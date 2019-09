Có nhiều máy bay từ thời chiến tranh Việt Nam, Iran không ngại Mỹ?

Một trong những loại chiến đấu cơ đa năng tới nay vẫn được không quân Iran sử dụng với số lượng cực lớn cũng chính là loại chiến đấu cơ từng "rụng như sung" trong Chiến tranh Việt Nam: F-4 . Nguồn ảnh: IRNA. Đó là loại chiến đấu cơ F-4 Phantom II do Mỹ sản xuất. Các phiên bản F-4 hiện đang được Không quân Hồi giáo Iran sử dụng bao gồm F-4D/E và RF-4E. Nguồn ảnh: IRNA. Tổng cộng trong biên chế của Iran đang có khoảng 64 chiến đấu cơ loại này, chủ yếu trong số đó là phiên bản F-4D/E. Nguồn ảnh: IRNA. Mặc dù không còn được Mỹ cung cấp linh kiện, phụ tùng để bảo dưỡng, tuy nhiên Iran vẫn tự vận hành tốt các loại chiến đấu cơ này. Ngoài ra, Các loại vũ khí trên F-4 hiện tại của Iran phần lớn cũng là do Trung Quốc cung cấp. Nguồn ảnh: IRNA. Ngoài ra, trong biên chế Iran còn có khoảng 20 chiếc chiến tiêm kích - bom Su-22 - loại tiêm kích do Liên Xô sản xuất bắt đầu được phục vụ không quân quốc gia này từ năm 1991. Nguồn ảnh: IRNA. Thực tế, những chiếc Su-22 này được Iran chiếm được của Không quân Iraq từ năm 1991 với số lượng 40 chiếc. Tuy nhiên trải qua thời gian, tới nay chỉ còn 20 chiếc phục vụ trong không quân nước này. Nguồn ảnh: IRNA. Hai phiên bản Su-22 mà Iran đang sở hữu là phiên bản Su-22M3 và Su-22M4. Nguồn ảnh: IRNA. Năm 2018, Iran đã nâng cấp thành công 10 chiếc Su-22, cho phép những tiêm kích - bom cổ lỗ sĩ này mang theo được bom thông minh và chia sẻ dữ liệu từ máy bay không người lái để điều khiển được tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: IRNA. Một loại chiến đấu cơ khác cũng có nguồn gốc tương tự như Su-22 đó là Mirage F1. Trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh, Iran đã chiếm được 24 chiếc Mirage F1 từ không quân Iraq. Nguồn ảnh: IRNA. Các phiên bản Mirage F1 của Iran hiện tại bao gồm F1BQ và F1EQ. Tuy nhiên các chuyên gia khẳng định các chiến đấu cơ Mirage F1 của Iran hiện đã quá cũ và nước này cũng không có kinh nghiệm cải biên, kéo dài tuổi thọ của chiến đấu cơ do châu Âu sản xuất. Nguồn ảnh: IRNA. Mời độc giả xem Video: Iran doạ đóng cửa eo biển Hormuz, căng thẳng trong khu vực tăng cao cực độ.

