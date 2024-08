Chiến dịch bất ngờ của Ukraine tại Kursk không gây khó được cho Nga

Chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk được phía Ukraine giữ bí mật tuyệt đối và gây bất ngờ cho Nga. Lực lượng chủ lực tinh nhuệ gồm 20.000 quân Ukraine, triển khai ở khu vực biên giới Belarus đã bí mật di chuyển đến Kursk với sự hỗ trợ và chỉ huy của lính đánh thuê phương Tây. UAV trinh sát và vệ tinh trinh sát của Nga chưa bao giờ coi khu vực này là trọng điểm trinh sát, nên đã tạo cơ hội cho Quân đội Ukraine che giấu ý đồ. Trong quá trình quân Ukraine cơ động lực lượng, một số đơn vị Nga đã phát hiện sự xuất hiện của tiểu đoàn UAV thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 Ukraine ở Kursk và báo cáo hiện tượng bất thường này, nhưng không được chỉ huy Quân đội Nga chú ý. Kết quả là Quân đội Ukraine gồm hơn 10.000 quân cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép đã bất ngờ mở cuộc tổng tấn công tổng lực vào tỉnh Kursk của Nga, trước sự “thờ ơ” của Quân đội Nga. Minh chứng cho sự “thờ ơ” này đó là, khi Quân đội Ukraine phát động cuộc tổng tấn công, Quân đội Nga không thể tin rằng, tất cả những điều này là sự thật. Họ dự đoán rằng đây chỉ là một cuộc tấn công của 300 quân biệt kích Ukraine, nhằm quấy rối biên giới Nga như hồi cuối năm 2023. Ngay đến ngày thứ ba (9/8), Nga cũng chỉ tin rằng quân Ukraine đang tấn công với số lượng 1.000 quân. Trên thực tế, số lượng quân Ukraine tham gia cuộc tấn công lên tới khoảng 12.000 người, và tổng số quân Ukraine tham gia chiến dịch lên tới 20.000 (tương đương 2 sư đoàn đủ quân của Nga). Vấn đề lớn nhất đối với Nga trong chiến dịch này, đó chính là Moscow đã đánh giá thấp đối phương. Nhưng sau khi phải trả giá đắt, để quân Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ tới 10 km, trên một chính diện 40 km, Quân đội Nga không hề hoảng sợ mà nhanh chóng hạ quyết tâm và lên kế hoạch thận trọng, ứng phó với sự thay đổi đột ngột của tình hình chiến tranh. Đã hơn 10 ngày kể từ khi Quân đội Ukraine xâm chiếm lãnh thổ Nga, mặc dù Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích quy mô lớn nhằm vào Quân đội Ukraine (cả trên phần lãnh thổ Ukraine), nhưng vẫn chưa trở thành một cuộc phản công lớn. Thế tấn công của quân Ukraine đã bị kiềm chế, nhưng cơ bản Quân đội Nga vẫn ở thế phòng ngự. Hình ảnh vệ tinh tương ứng cho thấy, Nga đang xây dựng chiến hào gần thị trấn Ligov ở tỉnh Kursk, cách biên giới khoảng 30 km về phía bắc. Chiến hào này song song với đường cao tốc E38 chạy qua trung tâm Kursk, nhưng không lớn bằng “Tuyến phòng thủ Sulovkin” mà Nga thiết lập theo hướng Zaporozhye năm ngoái. Hiện tuyến phòng thủ này vẫn còn cách chiến tuyến tấn công của Quân đội Ukraine 13 km, điều này cho thấy Quân đội Nga vẫn đang chuẩn bị phòng thủ. Có thể đánh giá, cuộc đột phá quy mô lớn của Quân đội Ukraine là cuộc xâm lược vào lãnh thổ lớn nhất mà Nga từng gặp phải kể từ Thế chiến thứ hai. Xét về mặt vị thế quốc gia, đó là một nỗi xấu hổ đối với người Nga, khi Nga là nước thường trực Hội đồng bảo an LHQ và có số lượng vũ khí hạt nhân đứng đầu thế giới. Tổng thống Putin rất tức giận trước cuộc xâm lược quy mô lớn của Ukraine và yêu cầu rõ ràng, quân Ukraine xâm nhập lãnh thổ Nga phải bị tiêu diệt. Đồng thời bổ nhiệm cựu vệ sĩ riêng của mình làm Tư lệnh mặt trận. Mặc dù Tổng thống Putin rất tức giận về cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga, nhưng ông vẫn luôn giữ bình tĩnh và nước Nga nói chung vẫn bình tĩnh. Nga đã không rút lực lượng chính từ mặt trận phía đông Ukraine, như Ukraine, Mỹ và phương Tây mong đợi, để giải quyết tình hình. Như vậy có thể thấy, Moscow đã không đi theo sự “dẫn dắt” của Ukraine, mà tận dụng thời cơ khi quân chủ lực của Quân đội Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga, để tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào mặt trận phía đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 thông báo, Quân đội Nga đã chiếm làng Ivanovka, ngôi làng có vị trí chiến lược ở miền đông Ukraine. Được biết, làng Ivanovka chỉ cách Pokrovsk 15 km; đây là trung tâm giao thông ở miền đông Ukraine, hiện vẫn do Kiev kiểm soát. Quân đội Nga đã liên tiếp chiếm được 19 khu dân cư trong khu vực, tạo thành thế gọng kìm tấn công Pokrovsk. Pokrovsk là ngã tư của Donbass và con đường này là kênh cốt lõi, để Quân đội Ukraine và các thị trấn tiền tuyến phía đông tỉnh Donetsk vẫn do Ukraine kiểm soát tiếp cận được nguồn cung cấp. Lực lượng chủ lực của Quân đội Nga vẫn đánh mạnh ở miền đông Ukraine, trong khi lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine đang trực tiếp tấn công vào lãnh thổ Nga. Như vậy, chiến tranh đang diễn ra trên cả lãnh thổ hai quốc gia; cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang tới tầm nguy hiểm. Mặc dù Nga đã huy động lực lượng không quân từ tiền tuyến để tăng cường tấn công Quân đội Ukraine ở Kursk; nhưng lực lượng chiến đấu mặt đất tinh nhuệ của Nga vẫn đang chiến đấu ở các mặt trận miền đông Ukraine. Như vậy, kế “vây Ngụy cứu Triệu” của Ukraine đã không đạt được. Nga vẫn duy trì thế trận tấn công ổn định trên tiền tuyến ở miền đông Ukraine, trong khi lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine đã bị kéo về lãnh thổ Nga, khiến tình hình của Quân đội Ukraine ở vùng Donetsk càng bị động. Ukraine đang đánh cược vào việc họ có thể chiếm đóng lãnh thổ Nga, cho đến giai đoạn đàm phán. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Quân đội Nga vẫn chưa tổng phản kích? Có vẻ như phía Nga đang chờ đợi Quân đội Ukraine sớm kiệt sức. Không có nhiên liệu, đạn dược, nước và thực phẩm, việc vận chuyển hậu cần từ vùng Sumy ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với họ. Lý do là sự vượt trội hoàn toàn trên không của Nga. Đầu cầu "Kursk" của quân Ukraine không quá sâu. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ ISW, chính diện của hướng tiến công của quân Ukraine vào khu vực Kursk là 40 km và chiều sâu lên tới 12 km. Như vậy việc vận chuyển hậu cần cho quân Ukraine vượt biên giới rất khó khăn, khi hỏa lực liên tục của pháo binh, không quân và UAV FPV của Nga hoạt động liên tục. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Sputnik, ISW).

