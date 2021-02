Cuộc chiến tình báo khốc liệt giữa Israel và Ai Cập (3)

Rút kinh nghiệm từ thất bại trong thuyết phục các phi công Ai Cập lái MiG-21 bỏ trốn sang Israel, Mossad đã chuyển hướng sang Iraq và tiến hành rà soát toàn bộ lý lịch số phi công lái MiG-21 của Không quân Iraq khi đó. Ảnh: MiG-21 của Không quân Iraq, Vận may đến với Mossad, khi Munir Redfa, 32 tuổi - một trong những phi công giỏi nhất của Không quân Iraq và đã học lái MiG-21, đã có đề nghị với Mossad số tiền hơn 1 triệu USD và quốc tịch Israel; ngoài ra Redfa còn yêu cầu đưa toàn bộ gia đình của mình ra khỏi Iraq. Ảnh: Phi công Munir Redfa, Giám đốc Mossad Amit cho rằng, cơ hội để có được chiếc tiêm kích MiG-21 quan trọng hơn mất một triệu USD và ông quyết định mạo hiểm. Amit thông báo kế hoạch này cho nội các Israel và được sự nhất trí cao; kế hoạch với tên gọi “Chiến dịch Kim Cương (Operation Diamond)”, được lập ra tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ảnh: Giám đốc cơ quan tình báo Mossad Meir Amit. “Chiến dịch Kim Cương” do Israel tiến hành đã có sự trợ giúp đắc lực của các cơ quan tình báo phương Tây, đặc biệt là CIA của Mỹ; do vậy toàn bộ gia đình của phi công Redfa đã xuất cảnh ra nước ngoài “thuận lợi”, với nhiều lý do khác nhau. Chỉ 3 ngày sau khi toàn bộ gia đình của Redfa được đưa ra khỏi Iraq, theo kế hoạch của “Chiến dịch Kim Cương”, Redfa sẽ cất cánh với chiếc chiến đấu cơ MiG-21 để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sau đó bay qua Jordan tới Israel. Theo lịch huấn luyện, sáng sớm ngày 15/8/1966, tại căn cứ quân sự Mosul nằm ở phía bắc Iraq, có một chuyến bay huấn luyện của Redfa trên máy bay MiG-21, Redfa cố tình vi phạm quy tắc của các chuyên gia Liên Xô, khi ra lệnh cho các nhân viên kỹ thuật nạp đầy bình nhiên liệu. Ảnh: Chiếc MiG-21 của Iraq bị đánh cắp. 7 giờ 30 sáng, đúng giờ quy định, chiếc MiG-21 do Redfa điều khiển đã cất cánh, ngoặt về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và bay về hướng đó. Phía Iraq không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, và đã quá muộn. Israel cử một phi đội Mirage đón và hộ tống Redfa về căn cứ không quân, nằm sâu bên trong sa mạc Negev. Một trong những trạm radar của Jordan nằm trên đường bay của chiếc MiG-21, lẽ ra phải phát hiện ra chiếc máy bay bỏ trốn; và theo thoả thuận với Iraq, phía Jordan phải thông báo cho các phi công cất cánh, để chặn kẻ chạy trốn lại. Nhưng không hiểu vì lý do gì, trạm này đã ngừng làm việc trong một quãng thời gian ngắn. Để bảo vệ cho sỹ quan và binh lính của trạm radar Jordan, tránh hậu quả do việc "hỏng hóc" cố ý này, Mossad trong nhiều năm, đã tung ra các thông tin, là chiếc MiG-21 đã được các máy bay F-4 của Mỹ, hộ tống bay qua Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin của Mossad, chiếc MiG-21 do Redfa điều khiển, được máy bay chiến đấu Mỹ hộ tống, đã dừng tại một căn cứ bí mật của CIA, tiếp nhiên liệu, rồi sau đó được các máy bay Israel hộ tống bay về phía biển Địa Trung Hải, tới Israel. Chiếc MiG-21 mà Redfa mang từ Iraq sang, được Israel đặt tên lại là YF-110; Redfa còn bàn giao cho Israel cả hướng dẫn đào tạo, chiến thuật sử dụng của loại máy bay này. Sau vụ cướp máy bay, Redfa đã nhận được 1 triệu USD. Bản thân Redfa nhiều năm sau, vẫn lái máy bay cho một công ty tư nhân chuyên khai thác dầu mỏ tại Sinai với mức lương khá cao. Tuy nhiên, năm 1969, anh ta cùng gia đình chuyển đến Italia - nơi anh ta đã chết âm thầm vào năm 1998, ở tuổi 58. Chiếc chiến đấu cơ MiG-21 mà tình báo Mossad đánh cắp được từ Iraq, đã trải qua các chuyến bay thử nghiệm ở Israel, và sau đó được chuyển đến Mỹ để phục vụ nghiên cứu. Đang lúng túng, mất tinh thần trước sự dũng mãnh của MiG-21 trên bầu trời Việt Nam, người Mỹ mừng như "chết đuối vớ được cọc" khi bất ngờ nhận được sự giúp đỡ giá trị từ đồng minh Israel. Mỹ đã “mượn” chiếc MiG-21 còn nguyên vẹn, trong khoảng thời gian từ 23/01 đến 08/04/1968, đưa đến Vùng 51 (khu vực bí mật chuyên thử nghiệm vũ khí của Quân đội Mỹ), để thử nghiệm và đánh giá. Sau đó, chiếc máy bay đã được đưa trở lại Israel, và được trưng bày tại Bảo tàng Không quân Israel. Việc nắm bắt các đặc điểm bay và tính năng kỹ chiến thuật của MiG-21, đã giúp Israel rất nhiều. Ngày 7/4/1967, trong một trận không chiến với không quân Syria, máy bay Israel bắn rơi 6 chiếc MiG-21, mà không chịu tổn thất nào. Trong cuộc chiến 6 ngày vào tháng 6/1967, không quân Israel hoàn toàn làm chủ bầu trời và góp phần quyết định vào chiến thắng áp đảo của Israel trước liên quân các nước Ả Rập. Nhiều thập kỷ sau đó, đại diện của Không quân Mỹ và NATO vẫn coi chiến dịch này là một hình mẫu tiêu biểu, cho khả năng hoạt động hiệu quả của Mossad và là một “bài học kinh điển”, không chỉ của cơ quan tình báo Israel, mà của toàn bộ cộng đồng tình báo thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.

