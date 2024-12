Trend mẹ bầu biến hình được chị em thi nhau hưởng ứng

Có thể nói, TikTok như một lò nung ý tưởng sáng tạo, không ngừng sản sinh ra những trào lưu mới lạ. Từ những điệu nhảy sôi động, những thử thách hài hước, cho đến những phong cách thời trang độc đáo, tất cả đều nhanh chóng lan tỏa và trở thành hiện tượng được rất nhiều người hưởng ứng. Chỉ cần một video ngắn, một điệu nhạc bắt tai, một câu nói ấn tượng là đủ để tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội này. Mới đây, một đoạn trong bài hát với nội dung "trả lại cho em ngày tháng tươi đẹp" đang có số lượt sử dụng tăng rần rần trên Tiktok khi rất nhiều mẹ bỉm sử dụng đoạn nhạc này để đu trend mẹ bầu biến hình. Với những thước phim ngắn, các mẹ bầu đã khéo léo lồng ghép hình ảnh của mình khi mang bầu và thời con gái xinh đẹp, để tạo nên sự so sánh. Ở phần đầu của video là hình ảnh các mẹ bầu với chiếc bụng lớn vượt mặt, mặc đồ bộ hoặc đồ rộng rãi, không trang điểm hay làm tóc, cũng không chú ý chăm chút đến vẻ bề ngoài. Ở phần sau của video là hình ảnh thời con gái của các mẹ bỉm. Khi chưa có nỗi lo con cái, chưa lập gia đình, các mẹ bỉm cũng từng xinh đẹp, điệu đà đến vậy. Việc so sánh hình ảnh trước và sau khi mang thai đã phần nào cho thấy sự hi sinh cao cả của người phụ nữ trên hành trình làm mẹ của mình. Nhiều người xem video đã thêm trân trọng những người phụ nữ với thiên chức làm mẹ thiêng liêng. Không chỉ vậy những video này, các mẹ bầu đã truyền cảm hứng cho nhau, như một lời động viên giúp nhau vượt qua những khó khăn trong quá trình mang thai và nuôi con. Nhiều mẹ bỉm thì "đu trend" như một cách lưu giữ lại kỉ niệm trên hành trình hôn nhân, có em bé. Thân hình nặng nề, tăng cân vù vù khi mang thai... ...đã từng mảnh mai, nhỏ nhắn như thế này. Cô gái khi mang bầu ăn mặc giản dị, thoải mái... ...Cũng đã từng cá tính, "cool ngầu" cỡ này.

Có thể nói, TikTok như một lò nung ý tưởng sáng tạo, không ngừng sản sinh ra những trào lưu mới lạ. Từ những điệu nhảy sôi động, những thử thách hài hước, cho đến những phong cách thời trang độc đáo, tất cả đều nhanh chóng lan tỏa và trở thành hiện tượng được rất nhiều người hưởng ứng. Chỉ cần một video ngắn, một điệu nhạc bắt tai, một câu nói ấn tượng là đủ để tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội này. Mới đây, một đoạn trong bài hát với nội dung "trả lại cho em ngày tháng tươi đẹp" đang có số lượt sử dụng tăng rần rần trên Tiktok khi rất nhiều mẹ bỉm sử dụng đoạn nhạc này để đu trend mẹ bầu biến hình. Với những thước phim ngắn, các mẹ bầu đã khéo léo lồng ghép hình ảnh của mình khi mang bầu và thời con gái xinh đẹp, để tạo nên sự so sánh. Ở phần đầu của video là hình ảnh các mẹ bầu với chiếc bụng lớn vượt mặt, mặc đồ bộ hoặc đồ rộng rãi, không trang điểm hay làm tóc, cũng không chú ý chăm chút đến vẻ bề ngoài. Ở phần sau của video là hình ảnh thời con gái của các mẹ bỉm. Khi chưa có nỗi lo con cái, chưa lập gia đình, các mẹ bỉm cũng từng xinh đẹp, điệu đà đến vậy. Việc so sánh hình ảnh trước và sau khi mang thai đã phần nào cho thấy sự hi sinh cao cả của người phụ nữ trên hành trình làm mẹ của mình. Nhiều người xem video đã thêm trân trọng những người phụ nữ với thiên chức làm mẹ thiêng liêng. Không chỉ vậy những video này, các mẹ bầu đã truyền cảm hứng cho nhau, như một lời động viên giúp nhau vượt qua những khó khăn trong quá trình mang thai và nuôi con. Nhiều mẹ bỉm thì "đu trend" như một cách lưu giữ lại kỉ niệm trên hành trình hôn nhân, có em bé. Thân hình nặng nề, tăng cân vù vù khi mang thai... ...đã từng mảnh mai, nhỏ nhắn như thế này. Cô gái khi mang bầu ăn mặc giản dị, thoải mái... ...Cũng đã từng cá tính, "cool ngầu" cỡ này.