Chống lại vũ khí siêu thanh Nga vẫn là điều quá sức với Mỹ

Hiện tại, Mỹ có các loại tên lửa chống tên lửa hành trình khác nhau bao gồm Tên lửa Standard-2, Tên lửa Standard-6, Hệ thống Phòng không Mở rộng Trung bình (MEADS) và Hệ thống Tên lửa Seasparrow Tiến hóa (ESSM). Các hệ thống này được thiết kế để nhằm chống lại tên lửa hành trình siêu thanh. Vào thời điểm mà các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại không thể đảm bảo đánh chặn thành công trước tên lửa đạn đạo, một thách thức hoàn toàn mới đã được đặt ra bởi các phương tiện siêu thanh. Các chuyên gia cho rằng sau một khoảng thời gian nhất định, tính hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo sẽ tăng lên. Trong tình huống đó, việc triển khai vũ khí siêu thanh là rất quan trọng và đầu đạn lướt Hypersonic (HGV) cùng với Tên lửa hành trình Hypersonic (HCM) đang là những giải pháp được thay thế. Đặc điểm tốc độ, khả năng cơ động và bay hành trình ở độ cao thấp là những ưu điểm chính của vũ khí siêu vượt âm, thể hiện sự khác biệt so với các loại tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo hiện có. Tên lửa hành trình thiếu tốc độ trong khi tên lửa đạn đạo thì không thể cơ động. Vũ khí siêu vượt âm di chuyển bình thường với tốc độ lớn hơn Mach 5 ở độ cao thấp hơn, với khả năng cơ động như vậy khiến chúng khó bị phát hiện và bị tiêu diệt hơn so với các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũ. Các cường quốc lớn trên toàn cầu đang tham gia vào việc chế tạo, thử nghiệm và triển khai vũ khí siêu vượt âm. Trong số đó có Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ấn Độ và Pháp cũng đang nghiên cứu và phát triển rầm rộ. Việc Nga trình diễn phương tiện “Avangard” vào năm 2018 đã tăng thêm tính cấp bách cho các kế hoạch của Mỹ nhằm xúc tiến việc phát triển vũ khí siêu vượt âm. Mỹ cũng đang xem xét các phương án khác nhau để phòng thủ trước các mối đe dọa từ vũ khí siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc bằng việc phát triển song song các loại vũ khí của riêng mình. Nga và Trung Quốc cũng đã xem xét các lựa chọn về khả năng phòng thủ sau khi Mỹ gấp rút phát triển thành công khả năng này trong tương lai. Trong số các lựa chọn đang được thảo luận để bảo vệ chống lại các mối đe dọa siêu vượt âm là vũ khí năng lượng định hướng. Những loại vũ khí có khả năng tấn công tiêu diệt, đánh chặn trong không gian hay vũ khí laser được gắn trên nền tảng máy bay không người lái để theo dõi và tiêu diệt tên lửa trong giai đoạn tăng tốc của chúng, hoặc là tấn công vào không gian mạng có nghĩa là tấn công vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát của đối phương. Thời điểm để đánh chặn các vũ khí siêu vượt âm tốt nhất là lúc tên lửa được phóng từ hệ thống ICBM trong giai đoạn tăng cường, đây là lúc tên lửa di chuyển với tốc độ chậm nhất. Không giống như các phương tiện di chuyển thông thường (RV), phương tiện lướt siêu âm đi theo quỹ đạo không thể đoán trước do khả năng cơ động của chúng sau giai đoạn tăng tốc. Việc đánh chặn càng trở nên khó khăn trong giai đoạn cuối. Máy bay F-35 Lightning II được trang bị hệ thống cảm biến có khả năng phát hiện dấu hiệu hồng ngoại cùng với vị trí của tên lửa đẩy và máy bay có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình. Khi vũ khí lượn siêu thanh được phóng từ ICBM truyền thống cho đến giai đoạn tăng cường, thì F-35 có thể là một trong những lựa chọn hiệu quả để ngăn chặn. Máy bay F-35 Lightning II được trang bị hệ thống cảm biến có khả năng phát hiện dấu hiệu hồng ngoại cùng với vị trí của tên lửa đẩy và máy bay có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình. Khi vũ khí lượn siêu thanh được phóng từ ICBM truyền thống cho đến giai đoạn tăng cường, thì F-35 có thể là một trong những lựa chọn hiệu quả để ngăn chặn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về Nghiên cứu và Kỹ thuật của Mỹ, Michael Griffin đã tuyên bố rằng Mỹ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển vũ khí năng lượng định hướng nhưng các mối đe dọa siêu vượt âm vẫn đòi hỏi rất nhiều việc phải làm. Việc đánh chặn giai đoạn tăng cường sử dụng F-35 và UAV sẽ gặp vấn đề về địa lý do các vấn đề về tầm bay. Những phương tiện này có thể hoạt động hiệu quả đối với một quốc gia có diện tích nhỏ như Triều Tiên, nhưng đối với Nga và Trung Quốc thì F-35 khó mà sống sót trước hệ thống phòng không của đối thủ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đổ lỗi cho Mỹ trong việc phát triển vũ khí siêu thanh sau khi nước này rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo vào năm 2002. Mỹ có thể sẽ phát triển vũ khí siêu vượt của riêng mình để giữ vị trí ngang hàng với Nga và Trung Quốc sau đó là một cuộc chạy đua vũ trang mới có khả năng xảy ra rất phức tạp. Nguồn ảnh: Flickr.

