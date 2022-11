Cách Nga đáp trả các vụ tấn công của Ukraine vào Sevastopol

Vào ngày 29/10, Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công cảm tử bằng UAV và tàu không người lái vào quân cảng Sevastopol, đại bản doanh Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga ở bán đảo Crimea. Bộ quốc phòng Ukraine tiết lộ, bốn tàu chiến của Hải quân Nga đã trúng đạn. Mặc dù Nga không công bố thiệt hại cụ thể của Hạm đội Biển Đen, nhưng trên mạng xã hội có thể thấy những đám khói đen ở cảng của Hạm đội Biển Đen; điều này chứng tỏ có UAV và tàu không người lái đánh trúng mục tiêu. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine sử dụng máy bay không người lái và tàu không người lái tự sát để tiến hành cuộc tấn công kiểu tự sát vào các mục tiêu của Nga; mặc dù trước đó chúng chưa được sử dụng trên quy mô lớn. Nhưng có vẻ như “ngày vui ngắn chẳng tày gang”; niềm hân hoan với “Chiến thắng Sevastopol” như cách gọi của người Ukraine chỉ kéo dài trong vòng 48 giờ, bởi vì sau đó Nga đã thực hiện hành động trả đũa vào ngày 31/10. Phía Ukraine cho biết, Nga đã phóng ít nhất 50 tên lửa hành trình loại Kh-101 và Kalibr 3M-54. Trong đó tên lửa hành trình Kh-101 là vũ khí phóng từ máy bay ném bom chiến lược và Kalibr 3M-54 là tên lửa hành trình phóng từ biển của Hải quân Nga, còn được gọi là phiên bản Tomahawk của Nga. Các vụ tấn công của Ukraine gần đây vào Crimea đều bị Nga tiến hành tấn công trả đũa gần như ngay lập tức. Sau khi xảy ra vụ nổ cầu Crimea, mà Moskva cáo buộc do cơ quan An ninh của Ukraine (SBU) tiến hành, chỉ một ngày sau, Quân đội Nga đã có đòn trả đũa quy mô lớn. Vào rạng sáng ngày 10/10, hàng loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái tự sát Geran-2 của Nga đã tiến hành tấn công tập kích vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Mục tiêu và chiến thuật tấn công của Quân đội Nga cũng có sự thay đổi; mục tiêu không chỉ giới hạn là các mục tiêu quân sự, mà còn mở rộng sang các trung tâm cung cấp và phân phối điện, khiến 30% lãnh thổ Ukraine mất điện. Về chiến thuật, Quân đội Nga đã kết hợp các cuộc tấn công giữa tên lửa hành trình và UAV tự sát Geran-2, tạo thành các đợt sóng tấn công liên tục. Đường bay của tên lửa và UAV cũng khác biệt; tạo khó khăn trong việc đánh chặn của các hệ thông phòng không Ukraine. Trong đợt trả đũa dồn dập của tên lửa hành trình Nga, Ukraine đã sử dụng một số lượng nhỏ hệ thống phòng không tầm trung để đánh chặn. Theo thông tin mà Global Defense Watch có được, một số quốc gia châu Âu đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại tên lửa phòng không tầm trung. Hiện nay Ukraine vẫn còn một số lượng lớn tên lửa phòng không tầm trung và tên lửa phòng không di động, nhưng vẫn khá khó khăn để chống lại tên lửa hành trình; lý do là Nga đã thay đổi chiến thuật. Bằng cách sử dụng tên lửa hành trình và UAV tự sát để tấn công, tần suất sử dụng máy bay chiến đấu của Không quân Nga có thể giảm xuống, từ đó bảo vệ hơn nữa tính mạng của phi công. Trước đây, Nga đã sử dụng một số lượng lớn máy bay chiến đấu như một phần hỗ trợ cho hỏa lực pháo binh và thực hiện tấn công các mục tiêu mặt đất bằng bom thường; như vậy máy bay chiến đấu của Nga dễ bị bắn hạ bởi các loại hỏa lực phòng không tầm thấp. Chiều tối 30/10, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, Quân đội Nga đã tổ chức một đợt tập kích cấp tập với sự tham gia của tên lửa và UAV tự sát nhằm vào Trung tâm huấn luyện đặc nhiệm của Ukraine ở gần Ochakov, tỉnh Nikolaev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, căn cứ Ochakov là nơi đặt sở chỉ huy tiền phương và thu thập thông tin tình báo của Anh bên bờ Biển Đen. Đây cũng chính là nơi được cho là có liên quan tới vụ tập kích căn cứ Hạm đội Biển Đen tại thành phố Sevastopol vừa xảy ra hôm 29/10. Giới chức quân sự Nga cáo buộc, tình báo Anh và quân đội Ukraine đã phối hợp thực hiện vụ tấn công nêu trên; và kế hoạch tấn công đã được lên từ trước đó. Moskva cáo buộc Quân đội Ukraine sử dụng tàu chở ngũ cốc làm vỏ bọc để thực hiện nghi án UAV tự sát tấn công hải quân Nga. Vì lý do này, Nga ngay lập tức ra thông báo cấm Ukraine xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển, có vẻ như Nga đã một lần nữa phong tỏa lối ra biển của Ukraine.

