Choáng: Iran khoe bản tên lửa phòng không "S-300 nội địa"

Tổ hợp tên lửa Bavar-373 do Iran sản xuất tới nay được xem là một trong những kiệt tác do Iran sản xuất để thay thế cho các tổ hợp tên lửa S-300 vốn đã bị Nga ngừng bán cho quốc gia này. Nguồn ảnh: Sina. Bản thân Iran cũng từng mô tả tổ hợp tên lửa này giống với S-300 của Nga và coi đây là "vật thay thế" hoàn hảo cho tổ hợp tên lửa do Nga sản xuất trước đây. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù lệnh cấm xuất khẩu S-300 cho Iran đã được Moscow dỡ bỏ từ năm 2015, tuy nhiên một năm sau đó, tổ hợp Bavar-373 vẫn được Iran đưa vào biên chế thay vì mua trực tiếp tên lửa S-300 từ Nga - điều này cho thấy việc Iran tự tin ra sao vào tổ hợp tên lửa do nước này tự sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Giống với S-300, tổ hợp tên lửa Bavar-373 cũng là một dạng tên lửa đất đối không tầm xa, có khả năng cơ động cao. Tổ hợp tên lửa này được Iran nghiên cứu và phát triển từ năm 2010 và tới tháng 8/2016 chính thức được lộ diện. Nguồn ảnh: Sina. Truyền thông Iran cũng khẳng định, quân đội nước này hoàn toàn không "đếm xỉa" gì đến loại tên lửa S-300 của Nga sau khi được chứng kiến sức mạnh của Bavar-373 trong những cuộc thử nghiệm. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên nhiều chuyên gia quân sự trong và ngoài nước cũng khẳng định, Iran hoàn toàn dựa trên thiết kế và các tính năng vượt trội của S-300 rồi từ đó mới phát triển được loại tên lửa Bavar-373 nội địa dành riêng cho quốc gai này. Nguồn ảnh: Sina. Theo những thông tin mới nhất được Iran đăng tải hồi tuần trước, những tổ hợp Bavar-373 hoàn chỉnh đầu tiên đã sẵn sàng được chuyển tới tay quân đội Iran trong thời gian ngắn nhất có thể. Nguồn ảnh: Sina. Loại tên lửa Bavar-373 có tầm bắn được cho là lên tới tối đa 200 km và có khả năng tiêu diệt những mục tiêu ở tầm cao lên tới 27 km - đủ sức để vít cổ gần như mọi loại máy bay chiến thuật và thậm chí là máy bay chiến lược hiện đang được Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống điều khiển của Bavar-373 bao gồm máy tính điều khiển và hệ thống phần mềm được cho là do Iran "sao chép" lại dựa trên những kiến thức mà nước này có được về hệ thống điều khiển tên lửa đất đối không do Pháp sản xuất. Nguồn ảnh: Armin Karami. Mặc dù được quảng cáo hết sức thuyết phục và đầy hứa hẹn, tuy nhiên phía Iran vẫn chưa công bố bất cứ đoạn phim nào ghi lại trực tiếp hình ảnh thử nghiệm tổ hợp Bavar-373 bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tổ hợp tên lửa S-300 của Nga bắn đạn thật

Tổ hợp tên lửa Bavar-373 do Iran sản xuất tới nay được xem là một trong những kiệt tác do Iran sản xuất để thay thế cho các tổ hợp tên lửa S-300 vốn đã bị Nga ngừng bán cho quốc gia này. Nguồn ảnh: Sina. Bản thân Iran cũng từng mô tả tổ hợp tên lửa này giống với S-300 của Nga và coi đây là "vật thay thế" hoàn hảo cho tổ hợp tên lửa do Nga sản xuất trước đây. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù lệnh cấm xuất khẩu S-300 cho Iran đã được Moscow dỡ bỏ từ năm 2015, tuy nhiên một năm sau đó, tổ hợp Bavar-373 vẫn được Iran đưa vào biên chế thay vì mua trực tiếp tên lửa S-300 từ Nga - điều này cho thấy việc Iran tự tin ra sao vào tổ hợp tên lửa do nước này tự sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Giống với S-300, tổ hợp tên lửa Bavar-373 cũng là một dạng tên lửa đất đối không tầm xa, có khả năng cơ động cao. Tổ hợp tên lửa này được Iran nghiên cứu và phát triển từ năm 2010 và tới tháng 8/2016 chính thức được lộ diện. Nguồn ảnh: Sina. Truyền thông Iran cũng khẳng định, quân đội nước này hoàn toàn không "đếm xỉa" gì đến loại tên lửa S-300 của Nga sau khi được chứng kiến sức mạnh của Bavar-373 trong những cuộc thử nghiệm. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên nhiều chuyên gia quân sự trong và ngoài nước cũng khẳng định, Iran hoàn toàn dựa trên thiết kế và các tính năng vượt trội của S-300 rồi từ đó mới phát triển được loại tên lửa Bavar-373 nội địa dành riêng cho quốc gai này. Nguồn ảnh: Sina. Theo những thông tin mới nhất được Iran đăng tải hồi tuần trước, những tổ hợp Bavar-373 hoàn chỉnh đầu tiên đã sẵn sàng được chuyển tới tay quân đội Iran trong thời gian ngắn nhất có thể. Nguồn ảnh: Sina. Loại tên lửa Bavar-373 có tầm bắn được cho là lên tới tối đa 200 km và có khả năng tiêu diệt những mục tiêu ở tầm cao lên tới 27 km - đủ sức để vít cổ gần như mọi loại máy bay chiến thuật và thậm chí là máy bay chiến lược hiện đang được Mỹ sử dụng. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống điều khiển của Bavar-373 bao gồm máy tính điều khiển và hệ thống phần mềm được cho là do Iran "sao chép" lại dựa trên những kiến thức mà nước này có được về hệ thống điều khiển tên lửa đất đối không do Pháp sản xuất. Nguồn ảnh: Armin Karami. Mặc dù được quảng cáo hết sức thuyết phục và đầy hứa hẹn, tuy nhiên phía Iran vẫn chưa công bố bất cứ đoạn phim nào ghi lại trực tiếp hình ảnh thử nghiệm tổ hợp Bavar-373 bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tổ hợp tên lửa S-300 của Nga bắn đạn thật