Có phải chăng Hải quân Anh đang cố tình chọc giận “Gấu Nga”?

Hãng tin Bloomberg viết rằng, London sẽ không từ bỏ các hành động khiêu khích ở Biển Đen. Thủ tướng Johnson nói với các phóng viên về điều này tại một căn cứ quân sự ở Hampshire và hứa sẽ tiếp tục thực hiện quyền đi vào vùng lãnh hải gần bán đảo Crimea. Tuy nhiên phóng viên của BBC trên tàu khu trục HSM Defender, đã thấy các thủy thủ hoảng sợ và cực kỳ căng thẳng, như thể họ đang đối đầu với một trận chiến thực sự. BBC đã đăng một video về điều này trên cổng thông tin của mình, sau đó video đã lan truyền trong truyền thông Anh. Chiếc tàu khu trục HMS Defender đang ở ngoài khơi Crimea, con tàu với lượng giãn nước đến 8.500 tấn, được trang bị tận răng, với vũ khí công nghệ cao, nhưng lại sợ một chiếc máy bay ném bom cổ; tờ Dailymail của Anh nhấn mạnh. Tờ Dailymail cũng so sánh vũ khí giữa tàu khu trục HMS Defender và máy bay cường kích Su-24, đã thả 4 quả bom cảnh cáo đến tàu chiến Anh. Về lý thuyết, viên phi công Nga lái chiếc Su-24 sẽ không có một cơ hội nào, dám đối đầu với “niềm tự hào” của Hải quân Anh, đó là chiếc HMS Defender. Theo chuyên gia quân sự Abhirup Sengupta, các tàu khu trục lớp Type 45 của Anh, sở hữu những hệ thống phòng không/ phòng thủ tên lửa tốt nhất trên thế giới? Thâm chí một số công nghệ còn vượt qua các tàu khu trục thế hệ thứ tư lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Abhirup ví von: Tàu chiến Type 45 của Anh, được thiết kế như một tàu chiến có khả năng chiến đấu độc lập; trong khi tàu khu trục lớp Arleigh Burke thích tấn công theo kiểu “bầy đàn”. Đó là lý do tại sao Defender được cử đến, để kiểm tra “độ lún” của người Nga. Những người bảo thủ của Anh cho rằng, nếu Moscow thực sự tấn công tàu Type 45, nhiều máy bay và tàu tuần tra của Nga sẽ bị bắn hạ và đánh chìm, trước khi tàu khu trục Anh phải nằm xuống đáy biển. Nếu chiếc HSM Defender không thay đổi hướng đi, bất chấp Nga ném bom cảnh báo, thì rất có thể trong lần thả bom thứ hai, chiếc cường kích Su-24 sẽ bị tàu Anh bắn hạ vì "mục đích tự vệ". Một số người Anh tin rằng, Nga chưa sẵn sàng về mặt chính trị lẫn kinh tế cho một cuộc đối đầu thực sự với NATO. Điều này có nghĩa là những trận chiến đơn lẻ, sẽ không trở thành cái cớ cho việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Tất cả sẽ kết thúc trong các cuộc đàm phán mà thôi. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng tàu Defender của Anh khi ở trong lãnh hải của Nga sẽ bị tấn công bằng tên lửa chống hạm. Nhưng tàu Anh sẽ chống lại tên lửa Yakhons và Onyxes, bằng các tên lửa đánh chặn Aster 15 và Aster 30. Nếu loại tên lửa đầu tiên có khả năng đạt tốc độ Mach 3, có trọng lượng 310 kg và tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 30 km. Nhưng trên thực tế, đây là vũ khí chống hạm hiện đại. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, Defender có một lượng tên lửa Aster 30, được coi là tên lửa chống tên lửa tiên tiến nhất của châu Âu. Theo thông tin chính thức của Anh, chúng có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 120 km và ở độ cao 20 km. Với tốc độ Mach 4,5 (5.380 km/h), Aster 30 không đủ nhanh để đánh chặn vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, Đô đốc của Hải quân Anh tin tưởng rằng, kết hợp với radar Sampson, cả hai loại tên lửa Aster đều có thể đối phó thành công với loại mối đe dọa này. Điều này có thực sự như vậy hay không, thì rất khó để đánh giá. Một mặt, London tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa Aster 15 và Aster 30, được cho là bắn trúng tên lửa chống hạm tầm thấp, được bắn ở cự ly gần. Tuy nhiên chiếc tàu khu trục Type 45 đầu tiên (chiếc Daring), đã thất bại trong một cuộc tập trận lớn, dẫn đến một vụ bê bối và sau đó là việc phải làm lại, khi mọi nỗ lực phóng tên lửa để chống tên lửa, đều kết thúc không thành công. Tuy nhiên, người Anh tự nhận Aster 30 là vũ khí hiệu quả nhất, để chống lại tên lửa chống hạm của Nga, do tên lửa có khả năng cơ động và có thể chịu quá tải lên đến 60 g trong quá trình điều chỉnh quỹ đạo bay của tên lửa; do vậy đủ sức bắn hạ mọi thứ. Tất nhiên, tất cả những điều này giống như một trò chơi nguy hiểm với lửa, người Anh có thể nghĩ là, việc bắn rơi chiếc Su-24 của Nga sẽ giống như việc máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc Su-25 của Nga năm 2016. Điều này có nghĩa là Anh không có gì phải lo sợ, sau khi một số máy bay chiến đấu của Nga bị tiêu diệt. Trong khi đó, TASS thông báo việc tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross của Mỹ tiếp tục vào Biển Đen ngày 26/6, để tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Sea Breeze 2021. Dự kiến sử dụng 32 tàu và 40 máy bay. Và câu hỏi, liệu toàn bộ những chiếc tàu này, có vượt qua được lộ trình lần trước của Defender hay không, vẫn là câu hỏi để ngỏ. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh khu trục hạm HMS Defender bị máy bay chiến đấu Su-24 của Nga "tạt đầu, khai hỏa". Nguồn: Bộ quốc phòng Nga.

