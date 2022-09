Dàn máy bay cực khủng Nga vừa huy động tới Donetsk tham chiến

Lực lượng Không quân Nga cuối cùng đã bộc lộ ưu thế chiến đấu trên không và sự thống trị tuyệt đối của họ trên vùng trời Ukraine, sau một thời gian bị phương Tây nghi ngờ về sức mạnh. Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/9 đưa tin, Không quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài gần Kurakhovo thuộc khu vực Donetsk, khiến ít nhất 50 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng. Ngoài ra, các vị trí của Lữ đoàn đổ bộ đường không 80, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 30 và Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 do Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai ở miền nam Ukraine, cũng bị các loại máy bay chiến đấu của Không quân Nga ném bom rải thảm. Được biết, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine mới điều động số quân dự bị động viên của các khu vực phía tây và miền trung Ukraine, để bổ sung quân số cho 3 lữ đoàn trên, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại mặt trận Donbass. Trong trận đánh quyết định mùa thu nổ ra gần đây, quân đội Nga đã cố gắng tăng cường các nỗ lực không chiến, khác hẳn với việc phụ thuộc vào các đơn vị pháo binh và tên lửa trước đây, và lực lượng Không quân Nga đã đạt được kỳ vọng. Theo thông tin chính thức do Quân đội Nga cung cấp, Không quân Nga đã huy động hơn 240 máy bay chiến đấu bao gồm, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, máy bay cường kích mặt đất Su-24, Su-25; chiến đấu cơ hạng nặng Su-27, Su-30 và Su- 35. Ngoài ra Không quân Nga còn sử dụng các loại máy bay ném bom chiến lược bao gồm Tu-22M3, Tu-95. Máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã tập trung tấn công quân đội Ukraine đang triển khai ở khu vực Donbass và miền nam Ukraine với những đòn tấn công tàn khốc. Hãng tin Nga RT dẫn nguồn tin từ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết, chỉ trong vòng một ngày, Không quân Nga đã thực hiện chiến dịch ném bom rải thảm vào 3 lữ đoàn trên của quân đội Ukraine với cường độ xuất kích cao. Ngoài ra Không quân Nga còn ném bom phá hủy hoàn toàn hai tuyến đường tiếp vận hậu cần từ Ukraine đến vùng Donbass và khu vực phía Nam. Những tuyến đường này có liên quan đến sự sống còn của quân đội Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến. Trong tuần qua, hàng trăm điểm tập kết quân sự Ukraine, hơn 20 sở chỉ huy tiền phương và hàng chục cơ sở quân sự, bao gồm các trận địa pháo, vị trí phòng không, trạm liên lạc radar đã bị Không quân Nga ném bom. Không quân Nga đã phá hủy hàng nghìn vũ khí hạng nặng và trang thiết bị kể cả xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, pháo hoặc bệ phóng tên lửa và các phương tiện quân sự khác nhau. Một chiến thắng như vậy cũng thể hiện đầy đủ hiệu quả tác chiến cực kỳ mạnh mẽ của Không quân Nga. Do quân đội Nga hiếm khi sử dụng các loại vũ khí không chiến như máy bay chiến đấu và máy bay ném bom trong các chiến dịch quân sự đặc biệt trước đây, nên điều này không chỉ khiến Mỹ, Anh và nhiều nước phương Tây như Đức, Pháp rất nghi ngờ về việc kết quả chiến đấu của Không quân Nga. Nhưng có một thực tế là Không quân Nga được trang bị số lượng máy bay chiến đấu chỉ đứng sau Không quân Mỹ; hiệu suất, khả năng tấn công tầm xa, khả năng răn đe chiến lược, cũng như chất lượng của các phi công, kinh nghiệm chiến đấu thực tế, v.v của Không quân Nga hiệu quả hơn bất kỳ lực lượng không quân nào của châu Âu. Trong trận chiến quyết định vào mùa thu này tại Ukraine, Không quân Nga không chỉ nắm vai trò quan trọng trên chiến trường, mà còn là thời cơ để lực lượng này phô trương sức mạnh tới các nước NATO.

Lực lượng Không quân Nga cuối cùng đã bộc lộ ưu thế chiến đấu trên không và sự thống trị tuyệt đối của họ trên vùng trời Ukraine, sau một thời gian bị phương Tây nghi ngờ về sức mạnh. Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/9 đưa tin, Không quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài gần Kurakhovo thuộc khu vực Donetsk, khiến ít nhất 50 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng. Ngoài ra, các vị trí của Lữ đoàn đổ bộ đường không 80, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 30 và Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 do Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai ở miền nam Ukraine, cũng bị các loại máy bay chiến đấu của Không quân Nga ném bom rải thảm. Được biết, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine mới điều động số quân dự bị động viên của các khu vực phía tây và miền trung Ukraine, để bổ sung quân số cho 3 lữ đoàn trên, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại mặt trận Donbass. Trong trận đánh quyết định mùa thu nổ ra gần đây, quân đội Nga đã cố gắng tăng cường các nỗ lực không chiến, khác hẳn với việc phụ thuộc vào các đơn vị pháo binh và tên lửa trước đây, và lực lượng Không quân Nga đã đạt được kỳ vọng. Theo thông tin chính thức do Quân đội Nga cung cấp, Không quân Nga đã huy động hơn 240 máy bay chiến đấu bao gồm, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, máy bay cường kích mặt đất Su-24, Su-25; chiến đấu cơ hạng nặng Su-27, Su-30 và Su- 35. Ngoài ra Không quân Nga còn sử dụng các loại máy bay ném bom chiến lược bao gồm Tu-22M3, Tu-95. Máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã tập trung tấn công quân đội Ukraine đang triển khai ở khu vực Donbass và miền nam Ukraine với những đòn tấn công tàn khốc. Hãng tin Nga RT dẫn nguồn tin từ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết, chỉ trong vòng một ngày, Không quân Nga đã thực hiện chiến dịch ném bom rải thảm vào 3 lữ đoàn trên của quân đội Ukraine với cường độ xuất kích cao. Ngoài ra Không quân Nga còn ném bom phá hủy hoàn toàn hai tuyến đường tiếp vận hậu cần từ Ukraine đến vùng Donbass và khu vực phía Nam. Những tuyến đường này có liên quan đến sự sống còn của quân đội Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến. Trong tuần qua, hàng trăm điểm tập kết quân sự Ukraine, hơn 20 sở chỉ huy tiền phương và hàng chục cơ sở quân sự, bao gồm các trận địa pháo, vị trí phòng không, trạm liên lạc radar đã bị Không quân Nga ném bom. Không quân Nga đã phá hủy hàng nghìn vũ khí hạng nặng và trang thiết bị kể cả xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, pháo hoặc bệ phóng tên lửa và các phương tiện quân sự khác nhau. Một chiến thắng như vậy cũng thể hiện đầy đủ hiệu quả tác chiến cực kỳ mạnh mẽ của Không quân Nga. Do quân đội Nga hiếm khi sử dụng các loại vũ khí không chiến như máy bay chiến đấu và máy bay ném bom trong các chiến dịch quân sự đặc biệt trước đây, nên điều này không chỉ khiến Mỹ, Anh và nhiều nước phương Tây như Đức, Pháp rất nghi ngờ về việc kết quả chiến đấu của Không quân Nga. Nhưng có một thực tế là Không quân Nga được trang bị số lượng máy bay chiến đấu chỉ đứng sau Không quân Mỹ; hiệu suất, khả năng tấn công tầm xa, khả năng răn đe chiến lược, cũng như chất lượng của các phi công, kinh nghiệm chiến đấu thực tế, v.v của Không quân Nga hiệu quả hơn bất kỳ lực lượng không quân nào của châu Âu. Trong trận chiến quyết định vào mùa thu này tại Ukraine, Không quân Nga không chỉ nắm vai trò quan trọng trên chiến trường, mà còn là thời cơ để lực lượng này phô trương sức mạnh tới các nước NATO.