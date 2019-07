Tiêm kích F-22 Mỹ vừa đưa tới Qatar xịn hơn F-35 ở điểm nào?

Theo thông tin được Quân đội Mỹ đăng tải, các chiến đấu cơ F-22 Raptor của nước này được triển khai tới Trung Đông để "bảo vệ lợi ích Mỹ và những lực lượng trong khu vực". Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên với ưu thế vượt trội của mình, chắc chắn F-22 Raptor sẽ không chỉ được sử dụng như một thứ vũ khí phục vụ cho mục đích phòng thủ. Loại tiêm kích này hứa hẹn sẽ là con át chủ bài trong việc chiếm ưu thế trên không của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Nguồn ảnh: BI. Khác với các chiến đấu cơ F-35 - vốn được mệnh danh là "hệ thống tấn công bay" - một khái niệm vũ khí hoàn toàn mới trong thời điểm hiện tại thì F-22 chỉ đơn giản là tiêm kích thuần tuý với ưu điểm to hơn, bay cao hơn, nhanh hơn, tầm bay xa hơn và mang được nhiều vũ khí hơn so với F-35. Nguồn ảnh: BI. Những ưu điểm này cho phép F-22 Raptor đối đầu trực diện với lực lượng không quân Iran - vốn cũng thuộc dạng "không dễ nhằn" với đủ loại máy bay trong biên chế. Trong đối đầu với tiêm kích của đối phương, F-35 hoàn toàn lép vế hơn so với F-22. Nguồn ảnh: BI. Hệ thống động cơ tuyệt vời của F-22 Raptor dù chỉ được coi là Vector 2,5D nhưng cũng đủ để nó có thể thực hiện được những cú nhào lộn cắt góc ngoạn mục mà không một chiến đấu cơ thế hệ 4++ nào trên thế giới ngày nay có thể bắt chước được. Nguồn ảnh: BI. Điều này giúp F-22 vượt trội hơn hoàn toàn so với các đối thủ của mình, thậm chí vượt trội hơn rất nhiều lần so với F-35 - một loại tiêm kích từng bị đánh giá là có độ cơ động kém hơn cả tiêm kích thế hệ 4++ và "ngoài tàng hình ra không có gì nổi bật". Nguồn ảnh: BI. Khác với F-22, hệ thống vũ khí F-35 lại tỏ ra mạnh mẽ hơn ở khả năng truyền tải thông tin và tác chiến hiệp đồng liên kết với đủ mọi loại khí tài khác của quân đội Mỹ. Tuy nhiên việc thiếu đi ưu thế về độ cơ động và khả năng "tả xung hữu đột" với không quân đối phương khiến F-35 cần phải có không phận trống để có thể hoạt động an toàn. Nguồn ảnh: BI. Nhiệm vụ "dọn trống" không phận đối phương và chiếm ưu thế trên không tuyệt đối nhằm dọn đường cho F-35 hoạt động chắc chắn sẽ được giao cho F-22 Raptor - loại chiến đấu cơ đến nay vẫn được coi là "đỉnh của đỉnh" và là loại tiêm kích xịn nhất mà Mỹ đang có trong tay. Nguồn ảnh: BI. Nếu trong tương lai, một cuộc xung đột quy mô lớn giữa Mỹ và Iran diễn ra, đây sẽ là một màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn của lực lượng không quân Mỹ với khả năng điều phối và hiệp đồng giữa các loại chiến đấu cơ thế hệ năm lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện và tham chiến ở quy mô lớn. Nguồn ảnh: BI. Tới nay, vẫn chưa rõ số lượng tiêm kích F-22 Raptor mà Mỹ chuyển tới Qatar là bao nhiêu và liệu trong tương lai, quân số của F-22 Raptor tại Trung Đông có còn tiếp tục tăng hay không. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: F-22 Raptor cất cánh gần như thẳng đứng.

