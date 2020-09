Campuchia có sở hữu tên lửa phòng không vác vai FN-6 của Trung Quốc?

Năm 2015, Campuchia từng mua số lượng lớn tên lửa vác vai phòng không do Trung Quốc chế tạo và các thiết bị quân sự cần thiết để tăng cường khả năng quốc phòng và bảo vệ toàn vệ lãnh thổ của Campuchia Đáng chú ý nhất là dòng tên lửa vác vai FN-6. Ảnh: Tên lửa vác vai FN-6 đặt trên xe cơ giới của Quân đội Campuchia trong một cuộc diễu, duyệt binh. Theo một số nguồn tin, Campuchia lần đầu công khai sự xuất hiện của tên lửa vác vai FN-6 trong chương trình phóng sự về xung đột Thái Lan - Campuchia năm 2008 của đài truyền hình quốc gia TVK công chiếu ngày 25/6/2009. Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai FN-6 do Tổng Công ty Xuất - Nhập khẩu máy móc chính xác Trung Quốc (CNPMIEC) thiết kế và sản xuất cho Quân dội Trung Quốc và phục vụ xuất khẩu. Loại tên lửa này được cho là tham chiến lần đầu vào ngày 25/2/2013, khi đó quân nổi dậy Syria đã sử dụng FN-6 bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Không quân Syria ở sân bay Menagh, Aleppo. Toàn tổ hợp FN-6 có trọng lượng khoảng 16kg, đạn tên lửa trong ống phóng dài 1,49m, đường kính thân 0,072m (trọng lượng không được tiết lộ), lắp một tầng động cơ rocket nhiên liệu rắn cho tầm bắn 500m tới 6km (trong khi Igla của Nga chỉ là 5,2km), độ cao hạ mục tiêu từ 15m đến 3,5km. Theo tạp chí Jane's, FN-6 được xếp vào tổ hợp tên lửa vác vai thế hệ 3, trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại kĩ thuật số rất hiện đại có thể kháng cự các biện pháp gây nhiễu bằng pháo sáng, phân biệt được nguồn nhiệt (ánh sáng mặt trời, lửa). Ngoài ra, FN-6 có thể trang bị thêm các khí tài trinh sát đêm và hệ thống nhận diện địch - ta khi cần.Tên lửa FN-6 có khả năng tấn công hạ mục tiêu ở mọi phương hướng, độ chính xác phát bắn tới 70%, tiêu diệt mục tiêu cơ động tới 4G. Ngoài FN-6, Campuchia được cho là cũng sở hữu số lượng nhỏ tên lửa vác vai FN-16 - biến thể cải tiến của FN-6 ra mắt lần đầu tại triển lãm Chu Hải 2008 với cải tiến mạnh mẽ đầu tự dẫn hồng ngoại. Ngoài FN-6, hiện Quân đội Campuchia sở hữu số lượng khá lớn các loại vũ khí do Trung Quốc chế tạo. Ảnh: 6 khẩu pháo phòng không Type 74 37mm 2 nòng được Trung Quốc viện trợ hồi năm 2015. Pháo binh Campuchia thì được nâng cấp sức mạnh với hệ thống pháo phản lực phóng loạt Type 81 40 nòng 122mm. Video Tên lửa phòng không vác vai Stinger của Mỹ - Nguồn: QPVN

