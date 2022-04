Quân đội Nga tấn công mạnh, trận Donbas bước vào giai đoạn quyết liệt

Khác với tuyên bố lặp lại về chiến thắng của Quân đội Nga cách đây vài ngày, Quân đội Ukraine vào ngày 27 và 28 tuyên bố rằng, họ đã thất bại ở hai hướng khác nhau trên chiến tuyến dài; và một số vị trí đã bị Quân đội Nga đánh chiếm. Quân đội Ukraine cho rằng, điều này có thể phản ánh việc Quân đội Nga triển khai quân với số lượng lớn và thay đổi chiến thuật. Còn hãng tin Mỹ CNN cho rằng, Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc giữ trận địa, khi Nga tăng quân tham chiến; khi các vị trí phòng ngự, đã bị bóc vỏ trong nhiều tuần. Các nhà phân tích quân sự phương Tây, những người theo dõi chặt chẽ tình hình chiến trường Ukraine hầu như hàng ngày, đều tin rằng, Quân đội Ukraine đang ở thế bất lợi trước quân Nga. Nói một cách khái quát, Quân đội Ukraine đang đối mặt với kẻ thù ở ba mặt và túi tiền của Quân đội Nga đang dần thu hẹp lại. Đường tiếp tế duy nhất cho Quân đội Ukraine là từ phía tây. Nếu Quân đội Nga đạt được tiến bộ đáng kể, các lực lượng chiến đấu của Quân đội Ukraine có thể bị bao vây. Trong các hoạt động quân sự của Nga ở Donbass, có rất nhiều sự di chuyển từ hướng đông bắc. Ukraine cho biết, quân Nga đã chuyển hai nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Sư đoàn Dù 76, từ thành phố Belgorod của Nga đến vùng Izum của Ukraine. Ngoài ra, hai tiểu đoàn tên lửa "Iskander-M" của Quân đội Nga, cũng đang được triển khai từ thành phố Belgorod. Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 28/4 cho biết, quân Nga đang tập trung lực lượng, để cố gắng tạo đột phá từ khu vực Izum. Izum nằm trong khu vực Kharkiv, đã trở thành một điểm tập kết quan trọng cho quân Nga, đang cố gắng tiến về các khu vực Donetsk và Luhansk. Tại khu vực Donetsk, Quân đội Nga đang tập trung đánh chiếm hai thành phố quan trọng là Slovyansk và Kramatorsk; cả hai thành phố này, từng bị lực lượng dân quân do Nga hậu thuẫn, chiếm đóng trong thời gian ngắn vào năm 2014 và sau đó đã bị chính phủ Ukraine chiếm lại. Các lực lượng Nga đang cố gắng tiến về Donbass từ phía bắc, đông và nam. Lực lượng tiến công có thể đã có mặt trong vòng 10 dặm từ Slovyansk và hình ảnh xuất hiện hôm 26/4, về một cây cầu đường bộ phía đông nam thành phố bị đánh sập. Đây có thể là một động thái phòng thủ có thể xảy ra của Ukraine, khi họ tiến hành một cuộc rút lui chiến thuật. Bất kể vị trí nào, chiến thuật của Quân đội Nga dường như giống nhau: hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần, chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và không kích hạng nặng; sau đó là các xe bọc thép di chuyển từ từ về phía trước, để chiếm lĩnh trận địa phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết, chiến thuật của Nga dường như đã được cải thiện: “Quân đội Nga tiến quân dọc theo nhiều con đường gần như song song, trong một khoảng cách hỗ trợ lẫn nhau; cho phép họ đảm bảo hiệu quả chiến đấu cao hơn”. Tại khu vực phía nam Izum, Quân đội Nga đang tiến theo ba tuyến đường. Các phân tích của Mỹ cho rằng, một là do các chỉ huy Nga đã rút ra được kinh nghiệm từ chiến dịch đánh chiếm Kiev trước đó; khi chỉ có một số đơn vị quân Nga, chiếm giữ ở phía bắc thủ đô Ukraine trong vài tuần. Thứ hai là do ở phía bắc khu vực Donbas, quân Ukraine đã không thiết lập một vị trí phòng thủ cố định, để ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga. Còn ở mặt trận phía nam, quân Nga cũng đẩy nhanh tốc độ tiến hành các chiến dịch quân sự. Tại Donetsk và Luhansk ở mặt trận phía đông, do phía Ukraine đã thiết lập các vị trí phòng thủ cố định dọc "Đường giới tuyến" từ năm 2014, Quân đội Nga tuy có tiến bộ, nhưng cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Theo Quân đội Ukraine, Quân đội Nga đang tập hợp lại và tiến hành trinh sát trên không, nhằm cải thiện lợi thế chiến thuật của họ. Người Nga đang sử dụng sân bay tại sân bay Melitopol, làm căn cứ cho máy bay cường kích Su-25, trực thăng tấn công Ka-52 và trực thăng vận tải, chiến đấu Mi-8. Giao tranh ác liệt đã nổ ra ở một khu vực rộng lớn ở phía bắc Nikolayev, một binh sĩ Ukraine bình luận trong video rằng, anh ta nhìn thấy một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép của Nga đang chiến đấu ở đây. Quân đội Ukraine thừa nhận rằng, quân Nga đã đạt được một số tiến bộ ở khu vực Kherson, khi họ cố gắng tiến về thành phố Nikolayev; "Kẻ thù đã có được một chỗ đứng vững chắc trong khu vực định cư Tavraisk", và từ đó pháo kích vào các vị trí lân cận của Ukraine. Tuyên bố của Ukraine về việc di chuyển và chiến đấu của Quân đội Nga, không thể được xác minh một cách độc lập. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã ám chỉ trong một tuyên bố gần đây rằng, cuộc tấn công của Nga đang được đẩy nhanh với sự hỗ trợ của không quân. Truyền thông phương Tây cho rằng, trước mắt, đợt hoạt động quân sự này của Quân đội Nga sẽ thu được một số kết quả rõ ràng, trước cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng 9/5. Và người Ukraine đang yêu cầu phương Tây cung cấp nhiều vũ khí tối tân hơn để chống lại sự tấn công dữ dội của Nga hiện nay. Giai đoạn tiếp theo của trận chiến giữa hai bên nhiều khả năng sẽ diễn ra ác liệt hơn. Ngày 28/4, phía Ukraine cho biết Quân đội Ukraine, đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Quân đội Nga ở khu vực Donbas vào ngày hôm đó; và các cuộc giao tranh xung quanh nhà máy thép Azov ở Mariupol vẫn tiếp tục. Vào ngày 28/4, ông Arestovich, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc tấn công của Quân đội Nga hiện nay chủ yếu tập trung ở Izum, Mariupol, Kherson, Nikolayev và Krivoy Rog. Trong ngày 27/4, Quân đội Ukraine đã đẩy lùi sáu cuộc tấn công của Quân đội Nga ở khu vực Donbas.

Khác với tuyên bố lặp lại về chiến thắng của Quân đội Nga cách đây vài ngày, Quân đội Ukraine vào ngày 27 và 28 tuyên bố rằng, họ đã thất bại ở hai hướng khác nhau trên chiến tuyến dài; và một số vị trí đã bị Quân đội Nga đánh chiếm. Quân đội Ukraine cho rằng, điều này có thể phản ánh việc Quân đội Nga triển khai quân với số lượng lớn và thay đổi chiến thuật. Còn hãng tin Mỹ CNN cho rằng, Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc giữ trận địa, khi Nga tăng quân tham chiến; khi các vị trí phòng ngự, đã bị bóc vỏ trong nhiều tuần. Các nhà phân tích quân sự phương Tây, những người theo dõi chặt chẽ tình hình chiến trường Ukraine hầu như hàng ngày, đều tin rằng, Quân đội Ukraine đang ở thế bất lợi trước quân Nga. Nói một cách khái quát, Quân đội Ukraine đang đối mặt với kẻ thù ở ba mặt và túi tiền của Quân đội Nga đang dần thu hẹp lại. Đường tiếp tế duy nhất cho Quân đội Ukraine là từ phía tây. Nếu Quân đội Nga đạt được tiến bộ đáng kể, các lực lượng chiến đấu của Quân đội Ukraine có thể bị bao vây. Trong các hoạt động quân sự của Nga ở Donbass, có rất nhiều sự di chuyển từ hướng đông bắc. Ukraine cho biết, quân Nga đã chuyển hai nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Sư đoàn Dù 76, từ thành phố Belgorod của Nga đến vùng Izum của Ukraine. Ngoài ra, hai tiểu đoàn tên lửa "Iskander-M" của Quân đội Nga, cũng đang được triển khai từ thành phố Belgorod. Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 28/4 cho biết, quân Nga đang tập trung lực lượng, để cố gắng tạo đột phá từ khu vực Izum. Izum nằm trong khu vực Kharkiv, đã trở thành một điểm tập kết quan trọng cho quân Nga, đang cố gắng tiến về các khu vực Donetsk và Luhansk. Tại khu vực Donetsk, Quân đội Nga đang tập trung đánh chiếm hai thành phố quan trọng là Slovyansk và Kramatorsk; cả hai thành phố này, từng bị lực lượng dân quân do Nga hậu thuẫn, chiếm đóng trong thời gian ngắn vào năm 2014 và sau đó đã bị chính phủ Ukraine chiếm lại. Các lực lượng Nga đang cố gắng tiến về Donbass từ phía bắc, đông và nam. Lực lượng tiến công có thể đã có mặt trong vòng 10 dặm từ Slovyansk và hình ảnh xuất hiện hôm 26/4, về một cây cầu đường bộ phía đông nam thành phố bị đánh sập. Đây có thể là một động thái phòng thủ có thể xảy ra của Ukraine, khi họ tiến hành một cuộc rút lui chiến thuật. Bất kể vị trí nào, chiến thuật của Quân đội Nga dường như giống nhau: hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần, chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và không kích hạng nặng; sau đó là các xe bọc thép di chuyển từ từ về phía trước, để chiếm lĩnh trận địa phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết, chiến thuật của Nga dường như đã được cải thiện: “Quân đội Nga tiến quân dọc theo nhiều con đường gần như song song, trong một khoảng cách hỗ trợ lẫn nhau; cho phép họ đảm bảo hiệu quả chiến đấu cao hơn”. Tại khu vực phía nam Izum, Quân đội Nga đang tiến theo ba tuyến đường. Các phân tích của Mỹ cho rằng, một là do các chỉ huy Nga đã rút ra được kinh nghiệm từ chiến dịch đánh chiếm Kiev trước đó; khi chỉ có một số đơn vị quân Nga, chiếm giữ ở phía bắc thủ đô Ukraine trong vài tuần. Thứ hai là do ở phía bắc khu vực Donbas, quân Ukraine đã không thiết lập một vị trí phòng thủ cố định, để ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga. Còn ở mặt trận phía nam, quân Nga cũng đẩy nhanh tốc độ tiến hành các chiến dịch quân sự. Tại Donetsk và Luhansk ở mặt trận phía đông, do phía Ukraine đã thiết lập các vị trí phòng thủ cố định dọc "Đường giới tuyến" từ năm 2014, Quân đội Nga tuy có tiến bộ, nhưng cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Theo Quân đội Ukraine, Quân đội Nga đang tập hợp lại và tiến hành trinh sát trên không, nhằm cải thiện lợi thế chiến thuật của họ. Người Nga đang sử dụng sân bay tại sân bay Melitopol, làm căn cứ cho máy bay cường kích Su-25, trực thăng tấn công Ka-52 và trực thăng vận tải, chiến đấu Mi-8. Giao tranh ác liệt đã nổ ra ở một khu vực rộng lớn ở phía bắc Nikolayev, một binh sĩ Ukraine bình luận trong video rằng, anh ta nhìn thấy một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép của Nga đang chiến đấu ở đây. Quân đội Ukraine thừa nhận rằng, quân Nga đã đạt được một số tiến bộ ở khu vực Kherson, khi họ cố gắng tiến về thành phố Nikolayev; "Kẻ thù đã có được một chỗ đứng vững chắc trong khu vực định cư Tavraisk", và từ đó pháo kích vào các vị trí lân cận của Ukraine. Tuyên bố của Ukraine về việc di chuyển và chiến đấu của Quân đội Nga, không thể được xác minh một cách độc lập. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã ám chỉ trong một tuyên bố gần đây rằng, cuộc tấn công của Nga đang được đẩy nhanh với sự hỗ trợ của không quân. Truyền thông phương Tây cho rằng, trước mắt, đợt hoạt động quân sự này của Quân đội Nga sẽ thu được một số kết quả rõ ràng, trước cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng 9/5. Và người Ukraine đang yêu cầu phương Tây cung cấp nhiều vũ khí tối tân hơn để chống lại sự tấn công dữ dội của Nga hiện nay. Giai đoạn tiếp theo của trận chiến giữa hai bên nhiều khả năng sẽ diễn ra ác liệt hơn. Ngày 28/4, phía Ukraine cho biết Quân đội Ukraine, đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Quân đội Nga ở khu vực Donbas vào ngày hôm đó; và các cuộc giao tranh xung quanh nhà máy thép Azov ở Mariupol vẫn tiếp tục. Vào ngày 28/4, ông Arestovich, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc tấn công của Quân đội Nga hiện nay chủ yếu tập trung ở Izum, Mariupol, Kherson, Nikolayev và Krivoy Rog. Trong ngày 27/4, Quân đội Ukraine đã đẩy lùi sáu cuộc tấn công của Quân đội Nga ở khu vực Donbas.