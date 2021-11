Chiến sự ác liệt, phe ly khai tiếp tục đẩy lùi quân chính phủ Ukraine

Không lâu trước nửa đêm ngày 8/11, các đơn vị của Quân đội Ukraine tại khu vực vùng đệm giáp nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã tổ chức một cuộc tiến công mới, nhằm chiếm khu định cư Novaya Maryevka của DPR. Cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Novaya Marievka, được thực hiện từ phía bên của các khu định cư Staromaryevka và Granitnoye. Những trận địa súng cối hạng nặng 120 ly từ hai bên khu định cư trên, đã bắn vào làng Novaya Marievka. Tuy nhiên, lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã phản pháo quyết liệt, đã buộc các đơn vị của Quân đội Ukraine phải rút lui và từ bỏ kế hoạch tiến về làng Novaya Maryevka. Được biết, trong cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào làng Novaya Maryevka, hàng chục quá đạn súng cối 120 ly đã được phía Ukraine bắn vào làng, nhưng chưa rõ có ai bị thương vong hay không. Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát đối với khu vực Novaya Maryevka; nguyên nhân phía Ukraine cố gắng chiếm khu vực này, là nhằm tạo đầu cầu để đánh chiếm Telmanovo, một tiền đồn ở phía nam của DPR. Tuy nhiên, do dân quân DPR có một hàng phòng thủ kiên cố, lực lượng dân quân thậm chí không cho phép Quân đội Ukraine tiếp cận Novaya Marievka - mọi nỗ lực của phía Ukraine đều bị dân quân DPR dập tắt bởi hỏa lực súng cối cực mạnh. Trong khi đó, các vệ tinh đã phát hiện ra một doanh trại dã chiến khổng lồ của quân đội Nga gần biên giới của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng; chỉ cách biên giới của LPR 40 km. Doanh trại dã chiến của Quân đội Nga nằm trong khu vực của thành phố Boguchar, và người ta nhìn thấy vài chục nhà bạt dựng tạm. Với khoảng cách đến biên giới của LPR là chưa đầy 40 km, không loại trừ khả năng Nga đang chuẩn bị viện trợ cho các phe ly khai ở Donbass, trong trường hợp quân đội Ukraine tấn công khu vực này. Trên các hình ảnh vệ tinh, có thể thấy một doanh trại dã chiến với các thiết bị quân sự được triển khai trên lãnh thổ của Nga. Vẫn chưa có dữ liệu chính xác về những thiết bị này; tuy nhiên theo các nguồn tin, ở đây không chỉ có xe tải mà còn có cả xe bọc thép. Trước đó Ukraine đã thông báo rằng, họ không nhận thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào từ Nga. Điều này không loại trừ khả năng, các thiết bị quân sự được triển khai trong khu vực, có thể được sử dụng trong các cuộc tập trận, vốn đã được thông báo từ trước. Nếu xung đột bùng phát, chắc chắn có những rủi ro khá lớn đối với các công dân của Liên bang Nga, hiện đang sinh sống trên lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng Donbass. Điều này không loại trừ việc Nga can thiệp vào tình hình nhằm bảo vệ công dân nước này. Trong bối cảnh bạo lực leo thang tại Miền Đông Ukraine, Kiev đã hù dọa Moscow bằng “đồng minh hùng mạnh”; khi Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba cho biết: Moscow sẽ “được gửi” một “tín hiệu rõ ràng” rằng, Mỹ và Ukraine “đang đoàn kết trong việc phản đối các hành động gây hấn của Nga”. Ukraine và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Đối tác Chiến lược vào ngày 10/11 tại Washington. Kuleba nói rằng, trong điều kiện mà Nga bị cáo buộc “tiếp tục khiêu khích và hành xử hung hăng đối với Ukraine”, điều rất quan trọng là phải gửi cho Moscow một “tín hiệu rõ ràng”. “Ukraine và Mỹ đoàn kết phản đối các hành động gây hấn của Nga. Chúng tôi có các đồng minh và đối tác mạnh mẽ”, ông Kuleba nói thêm rằng, các đồng minh “sẵn sàng đối phó trong trường hợp Nga mở rộng sự xâm lược, để buộc Điện Kremlin phải trả giá đắt”. Đồng thời ông Kuleba tuyên bố rằng, Nga đang “cản trở” việc chuẩn bị các cuộc họp theo “định dạng Normandy”. Theo ông, “dự thảo văn kiện cuối cùng của cuộc họp” của người đứng đầu các bộ ngoại giao Nga, Ukraine, Đức và Pháp “khác xa với các đề xuất trước đó do Đức và Pháp chuẩn bị”. Hôm thứ 8/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, cuộc họp của “Bộ tứ Normandy” (Đức, Nga, Ukraine, Pháp) sẽ không diễn ra vào ngày 11/11; và hiện tại, ngày của cuộc họp vẫn chưa được xác định do có thể không đưa ra được giải pháp nào mới. Thư ký của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov nói rằng, Moscow đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán theo “Định dạng Normandy", nhưng cần phải “chuẩn bị trước một tài liệu” thể hiện “sự hiểu biết chung”; và điều kiện tiên quyết là Ukraine phải rút quân khỏi khu vực giới tuyến; không sử dụng UAV và pháo binh tiến công vùng Donbass. Nguồn ảnh: Pinterest.

