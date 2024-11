Doãn Hải My chiếm trọn spotlight khi về trường Luật làm giám khảo

Là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, cựu sinh viên xuất sắc trường Luật và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Doãn Hải My được mời làm giám khảo cho cuộc thi tài năng của sinh viên được tổ chức tại trường đại học Luật Hà Nội. Cô nàng đã đăng tải những khoảnh khắc xuất hiện tại trường cũ lên trang cá nhân với dòng trạng thái ngắn gọn, nhưng đầy tự hào: "HLUer". Ngày trở về, Doãn Hải My diện bộ váy liền thân với màu sắc trang nhã, thanh lịch, điểm nhấn là phần tay áo gắn hoạ tiết hoa hồng lớn điệu đà. Bà xã Đoàn Văn Hậu khoe gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, vóc dáng gọn gàng sau khi sinh con trai đầu lòng, nhan sắc chuẩn Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đoàn Văn Hậu cũng dành thời gian đồng hành và "hộ tống" bà xã Doãn Hải My đến chương trình này. Hình ảnh cặp đôi hot nhất làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sánh vai về trường Luật chiếm trọn spotlight của đêm hội dành cho sinh viên. Nhiều người đã dành lời khen cho nàng WAGs: "Xinh quá My ơi, tự hào là học sinh trường luật", "mê quá, học luật thì cũng phải dạng vừa đâu nhé", "vừa xinh vừa giỏi". Văn Hậu luôn đồng hành cùng bà xã trong mọi hoạt động. Ngày Hải My bảo vệ khoá luận, Văn Hậu cùng bố mẹ vợ góp mặt, thể hiện sự ủng hộ và niềm tự hào về nàng WAG. Ngày chụp ảnh kỷ yếu, Hải My hạnh phúc chia sẻ niềm vui cùng bố mẹ và Văn Hậu. Trưởng thành từ trường Luật, dù không theo đúng chuyên ngành học tập, thế nhưng Doãn Hải My luôn hướng về trường cũ, tự hào khi đã từng học tập từ trường Luật. Sau khi kết hôn và sinh con, Doãn Hải My hiện đã bắt đầu quay trở lại với công việc kinh doanh riêng, cũng như là KOL. Gia đình nhỏ ấm êm, hòa thuận của nàng WAGs khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)

Là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, cựu sinh viên xuất sắc trường Luật và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Doãn Hải My được mời làm giám khảo cho cuộc thi tài năng của sinh viên được tổ chức tại trường đại học Luật Hà Nội. Cô nàng đã đăng tải những khoảnh khắc xuất hiện tại trường cũ lên trang cá nhân với dòng trạng thái ngắn gọn, nhưng đầy tự hào: "HLUer". Ngày trở về, Doãn Hải My diện bộ váy liền thân với màu sắc trang nhã, thanh lịch, điểm nhấn là phần tay áo gắn hoạ tiết hoa hồng lớn điệu đà. Bà xã Đoàn Văn Hậu khoe gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, vóc dáng gọn gàng sau khi sinh con trai đầu lòng, nhan sắc chuẩn Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đoàn Văn Hậu cũng dành thời gian đồng hành và "hộ tống" bà xã Doãn Hải My đến chương trình này. Hình ảnh cặp đôi hot nhất làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sánh vai về trường Luật chiếm trọn spotlight của đêm hội dành cho sinh viên. Nhiều người đã dành lời khen cho nàng WAGs: "Xinh quá My ơi, tự hào là học sinh trường luật", "mê quá, học luật thì cũng phải dạng vừa đâu nhé", "vừa xinh vừa giỏi". Văn Hậu luôn đồng hành cùng bà xã trong mọi hoạt động. Ngày Hải My bảo vệ khoá luận, Văn Hậu cùng bố mẹ vợ góp mặt, thể hiện sự ủng hộ và niềm tự hào về nàng WAG. Ngày chụp ảnh kỷ yếu, Hải My hạnh phúc chia sẻ niềm vui cùng bố mẹ và Văn Hậu. Trưởng thành từ trường Luật, dù không theo đúng chuyên ngành học tập, thế nhưng Doãn Hải My luôn hướng về trường cũ, tự hào khi đã từng học tập từ trường Luật. Sau khi kết hôn và sinh con, Doãn Hải My hiện đã bắt đầu quay trở lại với công việc kinh doanh riêng, cũng như là KOL. Gia đình nhỏ ấm êm, hòa thuận của nàng WAGs khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)