Chiến thuật cổ điển của Nga trong trận đánh tại làng Rabotino

Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine lên tới đỉnh điểm như hiện nay, cả Nga và Ukraine đều rơi vào tình trạng thiếu nguồn lực quân sự; do đó Ukraine chủ yếu “đo lường thành tích” của mình, bằng cách kiểm soát các ngôi làng nhỏ; còn Nga thì cố gắng tiêu hao quân số, vũ khí của Ukraine càng nhiều càng tốt. Tờ Sina của Trung Quốc cho hay, sau khi quân Ukraine tốn nhiều công sức đánh chiếm làng Rabotino có tầm quan trọng chiến lược, họ đã tận dụng chiến thắng và ngay lập tức mở cuộc tấn công vào hai cứ điểm Verbove và Novoprokopivka là tuyến phòng thủ đầu tiên trong khu vực của quân đội Nga. Nga tuyên bố rằng, cuộc tấn công của quân Ukraine là "thất bại", bề ngoài tưởng chừng như đã chọc thủng tuyến “phòng thủ ban đầu”, nhưng thực tế quân Ukraine không tiến sâu vào điểm tập trung của quân Nga. Không chỉ vậy, sự thất bại của quân Ukraine còn sẽ khơi dậy “khả năng chiến đấu” của quân đội Nga và tăng thêm sức tấn công. Các hoạt động quân sự của Ukraine tại các khu vực trên được xác nhận là “ngoài tầm kiểm soát”. Theo thông tin, tổng cộng 40.000 quân Ukraine đã được triển khai trên một mặt trận có diện tích chưa đầy 5 km2 ở Rabotino; điều này chắc chắn đã tạo cơ hội lớn cho quân đội Nga tiến hành một cuộc bao vây. Bắt đầu từ trung tuần tháng 9, quân Nga bắt đầu tấn công chớp nhoáng, dưới sự yểm trợ của hàng trăm cụm thiết giáp, một số lượng lớn quân tấn công quân Ukraine theo nhiều hướng, trận đánh tiếp tục từ phía bắc Verbovoe đến phía tây bắc Rabotino và 40.000 quân Ukraine đã bị hỏa lực mạnh của Nga áp chế. Theo thông tin chiến trường được các nhà báo Nga đưa tin, giao tranh kéo dài suốt đêm và không dừng lại cho đến trưa ngày hôm sau (tính từ ngày 12/9), quân Nga tiến hơn 1,5 km về phía tây. Điều nguy hiểm là vào thời điểm này, quân Nga đã bám sát phía sau cuộc tiến quân về phía nam và có khả năng cắt đứt đường rút lui của quân Ukraine. Một số nhà phân tích cho rằng, nếu quân Nga tiến lên thực hiện hợp vây, rất có thể quân Ukraine sẽ hoàn toàn rơi vào “đội hình bỏ túi” do quân đội Nga triển khai. Dưới sự tấn công quyết liệt của quân đội Ukraine, mặc dù quân Nga đã rút khỏi làng Rabotino, nhưng một lượng lớn mìn đã được gài lại trong các khu rừng gần đó từ trước và với mật độ lớn hơn. Quan trọng hơn, Rabotino cũng chỉ là một trong những địa điểm mà quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào quân đội Ukraine. Được biết, chỉ trong thời gian ngắn, các Sư đoàn đổ bộ đường không số 76 và số 7 của Nga đều đã có mặt tại chiến trường Zaporizhia. Sự xuất hiện của những sư đoàn được trang bị vũ khí hạng nặng này, là một thách thức lớn đối với quân đội Ukraine, vốn đang bị bao vây bởi mọi thứ. Một số phương tiện truyền thông nước ngoài cho biết, sau khi "Sự cố Wagner" được giải quyết một cách bất ngờ, ngoài số lượng lớn lính đánh thuê quay trở lại chiến trường ở Ukraine, quân từ Cộng hòa Chechnya cũng tăng tốc tập kết ở miền nam nước Nga và tiến vào chiến trường. Có thể thấy Quân đội Nga cũng đang tăng cường khả năng đáp trả các cuộc phản công của Ukraine. Trong “đội hình bỏ túi” đã được “bố trí trước”, nếu quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tới, họ sẽ ngay lập tức bị quân Nga bao vây và tấn công. Vào thời điểm quan trọng này, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể, nhưng tình hình thực tế không tốt, vì thời tiết xấu sắp tới sẽ gây trở ngại lớn cho hoạt động chiến đấu của quân đội Ukraine. Tướng Mark Milley cũng cho rằng, Quân đội Ukraine chỉ còn 30-45 ngày để tiến hành phản công; nếu không thành công, những cơn mưa mùa thu và giá lạnh mùa đông sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường rất nhiều. Nói cách khác, từ góc độ của phương Tây và Mỹ, quân đội Ukraine khó có thể giành chiến thắng trong năm nay. Ngoài ra, trong nửa năm qua, Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ vững chắc bằng hệ thống công sự và trận địa phòng ngự liên hoàn hiểm hóc; đặt nền móng cho việc đánh bại cuộc phản công sau đó của quân đội Ukraine. Nhưng giới chức Kiev tin rằng, với ý chí quyết tâm, Quân đội Ukraine sẽ tiến hành cuộc phản công thành công. Tuy nhiên họ đã gặp phải nhiều thách thức trong lúc phản công. Các bãi mìn chết chóc, các công sự rộng lớn và sức mạnh không quân của Nga đã ngăn chặn đáng kể bước tiến của quân đội Ukraine. Khả năng Ukraine đạt được bước đột phá quy mô lớn trong năm nay giảm dần, đã làm tăng viễn cảnh đáng lo ngại cho Mỹ và các đồng minh về một cuộc xung đột kéo dài, khi cuộc chiến đòi hỏi một lượng lớn vũ khí hiện đại và binh sĩ được huấn luyện nhiều hơn, để mang lại cho Kiev cơ hội chiến thắng. Tổng thống Joe Biden sẽ tái tranh cử vào mùa thu năm 2024 và nhiều quan chức Mỹ cho rằng, tác động của xung đột Nga - Ukraine đối với chiến dịch tranh cử sẽ khiến chính quyền Mỹ ngày càng thận trọng về mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine. Sự do dự của Mỹ trái ngược với quan điểm đang thay đổi ở châu Âu, nơi nhiều nhà lãnh đạo trong những tháng gần đây tin rằng, Ukraine cần giành ưu thế trong cuộc xung đột, để đảm bảo an ninh cho lục địa già. Tuy nhiên, hiện tại nhiều nước châu Âu thiếu nguồn lực đủ để cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết, nhằm giành lại phần lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng khó có thể tăng cường hỗ trợ đáng kể cho Ukraine nếu họ nhìn thấy sự do dự từ Mỹ. Tình báo Ukraine và phương Tây cho rằng, Nga dường như đang giành thế chủ động trên chiến trường; tuy nhiên chưa thể tấn công các vị trí của Ukraine. Lực lượng của Nga vẫn đủ mạnh, cùng với hệ thống công sự, trận địa phòng ngự vững chắc và số lượng lớn máy bay, cản bước tiến của quân đội Ukraine. Học thuyết quân sự phương Tây cho rằng để tấn công một hệ thống phòng thủ của đối phương, lực lượng tấn công ít nhất phải gấp ba lần quân số của đối phương và sử dụng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lực lượng không quân và bộ binh. Trong khi đó, quân đội Ukraine lại thiếu số lượng lớn binh sĩ, không có không quân và thiếu hỏa lực pháo binh để có thể thực hiện như chiến thuật của phương Tây. Xe bọc thép Bradley của Ukraine bị bắn cháy ở chiến trường Zaporizhia. Nguồn Topwar

