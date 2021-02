Cuộc chiến tình báo khốc liệt giữa Israel và Ai Cập? (1)

Vào cuối những năm 1950, Phòng thiết kế Mikoyan của Liên Xô đã phát triển một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới đó là tiêm kích MiG-21. Đây là máy bay chiến đấu hạng nhẹ, cánh tam giác, khả năng cơ động tốt và chúng là mối đe dọa nguy hiểm trên không, đối với các nước phương Tây. Nhưng các quốc gia phương Tây (bao gồm cả Mỹ), nói chung không biết gì về máy bay chiến đấu như vậy. Năm 1958, chiến đấu cơ MiG-21 bắt đầu phục vụ trong quân đội Liên Xô, các điệp viên phương Tây vẫn phớt lờ điều này; có lẽ công tác giữ bí mật của Liên Xô đã quá tốt. Năm 1966, chiến tranh Việt Nam đang diễn ra khốc liệt. Các loại máy bay chiến đấu cũ như tiêm kích MiG-17 của KQND Việt Nam dần bị tụt hậu, MiG-21 đã đến với đất nước châu Á nhiệt đới trong thời kỳ này, đem đến cho KQND Việt Nam lợi thế trên không trước Không quân Mỹ. Mặc dù được trang bị những chiến đấu cơ tối tân nhất khi đó, nhưng không quân Mỹ bị bất ngờ trước loại chiến đấu cơ hết sức nhanh nhẹn này. Trong tám tháng đầu tiên sau khi KQND Việt Nam có MiG-21 tham gia không chiến, tổn thất của quân Mỹ bắt đầu tăng mạnh. Tỷ lệ thiệt hại giữa máy bay chiến đấu MiG và máy bay chiến đấu Mỹ thực tế đạt tỷ lệ 1:4. Khi đó, tiêm kích F-4 Phantom là mẫu máy bay chiến đấu hiện đại của Không quân Mỹ; tuy nhiên, do quá tin tưởng vào tên lửa, nên F-4 không có pháo hàng không, vì vậy, rất khó chống đỡ lại máy bay chiến đấu MiG-21, trong không chiến tầm gần. Trước tình hình đó, Mỹ và các nước phương Tây cần gấp rút có được một mẫu MiG-21 để nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ. Nhưng không có cơ hội để sở hữu, do khi đó, MiG-21 là chiến đấu cơ chủ lực của Liên Xô, nên việc bảo mật về loại máy bay này hết sức chặt chẽ. Việc mua chiến đấu cơ của Liên Xô từ kênh chính thống là "không tưởng" với Mỹ; do vậy, việc lấy cắp chiếc MiG-21 phải trông chờ vào giới tình báo và vận may đã mở cửa cho Mỹ, khi ở Trung Đông, cơ quan tình báo Mossad của Israel, đã lên kế hoạch cho một cuộc đánh cắp MiG-21 từ trước đó rất lâu. Sau khi các nước phương Tây “ưu ái” Israel, hầu hết các nước ở Trung Đông bắt đầu xích lại gần Liên Xô. Ngay sau đó, Liên Xô đã viện trợ một loạt xe tăng và máy bay đến các nước Ả Rập. Những người Israel nhạy cảm, ngay lập tức nhận thấy sự tồn tại của mẫu tiêm kích MiG-21 tối tân này, tại các quốc gia “thù địch” Trung Đông. Người Ả Rập ở Trung Đông có MiG-21 sớm hơn Việt Nam; từ năm 1962, những quốc gia Trung Đông đã được Liên Xô trang bị MiG-21, đầu tiên là Ai Cập, Syria và Iraq. Lúc này, nhờ có MiG-21, lợi thế về không quân nghiêng về các quốc gia Trung Đông. Ở Trung Đông, Israel là quốc gia có diện tích nhỏ, tuy nhiên họ luôn phải ở trong thế “tứ bề thọ địch” và đất nước này phải dựa vào sức mạnh quân sự, để bảo đảm an toàn. Trong mọi cuộc chiến ở Trung Đông, không quân Israel đều đóng vai trò tiên phong. Mối đe dọa từ các máy bay chiến đấu của kẻ thù đương nhiên là mối quan tâm của người Israel. MiG-21 là một loại máy bay mới được trang bị, nó tiên tiến hơn so với các máy bay chiến đấu cũ của Israel lúc bấy giờ. Israel cũng giống như người Mỹ, rất “mong muốn” có được một chiếc MiG-21, có thể tháo nó ra và nghiên cứu bên trong và đặc biệt là một máy bay MiG-21 còn nguyên vẹn, để tìm hiểu đặc điểm kỹ chiến thuật của nó. Sau khi Không quân Ai Cập được Liên Xô trang bị cho MiG-21, nó nhanh chóng được Mossad Israel nhắm tới. Người Do Thái đã lên một kế hoạch lớn, nhằm đánh cắp một chiếc máy bay MiG-21 từ Ai Cập, để nghiên cứu. Nguồn ảnh: TH (còn nữa).

