hôm Chủ nhật vừa rồi, Ông Sergei Atroshenko đã khẳng định cường kích cơ Su-24SM3 là loại máy bay "dễ nuôi vì ăn tạp". Thiết kế động cơ đặc biệt của cường kích Su-25 SM3, cho phép nó sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau. Điều này sẽ giúp giảm tải cho lực lượng hậu cần, nhất là trong những tình huống khẩn cấp. Thậm chí Trung tá Sergei Atroshenko còn khẳng định, Su-25SM3 Supergrach có khả năng bay được bằng cả nhiên liệu diesel, hoặc chất có cồn. Đây có thể coi là điểm độc nhất vô nhị của loại máy bay cường kích này. Thậm chí có thể khẳng định, trên thế giới hiện nay không có loại chiến đấu cơ phản lực nào khác, có khả năng hoạt động bằng dầu diesel. Truyền thông phương Tây thậm chí còn hài hước cho rằng, Su-25SM3 có khả năng bay bằng chất có cồn - nhiều khả năng có thể vận hành được ngay cả khi được sử dụng... rượu mạnh thay cho cồn công nghiệp thông thường. Với ưu điểm địa hình rộng lớn của nước Nga, và khả năng "ăn tạp" cực kỳ độc đáo của Su-25SM3, loại cường kích này có thể hoạt động được ở gần như mọi nơi trên khắp lãnh thổ Nga, không có đòi hỏi quá quan trọng về mặt hậu cần. Cường kích cơ Su-25SM3 là phiên bản hiện đại nhất của dòng cường kích cơ Su-25 do Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Ở phiên bản mới này, Nga đã trang bị một loạt các tính năng thời thượng cho chiếc cường kích cơ. Ví dụ như, máy bay được trang bị các phương tiện liên lạc an toàn, kết cấu máy bay được tăng cường khả năng bảo vệ phi công, hệ thống liên lạc đồng bộ hóa, màn hình hiển thị lớn và sắc nét thay cho đồng hồ cơ khí,... Những thay đổi có giá trị của máy bay cường kích Su-25SM3, đến từ quá trình thực chiến của loại máy bay này tại Syria. Những kinh nghiệm thực chiến cực kỳ quý báu của phi công Nga, đã giúp các kỹ sư hàng không nước này cải thiện được nhiều yếu điểm của Su-25 trước đây. Ra đời từ thập niên 80 của thế kỷ trước, Su-25 là loại máy bay tấn công bọc thép cận âm cực mạnh, được thiết kế để yểm trợ bộ binh mặt đất, hoặc độc lập tác chiến đối đất. Loại cường kích này được thiết kế để hoạt động độc lập bất kể ngày đêm, vận hành tốt trong mọi điều kiện thời tiết và có thể mang theo tới 32 loại vũ khí khác nhau. Su-25 đặc biệt phù hợp với những chiến trường như Syria - khi mà quân đội Nga gần như làm chủ bầu trời, có thể tự do oanh kích đối phương thoải mái từ trên không. Trong suốt thời gian tham chiến ở chiến trường Syria, chỉ duy nhất một chiếc cường kích Su-25 của Nga từng bị bắn hạ vào năm 2018. Phi công Anh hùng Roman Filipov đã nhảy dù, sau đó chiến đấu tới cùng với khủng bố IS, quyết không để bị bắt làm tù binh. Nguồn ảnh: Dambl. Cận cảnh cường kích Su-25 dội bom nặng nửa tấn, tiêu diệt chính xác mục tiêu. Nguồn: Sputnik.