Cường kích A-10 thả bom giữa thành phố sau khi đâm phải chim

Sự việc xảy ra vào hôm 1/7 nhưng chỉ mới được Không quân Mỹ thông cáo với báo chí hôm thứ tư vừa qua. Theo đó, một chiếc cường kích A-10 của lực lượng nước này trong quá trình bay huấn luyện đã xảy va chạm với chim trên không dẫn tới việc phi công A-10 cắt nhầm một quả bom huấn luyện đang được chiến đấu cơ này mang theo. Nguồn ảnh: BI. Sự việc xảy ra trên bầu trời Florida, rất may trong vụ việc không có thiệt hại về người, chiếc A-10 sau khi cắt bom đã hạ cánh thành công và chỉ bị hư hỏng không đáng kể ở động cơ. Nguồn ảnh: BI. Quả bom mà cường kích A-10 đang mang theo lúc đó là loại bom BDU-33 có trọng lượng hơn 11 kg. Đây là loại bom huấn luyện không có khả năng nổ, được sử dụng trong huấn luyện để mô phỏng cho loại bom M1A-82 500 lbs (222 kg). Nguồn ảnh: BI. Quả bom tập này sau khi được thả rơi tự do đã đâm thẳng xuống đường Cao tốc 129 đoạn qua phía Bắc Floria. Hiện tại Không quân Mỹ vẫn đang truy tìm tung tích của quả bom này. Nguồn ảnh: BI. Chim hiện tại là một vấn nạn với Không quân Mỹ, kể từ năm 1995 tới nay Không quân nước này đã chịu 105.000 vụ tai nạn liên quan tới chim, trong đó có không ít vụ tai nạn có thiệt hạ về người. Nguồn ảnh: BI. Tổng cộng kể từ năm 1995, Không quân Mỹ đã chịu tổn thất gần 1 tỷ USD để khắc phục hậu quả do những vụ tai nạn va chạm với chim trong tự nhiên gây ra. Nguồn ảnh: BI. Cường kích cơ A-10 Thunderbolt II là một trong những loại máy bay "cứng cáp" nhất của Mỹ. Loại máy bay này có thể hạ cánh ở bất cứ cánh đồng bằng phẳng nào mà không cần tới đường băng tiêu chuẩn. Nguồn ảnh: BI. Điều này khiến cho vụ va chạm với chim làm hỏng một động cơ của A-10 không làm khó phi công điều khiển chiếc cường kích cơ hạng nặng này. Nguồn ảnh: BI. Quả bom tập được sử dụng trên chiếc A-10 trong vụ tai nạn, loại bom này không có khả năng phát nổ nhưng có trang bị một vài thiết bị cảm biến khá hiện đại để ghi lại lại hướng bay và khả năng đánh trúng mục tiêu trong lúc tập luyện. Nguồn ảnh: BI. Theo thống kê, từ năm 1985 cho tới năm 2016, va chạm với chim đã gây ra cái chết cho 36 phi công của Không quân Mỹ - một thiệt hại khổng lồ so với giá thành đào tạo một phi công ngày nay. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: "Cụ tổ" của chiếc A-10 Thunderbolt II - máy bay cường kích Thunderbolt.

Sự việc xảy ra vào hôm 1/7 nhưng chỉ mới được Không quân Mỹ thông cáo với báo chí hôm thứ tư vừa qua. Theo đó, một chiếc cường kích A-10 của lực lượng nước này trong quá trình bay huấn luyện đã xảy va chạm với chim trên không dẫn tới việc phi công A-10 cắt nhầm một quả bom huấn luyện đang được chiến đấu cơ này mang theo. Nguồn ảnh: BI. Sự việc xảy ra trên bầu trời Florida, rất may trong vụ việc không có thiệt hại về người, chiếc A-10 sau khi cắt bom đã hạ cánh thành công và chỉ bị hư hỏng không đáng kể ở động cơ. Nguồn ảnh: BI. Quả bom mà cường kích A-10 đang mang theo lúc đó là loại bom BDU-33 có trọng lượng hơn 11 kg. Đây là loại bom huấn luyện không có khả năng nổ, được sử dụng trong huấn luyện để mô phỏng cho loại bom M1A-82 500 lbs (222 kg). Nguồn ảnh: BI. Quả bom tập này sau khi được thả rơi tự do đã đâm thẳng xuống đường Cao tốc 129 đoạn qua phía Bắc Floria. Hiện tại Không quân Mỹ vẫn đang truy tìm tung tích của quả bom này. Nguồn ảnh: BI. Chim hiện tại là một vấn nạn với Không quân Mỹ, kể từ năm 1995 tới nay Không quân nước này đã chịu 105.000 vụ tai nạn liên quan tới chim, trong đó có không ít vụ tai nạn có thiệt hạ về người. Nguồn ảnh: BI. Tổng cộng kể từ năm 1995, Không quân Mỹ đã chịu tổn thất gần 1 tỷ USD để khắc phục hậu quả do những vụ tai nạn va chạm với chim trong tự nhiên gây ra. Nguồn ảnh: BI. Cường kích cơ A-10 Thunderbolt II là một trong những loại máy bay "cứng cáp" nhất của Mỹ. Loại máy bay này có thể hạ cánh ở bất cứ cánh đồng bằng phẳng nào mà không cần tới đường băng tiêu chuẩn. Nguồn ảnh: BI. Điều này khiến cho vụ va chạm với chim làm hỏng một động cơ của A-10 không làm khó phi công điều khiển chiếc cường kích cơ hạng nặng này. Nguồn ảnh: BI. Quả bom tập được sử dụng trên chiếc A-10 trong vụ tai nạn, loại bom này không có khả năng phát nổ nhưng có trang bị một vài thiết bị cảm biến khá hiện đại để ghi lại lại hướng bay và khả năng đánh trúng mục tiêu trong lúc tập luyện. Nguồn ảnh: BI. Theo thống kê, từ năm 1985 cho tới năm 2016, va chạm với chim đã gây ra cái chết cho 36 phi công của Không quân Mỹ - một thiệt hại khổng lồ so với giá thành đào tạo một phi công ngày nay. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: "Cụ tổ" của chiếc A-10 Thunderbolt II - máy bay cường kích Thunderbolt.