Chảo lửa Kherson chưa hề hạ nhiệt, Ukraine tung ra vũ khí khủng

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang tiến gần đến mốc 200 ngày. Trong vài ngày qua, phía Ukraine nói rằng cuộc phản công trên các mặt trận đã có tiến triển; phía Nga phản pháo lại rằng, cuộc tấn công của Ukraine đã bị đình trệ và bị tổn thất nặng nề. Theo một thông tin khác, một bộ ảnh gần đây đã được lan truyền trên mạng xã hội của Nga và Ukraine, cho thấy các loại đạn pháo Excalibur, được sử dụng cùng với pháo M777 do Mỹ sản xuất, đã được đưa vào sử dụng trên chiến trường Ukraine. Excalibur là một loại đạn dẫn đường bằng GPS nên độ chính xác được nâng cao rất nhiều, số lượng đạn cần thiết để bắn trúng cùng một mục tiêu đã giảm đáng kể. Một số chuyên gia phương Tây thậm chí còn ví đạn Excalibur của pháo binh, có mức chính xác tương đương với tên lửa chống tăng Javelin. Đã hơn một tuần kể từ khi Ukraine chính thức tuyên bố bắt đầu chiến dịch phản công ở miền nam. Quân đội Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh chiến đấu vào ngày 5/9; trong ảnh, lính thủy đánh bộ Ukraine đang sử dụng xe tăng và phương tiện phục kích chống mìn do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, để cận chiến ác liệt với quân đội Nga ở khu vực Kherson. Khác với các trận chiến đấu trước đây ở Kiev và Donbass, khu vực Kherson là lần đầu tiên quân đội Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn theo đúng nghĩa kể từ đầu cuộc chiến Nga-Ukraine, với rất nhiều trang thiết bị vũ khí hạng nặng. Phía Ukraine đã huy động một lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và cả máy bay chiến đấu cánh cố định của Không quân Ukraine, cũng đều được sử dụng thường xuyên hơn ở mặt trận phía Nam. Đồng thời, quân đội Ukraine vẫn đang mở cuộc tấn công dồn dập nhắm vào các kho đạn và đường tiếp tế của quân đội Nga, đặc biệt là các tuyến giao thông chính giữa hai bên sông Dnepr. Các bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, đoạn đường trên đỉnh của trạm thủy điện Kakhovka, nằm cách thượng lưu cầu Antonovsky khoảng 55 km, đã có dấu hiệu bị phá hủy. Điều đáng chú ý là kể từ ngày 29/8, giới chức Ukraine không tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc phản công miền nam. Tạp chí "Economist" của Anh cho rằng, quan chức Ukraine thực sự đã thực hiện "phong tỏa thông tin" về cuộc phản công; vì vậy, không dễ để thế giới bên ngoài hiểu được diễn biến thực sự. Với cuộc chiến có nguy cơ kéo dài giữa Nga và Ukraine, việc hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đã dần chuyển sang đáp ứng nhu cầu trung và dài hạn của quân đội Ukraine, cố gắng tích hợp hoàn toàn hệ thống công nghiệp và quân sự quốc phòng của Ukraine vào quỹ đạo của NATO. Vào ngày 4/9, Thủ tướng Ukraine Shmegar thăm Berlin và hội đàm với Thủ tướng Đức Scholz, hai bên thảo luận về vấn đề Đức tăng cường cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên Đức, ông Shmegar đã nói rõ rằng, Ukraine hy vọng sẽ có được xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams và Leopard từ Mỹ và Đức. Trong khi đó mùa đông ở Ukraine đang đến gần, nhưng cả Nga và Ukraine vẫn đang “hừng hực ý chí chiến đấu”. Lawrence Friedman, một chuyên gia về các vấn đề chiến lược tại King's College London, gần đây đã viết trên tờ "Financial Times" rằng, khi mùa đông đến gần, Nga và Ukraine đang rơi vào một cuộc “tranh giành ý chí”. Ông Friedman cho rằng, những chiến tích quan trọng mà quân đội Nga đã đạt được ở Mariupol và Severo-Donetsk trong sáu tháng qua, là nhờ dựa vào sức mạnh của Quân đội Nga; trong một thời gian dài, Quân đội Nga duy trì tần suất các cuộc tấn công dữ dội và rõ ràng là quân đội Ukraine khó có thể tạo ra bước ngoặt quá sớm. Hiện chiến lược phản công của quân đội Ukraina phải từ từ, không được vội vã “đốt cháy giai đoạn”; mục đích phản công của quân đội Ukraina phải rõ ràng và thực tế, chứ không thể đặt ra những mục tiêu "viễn tưởng". Ông Friedman cũng có ý kiến phân tích cho rằng, việc Nga ngăn chặn cuộc phản công và gây thương vong nặng nề cho quân đội Ukraine, sẽ làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.

