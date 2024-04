Chiến thuật kinh điển giúp quân Nga "san phẳng" nhiều mục tiêu ở Ukraine

Lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine trên chiến trường Donetsk đang dần tan rã, khi phải đối mặt với chiến thuật “áp đảo về hỏa lực và tiến công toàn diện” mà Quân đội Nga đang áp dụng. Ảnh: The Mainichi. Lực lượng bộ binh Nga có sự hỗ trợ hỏa lực từ trên không và từ các đơn vị pháo binh rất mạnh mẽ. Theo các chuyên gia phân tích, hỏa lực pháo binh Nga được đánh giá mạnh hơn Quân đội Ukraine gấp 10 lần. Ảnh: CNN. Đồng thời, Quân đội Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công với tần suất cao vào các kho dự trữ đạn dược và vật tư ở hậu phương của Quân đội Ukraine, điều này đã đẩy nhanh đáng kể tốc độ tiến quân của Quân đội Nga và khiến các lực lượng Ukraine mất khả năng chiến đấu. Ảnh: The National Desk. Chỉ trong ngày 21/4, Quân đội Nga đã xác nhận rằng, các lực lượng của họ đã hoàn toàn kiểm soát các thành phố Semenivka, Bodanivka, Novomikhailivka và Bertich, đồng thời tốc độ tiến quân của họ đang diễn ra rất thuận lợi. Ảnh: Fox News. Giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở hai bên chiến tuyến, dưới sự yểm trợ của pháo binh, Lữ đoàn tác chiến hải quân số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã kiểm soát thành công toàn bộ ngôi làng Novomikhailivka, phía đông bắc Ugledal, một thị trấn quan trọng ở Nam Donetsk. Ảnh: The Jerrusalem Post. Trên tuyến phòng thủ kênh đào bên bờ Avdiivka, các lực lượng Nga đã xông vào tuyến phòng thủ thứ ba do binh sĩ Ukraine dựng tạm thời. Trong đó, về hướng Umansk ngay phía tây Avdiivka, quân Nga nhanh chóng kiểm soát các vị trí rộng lớn bên ngoài Snobrodivka và Netravka. Tại đây, quân Nga đã bao vây và tiêu diệt 1 tiểu đoàn lực lượng phòng thủ của Ukraine. Khả năng phòng thủ ở phía nam tuyến kênh đào vốn đã suy yếu vì Quân đội Ukraine không có nhiều công sự kiên cố tại khu vực này, một khi Quân đội Nga tràn vào phía bên trong của tuyến phòng thủ, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Giữa tuyến phòng thủ kênh đào, quân Nga liên tiếp giành quyền kiểm soát 2 “pháo đài” quan trọng là Bertich và Novomikhailivka, đồng thời đột phá thành công một đoạn dài khoảng 2 km trên tuyến phòng thủ của Ukraine. Tại thị trấn Ocheretinye, nơi giao tranh ác liệt nhất, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 thuộc Tập đoàn quân số 2 Nga đã sử dụng thiết giáp để tấn công. Lợi dụng thời điểm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine rút về tuyến sau bổ sung lực lượng, trong khi đơn vị đến thay thế là Lữ đoàn bộ binh 115 chưa ổn định được trận địa. Cuộc tấn công táo bạo của Quân đội Nga nằm ngoài dự đoán của các chỉ huy Quân đội Ukraine. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 của Nga mở cuộc tấn công nhanh dọc theo sườn núi, vượt qua các vị trí phòng thủ của Lữ đoàn bộ binh số 115 Quân đội Ukraine và hình thành hai mũi hợp vây, tiến vào thị trấn quan trọng phía sau phòng tuyến mà Lữ 115 đang trấn giữ. Không kịp phản ứng, đứng trước nguy cơ bị bao vây, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh số 115 của Ukraine chỉ biết bỏ vị trí, quay đầu về phía tây thị trấn. Kết quả là Lữ đoàn cơ giới số 47 của Quân đội Ukraine vừa rút lui về tuyến sau đã phải dừng lại tại thành phố Ocheretny để củng cố vị trí, ngăn chặn đà tiến quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 Quân đội Nga. Cùng lúc đó, Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 74 và Lữ đoàn cận vệ sơn cước số 55, thuộc Tập đoàn quân tổng hợp số 41 của Quân khu trung tâm Nga, đang tấn công từ Bertich và Novomikhailivka vào thị trấn Ocheretny, hình thành thế gọng kìm bao vây lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine tại thành phố Ocheretny. Tính đến sáng ngày 22/4, quân Nga đã đánh chiếm thành công khu đô thị trung tâm và nhà ga đường sắt Ocheretny, các lực lượng Ukraine tổ chức nhiều đợt phản công nhưng không thành công. Điều đáng chú ý là sau khi tiến vào thành phố, Quân đội Nga hoàn toàn không tham gia giao tranh trên đường phố với Quân đội Ukraine. Một khi gặp phải kháng cự mạnh mẽ, binh lính Nga trực tiếp kêu gọi yểm trợ hỏa lực trên không hoặc pháo binh để san phẳng mục tiêu. Tính đến trưa 22/4, Quân đội Nga đã thực hiện nhiều đợt ném bom mật độ cao theo hướng tây bắc thành phố Ocheretny. Bom dẫn đường chính xác khổng lồ và bom nhiệt áp của Nga tiếp tục được bắn vào các vị trí phòng thủ của Lữ đoàn 115 và Lữ đoàn 47 của Quân đội Ukraine. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Ocheretny là nút then chốt tiếp theo trong tuyến phòng thủ trung tâm của Quân đội Ukraine. Đồng thời, khu vực Ocheretny là nơi có địa hình cao nhất ở hướng tây Avdiivka. Một khi Quân đội Nga chiếm được thành phố, lực lượng chủ lực của quân Nga sẽ lợi dụng địa hình và xông thẳng vào các vị trí của Ukraine trên hướng sông Wovca và hồ chứa Kalivka. Các nhà phân tích cho rằng, khó khăn duy nhất còn lại đối với cuộc tấn công của Nga theo hướng này là làm thế nào để có thể đột phá dễ dàng được trên địa hình rộng lớn với mạng lưới đường thủy dày đặc như những phòng tuyến do Quân đội Ukraine xây dựng.

