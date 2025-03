Nai lạ xuất hiện ở Cần Giờ đêm trăng sáng... như "thần thú" phương Đông

Đặc biệt, vào những đêm trăng sáng, con nai thường ra ngoài đường và được người dân ghi lại hình ảnh, khiến cư dân mạng thích thú và kêu gọi bảo vệ. Theo ông Phùng Gia Hưng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Cần Giờ, con nai này vốn được nuôi và có đăng ký động vật hoang dã, nhưng đã sổng chuồng và sống lang thang ngoài tự nhiên. (Ảnh cắt từ clip) Khu vực Rừng Sác không có nai rừng sinh sống, mà chỉ có các loài chim, dơi, khỉ, trăn, heo rừng, rái cá. Vì thế, con nai được cho là con vật đã sổng chuồng từ nhiều năm trước. Sự xuất hiện của động vật hoang dã tại Cần Giờ như vậy làm người dân chú ý và tăng thêm vẻ kỳ thú cho khu vực này.(Ảnh: Crystal Bay) Nai có vóc dáng cao lớn, to khoẻ, thân dài khoảng 1,8 tới 2 mét, vai cao 1,4 đến 1,6 mét và nặng khoảng 2 tạ khi trưởng thành. (Ảnh: wikipedia) Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là trên cổ có một đường sọc màu nâu sẫm chạy dọc sống lưng đến tận đuôi. Bộ móng rất cứng, có thể leo lên những đồi núi đầy đá sỏi, 4 chân thon dài và chắc khỏe, có thể đi lại dễ dàng trên những vách dốc dựng đứng, xứng danh là "kiện tướng leo núi". (Ảnh: wikipedia) Nai có khuôn mặt khá dài, đôi tai to mọc dựng đứng trên đỉnh đầu, mắt rất to, trông rất hiền lành. Ngoài ra, tuyến dưới ổ mắt của chúng rất phát triển, khi chúng nổi giận hay hoảng sợ, tuyến dưới ổ mắt lập tức phình ra to bằng con mắt. (Ảnh: wikipedia) Nai đực và nai cái có màu khác nhau, con đực trên lưng thường có màu nâu đen hoặc nâu sẫm, dưới bụng màu trắng vàng, còn lông con cái nhạt hơn, có màu đỏ. Nai đực có cặp sừng dài, mỗi sừng ba nhánh. Sừng mọc ra từ mé sau đầu, chếch ra ngoài, tạo thành hình chữ u, đoạn trên nhẵn bóng, phần dưới hơi xù xì, đoạn cuối có một vòng sừng trông giống như cối xay. Sừng của nai rất dài,thường dài từ 70–80 cm, dài nhất có thể tới 125 cm.(Ảnh: wikipedia) Loài nai ăn lá non, chồi cây mềm, cỏ non, cây bụi, quả rụng. (Ảnh: wikipedia) Nai mọc sừng lúc hai tuổi, 20 tháng tuổi thành thục. Nai sống đơn độc, chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản là xuân và thu. (Ảnh: wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: NHỮNG ĐỘNG VẬT NGUY HIỂM NHẤT AMAZON.

