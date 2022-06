Chiến thuật “ba vây, một mở” của Nga tại Donbass hiệu quả thế nào?

Hiện nay tình hình khu vực chiến trường Donbass của Ukraine hết sức nguy ngập. Trước hết là sự thừa nhận về thất bại của quân đội Ukraine ở thành phố Sieverodonetsk, chính phủ Ukraine nói rằng, đó là một cuộc rút lui; nhưng thực tế thì không thể coi là rút lui, mà bỏ chạy. Quân đội Nga tại Sieverodonetsk đã thực hiện chiến thuật quân sự nổi tiếng "ba vây, một mở", khi có bốn cây cầu qua sông Siverskyi Donets, thì 3 cây bị phá hủy hoàn toàn, nhưng một cây còn lại bị phá hủy nhẹ, dân cư vẫn có thể qua cầu, nhưng các vũ khí hạng nặng và xe cơ giới không thể đi qua. Cuộc rút quân của quân đội Ukraine ở thành phố Sieverodonetsk có thể được mô tả là hoảng loạn. Vậy chiến thuật "Ba vây và một mở" là gì? Thực ra chiến thuật này không phải là mới, trong nguyên tắc chiến thuật của bất kỳ quân đội nước nào, cũng đều dạy và nhiều chỉ huy áp dụng nó. Chiến thuật "Ba vây và một mở" là chiến thuật tốt nhất để thực hiện khi tấn công một thành phố với lực lượng vượt trội. Nói chung, một vị tướng có chút “nhân văn” sẽ để lại “con đường sinh tồn” cho kẻ địch. Cách tiếp cận này sẽ không để cho kẻ thù phòng ngự, chiến đấu như một con thú bị mắc kẹt, và không thể gây tiêu hao đối phương ở mức độ lớn nhất; bởi vì một khi kẻ thù rơi vào tình thế tuyệt vọng, đối phương cũng sẽ gây ra thương vong nặng nề cho chính mình. Quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật "Ba vây và một mở" ở thành phố Sieverodonetsk, để lại cho quân đội Ukraine một cây cầu và chỉ có thể cho phép người dân chạy thoát thân. Có thể nói, thất bại của quân đội Ukraine đã được các nhà phân tích quân sự chỉ ra qua những chỉ số so sánh. Đó là sự chênh lệch về sức mạnh quốc gia của Nga và Ukraine, khi Nga có một nền công nghiệp quốc phòng tương đối hoàn chỉnh và hiếm có trên thế giới; đó là gia sản quý giá mà Liên Xô cũ để lại cho Nga. Còn Ukraine thì đã hủy hoại theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Quân đội Nga đã bị thiệt hại chứ chưa thể nói là thất bại. Tuy nhiên, tiềm lực của Nga quá mạnh và có chiều sâu; trong khi Ukraine ngay lập tức phải trông chờ vào viện trợ quân sự của phương Tây. Đặc biệt là việc lãnh đạo Quân đội Nga đã nhận ra những sai lầm, sau đó thay thế chỉ huy và thay đổi chiến thuật. Từ trận Mariupol, Quân đội Nga đã sử dụng hỏa lực làm mềm chiến trường; hạn chế việc đưa xe tăng, xe bọc thép ùn ùn xông lên, làm mục tiêu cho các loại tên lửa chống tăng của Quân đội Ukraine. Theo thông tin do chính Quân đội Ukraine tiết lộ, mỗi ngày Quân đội Nga bắn khoảng 50.000 quả đạn pháo vào các vị trí của Quân đội Ukraine trên chiến trường Donbass, tức là gấp 10 lần số đạn pháo của Quân đội Ukraine bắn ra. Quân đội Nga cũng tăng cường sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác công nghệ cao, tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine; điều này cũng phá vỡ những tin đồn trước đây rằng, Quân đội Nga thiếu linh kiện điện tử do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Một quan chức cấp cao của quân đội Ukraine cho biết, quân đội Ukraine từ bỏ thành phố Sieverodonetsk nhằm “hình thành một vòng vây lớn hơn” đối với quân Nga. Tuy nhiên những lời tuyên bố này không thể đánh lừa được dư luận, vì nếu không rút nhanh, Sieverodonetsk sẽ biến thành Mariupol thứ hai. Ukraine nói rằng, việc họ rút quân khỏi thành phố này là “bước đi chiến thuật” nhằm chuyển sang chiếm lợi thế lớn hơn ở Lysychansk – thành phố đối diện Sievierodonetsk bên kia bờ sông Siverskyi Donets. Phe ly khai thân Nga cho biết, lực lượng của họ giờ chuyển sang tấn công vào Lysychansk. Sự thất bại của Quân đội Ukraine của Sievierodonetsk – thành phố từng là nơi sinh sống của 100.000 dân – tạo nên chiến thắng lớn nhất của Nga kể từ khi giành được cảng Mariupol vào tháng trước. Thành quả này đã thay đổi cục diện chiến trường miền Đông Ukraine, sau nhiều tuần lực lượng Nga tập trung hoả lực vào đây. Còn ông Kyrylo Budanov, Giám đốc tình báo quân sự Ukraine, nói với báo chí rằng, Ukraine đang triển khai bước đi “tái sắp xếp chiến thuật”, bằng cách rút lực lượng khỏi Sievierodonetsk. Tuy nhiên Sievierodonetsk là một trong 3 đỉnh của tam giác phòng thủ tại Donbass là Sieverodonetsk– Slavyansk – Kramatorsk. Nếu để mất Sieverodonetsk, Quân đội Nga sẽ tiếp tục tập trung lực lượng tiến tới giành quyền kiểm soát Slavyansk – Kramatorsk. Tam giác phòng thủ Sieverodonetsk– Slavyansk – Kramatorsk được coi như là tuyến đầu, duy nhất để đối đầu với quân Nga. Tuyến tam giác phòng thủ này được Ukraine dày công xây dựng trong 8 năm qua, biến nơi đây thành một hệ thống phòng ngự-tấn công liên hoàn, rất kiên cố. Nhưng do nó không có chiều sâu trong chiến lược phòng thủ đất nước, nếu bị quân Nga chọc thủng tuyến phòng thủ này, thì Kiev chỉ còn có thể rút về các tỉnh khu vực phía tây đất nước. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, lực lượng của họ đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Sievierodonetsk và thị trấn Borivske gần đó. Trong khi đó, Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời đại diện lực lượng ly khai thân Nga cho biết, quân Nga đã vào thành phố Lysychansk và đang chiến đấu trong khu vực đô thị ở đó.

Hiện nay tình hình khu vực chiến trường Donbass của Ukraine hết sức nguy ngập. Trước hết là sự thừa nhận về thất bại của quân đội Ukraine ở thành phố Sieverodonetsk, chính phủ Ukraine nói rằng, đó là một cuộc rút lui; nhưng thực tế thì không thể coi là rút lui, mà bỏ chạy. Quân đội Nga tại Sieverodonetsk đã thực hiện chiến thuật quân sự nổi tiếng "ba vây, một mở", khi có bốn cây cầu qua sông Siverskyi Donets, thì 3 cây bị phá hủy hoàn toàn, nhưng một cây còn lại bị phá hủy nhẹ, dân cư vẫn có thể qua cầu, nhưng các vũ khí hạng nặng và xe cơ giới không thể đi qua. Cuộc rút quân của quân đội Ukraine ở thành phố Sieverodonetsk có thể được mô tả là hoảng loạn. Vậy chiến thuật "Ba vây và một mở" là gì? Thực ra chiến thuật này không phải là mới, trong nguyên tắc chiến thuật của bất kỳ quân đội nước nào, cũng đều dạy và nhiều chỉ huy áp dụng nó. Chiến thuật "Ba vây và một mở" là chiến thuật tốt nhất để thực hiện khi tấn công một thành phố với lực lượng vượt trội. Nói chung, một vị tướng có chút “nhân văn” sẽ để lại “con đường sinh tồn” cho kẻ địch. Cách tiếp cận này sẽ không để cho kẻ thù phòng ngự, chiến đấu như một con thú bị mắc kẹt, và không thể gây tiêu hao đối phương ở mức độ lớn nhất; bởi vì một khi kẻ thù rơi vào tình thế tuyệt vọng, đối phương cũng sẽ gây ra thương vong nặng nề cho chính mình. Quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật "Ba vây và một mở" ở thành phố Sieverodonetsk, để lại cho quân đội Ukraine một cây cầu và chỉ có thể cho phép người dân chạy thoát thân. Có thể nói, thất bại của quân đội Ukraine đã được các nhà phân tích quân sự chỉ ra qua những chỉ số so sánh. Đó là sự chênh lệch về sức mạnh quốc gia của Nga và Ukraine, khi Nga có một nền công nghiệp quốc phòng tương đối hoàn chỉnh và hiếm có trên thế giới; đó là gia sản quý giá mà Liên Xô cũ để lại cho Nga. Còn Ukraine thì đã hủy hoại theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Quân đội Nga đã bị thiệt hại chứ chưa thể nói là thất bại. Tuy nhiên, tiềm lực của Nga quá mạnh và có chiều sâu; trong khi Ukraine ngay lập tức phải trông chờ vào viện trợ quân sự của phương Tây. Đặc biệt là việc lãnh đạo Quân đội Nga đã nhận ra những sai lầm, sau đó thay thế chỉ huy và thay đổi chiến thuật. Từ trận Mariupol, Quân đội Nga đã sử dụng hỏa lực làm mềm chiến trường; hạn chế việc đưa xe tăng, xe bọc thép ùn ùn xông lên, làm mục tiêu cho các loại tên lửa chống tăng của Quân đội Ukraine. Theo thông tin do chính Quân đội Ukraine tiết lộ, mỗi ngày Quân đội Nga bắn khoảng 50.000 quả đạn pháo vào các vị trí của Quân đội Ukraine trên chiến trường Donbass, tức là gấp 10 lần số đạn pháo của Quân đội Ukraine bắn ra. Quân đội Nga cũng tăng cường sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác công nghệ cao, tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine; điều này cũng phá vỡ những tin đồn trước đây rằng, Quân đội Nga thiếu linh kiện điện tử do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Một quan chức cấp cao của quân đội Ukraine cho biết, quân đội Ukraine từ bỏ thành phố Sieverodonetsk nhằm “hình thành một vòng vây lớn hơn” đối với quân Nga. Tuy nhiên những lời tuyên bố này không thể đánh lừa được dư luận, vì nếu không rút nhanh, Sieverodonetsk sẽ biến thành Mariupol thứ hai. Ukraine nói rằng, việc họ rút quân khỏi thành phố này là “bước đi chiến thuật” nhằm chuyển sang chiếm lợi thế lớn hơn ở Lysychansk – thành phố đối diện Sievierodonetsk bên kia bờ sông Siverskyi Donets. Phe ly khai thân Nga cho biết, lực lượng của họ giờ chuyển sang tấn công vào Lysychansk. Sự thất bại của Quân đội Ukraine của Sievierodonetsk – thành phố từng là nơi sinh sống của 100.000 dân – tạo nên chiến thắng lớn nhất của Nga kể từ khi giành được cảng Mariupol vào tháng trước. Thành quả này đã thay đổi cục diện chiến trường miền Đông Ukraine, sau nhiều tuần lực lượng Nga tập trung hoả lực vào đây. Còn ông Kyrylo Budanov, Giám đốc tình báo quân sự Ukraine, nói với báo chí rằng, Ukraine đang triển khai bước đi “tái sắp xếp chiến thuật”, bằng cách rút lực lượng khỏi Sievierodonetsk. Tuy nhiên Sievierodonetsk là một trong 3 đỉnh của tam giác phòng thủ tại Donbass là Sieverodonetsk– Slavyansk – Kramatorsk. Nếu để mất Sieverodonetsk, Quân đội Nga sẽ tiếp tục tập trung lực lượng tiến tới giành quyền kiểm soát Slavyansk – Kramatorsk. Tam giác phòng thủ Sieverodonetsk– Slavyansk – Kramatorsk được coi như là tuyến đầu, duy nhất để đối đầu với quân Nga. Tuyến tam giác phòng thủ này được Ukraine dày công xây dựng trong 8 năm qua, biến nơi đây thành một hệ thống phòng ngự-tấn công liên hoàn, rất kiên cố. Nhưng do nó không có chiều sâu trong chiến lược phòng thủ đất nước, nếu bị quân Nga chọc thủng tuyến phòng thủ này, thì Kiev chỉ còn có thể rút về các tỉnh khu vực phía tây đất nước. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, lực lượng của họ đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Sievierodonetsk và thị trấn Borivske gần đó. Trong khi đó, Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời đại diện lực lượng ly khai thân Nga cho biết, quân Nga đã vào thành phố Lysychansk và đang chiến đấu trong khu vực đô thị ở đó.