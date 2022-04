Cùng với Tiểu đoàn Azov, dưới tầng hầm của Azovstal còn những ai?

Khi lực lượng đặc nhiệm Nga tiến vào giữa nhà máy thép Azovsatl ở thành phố Mariupol, thì chỉ huy Tiểu đoàn Azov của Ukraine, ở căn cứ dưới lòng đất, đã tung ra bức ảnh cho thấy những gương mặt mệt mỏi vì bị bao vây và một khuôn mặt biến dạng. Đại tá Edward Basulin, đại diện chính thức của lực lượng dân quân Donbas thân Nga cho biết, dữ liệu đánh chặn tình báo vô tuyến, đã xác nhận sự hiện diện của một chỉ huy NATO dưới lòng đất, Lực lượng dân quân Donbas thông báo rằng, vị tướng Canada này, có thể đang ở dưới hầm ngầm của Nhà máy thép. Theo thông tin, ngoài lực lượng tàn quân của Quân đội Ukraine và binh sĩ Tiểu đoàn Azov rút về đây, dưới tầng hầm của Nhà máy thép còn có một số dân cư thành phố Mariupol và nhiều cố vấn quân sự và lính đánh thuê nước ngoài, với 6 ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ... Trong khi đó, một số quốc gia được cho là đang tỏ ra đặc biệt quan tâm đến việc giải cứu các chiến binh dưới lòng đất, vì trong tầng hầm có thể có một tướng của Lực lượng vũ trang Canada. Theo phân tích của phía Nga, sự hiện diện của các quan chức và tướng lĩnh NATO tại nhà máy Mariupol, có thể là lý do chính khiến các chiến binh Ukraine không cho phép dân thường rời khỏi Nhà máy. Trên thực tế, sau khi thường dân không còn trú ẩn tại các căn cứ này, các lực lượng vũ trang Nga và dân quân Donbas được tự do tấn công; đặc biệt là quân Nga sẽ mạnh tay trong việc sử dụng vũ khí hạng nặng. Hình ảnh của các chiến binh bị thương từ tầng hầm xuất hiện, chứng thực số liệu của hơn 300 dân quân bị thương dưới lòng đất của Nhà máy thép. Các thông tin trước đó cho biết, tổng số dân quân bị thương tại Nhà máy thép đã tăng khoảng 180 người, lên hơn 550 người chỉ trong hai tuần qua. Trong ảnh, người xem thể thấy chiến binh của Tiểu đoàn Azov bị thương cầm điện thoại di động. Những bức ảnh một lần nữa chứng minh, tầng hầm của nhà máy vẫn có điện. Vào ngày hôm nay, có thông tin cho biết, một số xe buýt đã được đưa đến Nhà máy thép Azovstal, để sơ tán số thường dân bị mắc kẹt trong khu vực Nhà máy và những binh lính bị thương. Trong khoảng 10 ngày nay, không có video nào về cuộc sống của những người dưới các tầng hầm của Nhà máy thép Azovstal; như vậy các hệ thống Internet tại khu vực này đã bị cắt đứt hoàn toàn. Video mới nhất về tình hình các lực lượng vũ trang Ukraine tại Nhà máy thép cho thấy, một chỉ huy tên là Sergey Warren, người thừa nhận rằng mình không phải là chỉ huy của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của Quân đội Ukraine, mà chỉ là chỉ huy lâm thời của Lữ đoàn. Warren thực sự xác nhận một thực tế đó là, số lượng dân quân bị thương tại Nhà máy thép ngày càng tăng; gây ra sự quá tải, trong điều kiện thiếu thốn thuốc men và chăm sóc y tế; điều này thực sự gây ra sự hoảng loạn. Đoạn video cũng thấy hơi nước bốc ra từ miệng Warren, điều này cho thấy nhiệt độ trong tầng hầm rất thấp và những tầng hầm này không có thiết bị sưởi ấm. Chỉ sau 10 ngày, Warren trông khá gầy và không thể so sánh với những bức ảnh trước đó. Để bắt sống con cá lớn, các lực lượng đặc biệt của Nga và Donbass đã tiến vào giữa Nhà máy thép. Các binh sĩ đặc nhiệm Nga với xe quét mìn UR-77 càn quét trận địa từng mét một, trong chu vi ít nhất là 15 cây số. Tiến độ được thực hiện theo nhiều hướng, bao gồm cả phía đông, nơi có khu liên hợp xưởng lớn của nhà máy luyện kim. Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov ban đầu kêu gọi một cuộc tấn công toàn diện vào ngày 21/4, nhưng sau đó Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố tạm ngừng và yêu cầu bao vây thay vì chiến đấu. Tuy nhiên ba ngày sau, quân Nga đã nối lại các hoạt động tấn công bằng pháo hạng nặng và bom khoan vào khu vực Nhà máy. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép sơ tán các lực lượng này khỏi Nhà máy luyện kim với sự hỗ trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Tuy nhiên phía Nga chỉ đồng ý sơ tán dân thường và những quân nhân bị thương ra khỏi Nhà máy. Tổng thống Putin cũng lưu ý Tổng thư ký Guterres rằng, Nga đang mở các hành lang nhân đạo mỗi ngày, nhưng rất ít người qua lại. Ông Putin chỉ ra rằng, việc các chiến binh Ukraine công khai bắt giữ các con tin dân sự, là một hoạt động khủng bố.

